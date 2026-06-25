Alerta por estafas en el Mundial 2026: 3 claves a tener en cuenta antes de comprar una entrada

Aficionados argentinos antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

El auge de la reventa de entradas para los partidos del Mundial 2026 generó un fuerte incremento en las estafas. Según investigadores de ciberseguridad, el uso de inteligencia artificial en las maniobras fraudulentas se multiplicó en las últimas semanas. Entre los métodos más recientes, se identificaron audios con voz clonada de familiares que simulan estar varados y solicitan dinero para una entrada, y la proliferación de tickets inexistentes que se ofrecen a través de redes sociales. La empresa Check Point reportó que la cantidad de dominios falsos que imitan a los sitios oficiales se duplicó desde que comenzó la venta.

Para quienes buscan comprar entradas en la reventa, existen tres recomendaciones claves, según Maarten Zomerdijk, CEO de la plataforma Live Football Tickets. La primera consiste en preguntarse si existe algún tipo de protección en caso de que el ticket resulte inválido. Zomerdijk subrayó que muchas estafas aprovechan la presión del momento para que el comprador omita verificaciones básicas. La urgencia es el principal recurso de los estafadores: frases como “los últimos dos lugares” o “pagá en los próximos diez minutos” buscan que la persona se saltee los controles habituales. El especialista remarcó que ese es el momento justo para frenar la operación y revisar las condiciones de compra.

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La segunda recomendación se refiere a analizar si el precio ofrecido es realista. Para partidos de alta demanda, los valores que se alejan mucho del promedio suelen ser una señal de alerta. Explicó que el mercado de reventa no representa un problema en sí, sino que el riesgo aparece al comprarle a un vendedor desconocido, sin ninguna protección frente a un posible inconveniente. Consultar si el valor es acorde a la importancia del partido y a la demanda existente puede evitar caer en ofertas irreales que buscan captar incautos.

El tercer consejo apunta a verificar si la plataforma o el vendedor tienen un historial comprobable de clientes satisfechos. Una captura de pantalla de un código QR no constituye una entrada válida, y que las transferencias a cuentas personales difícilmente se recuperan en caso de estafa. Por eso, se recomienda adquirir tickets únicamente a través del canal oficial o, en caso de operar en el mercado secundario, optar por marketplaces reconocidos, con reseñas públicas y experiencia demostrable en transacciones seguras.

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La FIFA advirtió que las únicas entradas válidas son las adquiridas por los canales oficiales y recomendó no compartir códigos QR (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el objetivo de prevenir las estafas para los espectadores del Mundial 2026, la FIFA también difundió recomendaciones para reducir el riesgo de fraude durante la compra de tickets. La entidad advirtió que la única vía segura para la adquisición de entradas es el canal oficial dispuesto por la organización. La FIFA remarcó que no avala ninguna reventa fuera de sus plataformas y que los tickets adquiridos mediante canales no autorizados pueden ser anulados sin reembolso. Además, la federación señaló que no existen intermediarios habilitados y que cualquier oferta fuera de los canales oficiales constituye un riesgo.

La FIFA también indicó que los tickets digitales deben descargarse exclusivamente a través de la aplicación oficial, y que nunca se debe compartir el código QR en redes sociales o servicios de mensajería. La federación subrayó la importancia de no divulgar datos personales ni bancarios a terceros que se presenten como representantes del evento, ya que las comunicaciones oficiales se realizan únicamente a través de los canales institucionales. Ante la presencia de un sitio web sospechoso o una oferta dudosa, la entidad recomendó reportar el caso y abstenerse de realizar pagos hasta confirmar la autenticidad de la página.

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En paralelo, los investigadores de Check Point y los referentes del sector remarcaron que el clima de alta demanda facilita la aparición de ofertas fraudulentas. La presión por conseguir un lugar en partidos decisivos es el principal argumento que utilizan los estafadores para persuadir a los hinchas. Los especialistas advirtieron que ninguna oferta legítima depende de una decisión inmediata ni de transferencias a cuentas personales, y que los sitios oficiales o marketplaces reconocidos son la única garantía de respaldo para el comprador.