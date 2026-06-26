Ariana Grande cumple 33 años: su sello de estilo que convierte cada atuendo en una declaración personal

Selección de los atuendos recientes más destacados de la artista en alfombras rojas y presentaciones, mostrando la diversidad de estilos y su capacidad para reinventar la moda en cada aparición (REUTERS/Daniel Cole)

Ariana Grande, una de las voces más reconocidas del pop actual, celebra sus 33 años consolidada como ícono de estilo. Su presencia en alfombras rojas, videoclips y redes sociales ha marcado el rumbo de la moda en la última década.

Desde los vestidos mini y las botas altas hasta el característico peinado con coleta alta, la artista ha impuesto códigos estéticos que traspasan la música y se instalan en la cultura popular.

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Encaje y dramatismo

Vestido violeta de encaje, guantes largos y moño pulido durante una actuación que resaltó el estilo teatral de la artista

En una de sus actuaciones más recientes, durante su gira, la artista eligió un vestido de encaje violeta con escote palabra de honor y mangas abullonadas. El diseño ajustado se complementó con guantes largos semitransparentes y una cinta negra al cuello, junto a un peinado recogido en moño pulido.

Fantasía en tonos pastel para “Wicked”

Vestido voluminoso pastel con corona metálica y varita, evocando el universo de cuento de hadas de su personaje (Universal Pictures via AP)

Durante la película, se destacó con un vestido voluminoso en tonos pastel, decorado con aplicaciones brillantes y transparencias. El escote corazón, las mangas estructuradas y la corona metálica acentuaron una estética de cuento de hadas, reforzada por una varita decorativa.

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Gala en negro en los Globos de Oro

Vestido de gala negro con falda amplia y gran lazo, acompañado de diamantes y peinado clásico en la alfombra roja (REUTERS/Daniel Cole)

Para la alfombra roja de los Globos de Oro, la intérprete optó por un vestido negro de gala con falda amplia y textura satinada. El escote caído y el gran lazo en la espalda ofrecieron un aire clásico, acentuado por un collar brillante y peinado recogido.

Minimalismo nude en los premios AFI

Minimalismo nude en los premios AFI Vestido nude strapless con falda asimétrica y textura plisada, una apuesta sencilla y elegante en la alfombra (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la ceremonia de los premios AFI, eligió un vestido color nude, de corte strapless y textura plisada. La falda asimétrica y los zapatos en punta crearon una imagen sutil y elegante, en contraste con otros estilos más recargados.

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Vestido rosa y capa en los Critics Choice Awards

Diseño rosa claro con capa de tul y aplicaciones brillantes, completado con un peinado suave y maquillaje sutil (REUTERS/Caroline Brehman)

El rosa claro fue protagonista en su look para los Critics Choice Awards, donde lució un vestido de caída recta, acompañado por una capa de tul con aplicaciones brillantes. El peinado con flequillo lateral y el maquillaje suave reforzaron un estilo romántico y delicado.

Negro translúcido en la televisión nocturna

Vestido negro translúcido con detalles verdes y capa ligera, sumando una varita inspirada en “Wicked”

Durante su visita a un late show, apostó por un vestido negro translúcido con detalles de pedrería verde y una capa ligera con cuello alto. La varita decorativa sumó un toque lúdico, en sintonía con su participación en “Wicked”.

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Contraste bicolor en la premiere de “Wicked”

Vestido strapless negro con falda de tul blanca, destacando el contraste cromático en la presentación de la película (REUTERS/Kylie Cooper)

En una de las presentaciones de la película, un vestido strapless con cuerpo negro y voluminosa falda de tul blanca fue el protagonista. El contraste de colores y la estructura del vestido destacaron entre las demás elecciones de la noche.

Elegancia satinada en los Oscar

Vestido satinado rosa empolvado con hombro descubierto y aplicaciones de cristales, enmarcando la sobriedad de la gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la ceremonia de los Oscar, se inclinó por un vestido satinado en rosa empolvado, con hombro descubierto y aplicaciones de cristales en el corpiño. El drapeado lateral y el peinado alto reforzaron la sobriedad de la propuesta.

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Volumen y texturas en negro para “Wicked: For Good”

Vestido negro de un solo hombro con textura de lunares y gran volumen, resaltando la presencia en la alfombra (REUTERS/Jack Taylor)

En otra premiere del musical, optó por un vestido negro con textura de lunares y gran volumen, con un solo hombro y aplicaciones brillantes. El diseño estructurado y la falda amplia crearon una presencia destacada en la alfombra.

Lunares y peplum en los MTV Video Music Awards

Vestido negro de lunares blancos con peplum de tul, una elección gráfica y moderna para la alfombra roja (REUTERS/Kylie Cooper)

En los MTV Video Music Awards, eligió un vestido negro con lunares blancos y falda ajustada. Un peplum de tul en contraste y el cabello recogido pusieron el foco en la silueta y el diseño gráfico del atuendo.

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Mini vestido negro en presentación especial

Mini vestido negro strapless y falda de volantes, acompañado de tacones y accesorios brillantes en el escenario (REUTERS/Steve Marcus)

Durante una aparición especial en el escenario, lució un mini vestido negro strapless con falda escalonada de volantes. Los tacones en punta y un collar brillante acompañaron al diseño que destaca por su estructura y simplicidad.

Volumen escultórico en la alfombra de los Oscar

Vestido satinado con corsé estructurado y falda de tul brillante, con silueta inspirada en formas escultóricas (REUTERS/Aude Guerrucci)

En otra gala de los Oscar, sorprendió con un vestido de cuerpo satinado y falda de tul con acabado brillante. El diseño se distingue por la silueta escultural del corsé rígido y los pliegues ondulados que enmarcan la cintura.

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Negro y rosa en los Oscar

Vestido largo negro con escote de plumas rosas y lazo en el busto, una propuesta original y llamativa para la gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para un evento vinculado a los Oscar, eligió un vestido negro largo con escote caído decorado con plumas rosas. Un lazo negro en el centro del busto y la caída recta de la falda completaron una apuesta diferente y llamativa.

Flores en rosa pastel en los SAG Awards

Vestido rosa pastel con bordados florales y escote caído, completado con peinado recogido y collar de diamantes (REUTERS/Mike Blake)

En la alfombra de los premios SAG, optó por un vestido largo en tono rosa pastel, con bordados florales y escote caído. El peinado recogido y el collar de diamantes acompañaron un look delicado y etéreo.

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