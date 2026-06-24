Receta de mousse de café, rápida y fácil

El mousse de café evoca sobremesas largas y charlas de domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres que evocan sobremesas largas y charlas de domingo. El mousse de café, con su textura aireada y sabor intenso, nos transporta a ese rincón cálido donde el aroma del café recién hecho es protagonista y cada cucharada invita a cerrar los ojos y disfrutar.

En Argentina, este postre suele aparecer en reuniones familiares, en cumpleaños o como broche de oro de una comida especial. Es ideal para los amantes del café que buscan un postre fresco, liviano y sin demasiadas complicaciones, perfecto para preparar en casa con ingredientes accesibles y en poco tiempo.

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Receta de mousse de café

El mousse de café es una crema esponjosa y fría, a base de café instantáneo, leche, crema de leche, gelatina sin sabor y azúcar, con un toque de chocolate rallado para sumar textura y sabor. Se arma en minutos y solo requiere reposo en la heladera para alcanzar su punto justo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)

Preparación activa: 15 minutos

Reposo en heladera: 1 hora 45 minutos

Ingredientes

1 sobrecito de gelatina sin sabor

500 ml de leche

3 cucharadas de agua fría

2 cucharadas colmadas de café instantáneo

4 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

50 gr de chocolate con leche, rallado

125 cc de crema de leche (nata)

Entre los ingredientes se encuentran la leche y el café instantáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de café, paso a paso

Disolver la gelatina sin sabor en 3 cucharadas de agua fría. Calentar la leche hasta que hierva y agregar la gelatina hidratada, mezclando bien hasta disolver por completo. Añadir el café instantáneo, el azúcar y la esencia de vainilla. Retirar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente. Llevar la mezcla a la heladera hasta que solidifique (aprox. 1 hora). Batir la crema de leche a punto chantilly. Incorporar el chocolate rallado a la mezcla ya fría, de forma envolvente. Sumar la crema batida con movimientos suaves hasta integrar todo y lograr una textura aireada. Volcar la mousse en copas individuales o cazuelas pequeñas y llevar nuevamente a la heladera hasta servir.

Consejo clave: No mezclar en exceso al sumar la crema para que la mousse quede bien liviana.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, se conserva hasta 3 días. No se recomienda freezar porque la textura pierde aire y suavidad.