Receta de mousse de café, rápida y fácil

Hay postres que evocan sobremesas largas y charlas de domingo. El mousse de café, con su textura aireada y sabor intenso, nos transporta a ese rincón cálido donde el aroma del café recién hecho es protagonista y cada cucharada invita a cerrar los ojos y disfrutar.
En Argentina, este postre suele aparecer en reuniones familiares, en cumpleaños o como broche de oro de una comida especial. Es ideal para los amantes del café que buscan un postre fresco, liviano y sin demasiadas complicaciones, perfecto para preparar en casa con ingredientes accesibles y en poco tiempo.
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Receta de mousse de café
El mousse de café es una crema esponjosa y fría, a base de café instantáneo, leche, crema de leche, gelatina sin sabor y azúcar, con un toque de chocolate rallado para sumar textura y sabor. Se arma en minutos y solo requiere reposo en la heladera para alcanzar su punto justo.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)
- Preparación activa: 15 minutos
- Reposo en heladera: 1 hora 45 minutos
Ingredientes
- 1 sobrecito de gelatina sin sabor
- 500 ml de leche
- 3 cucharadas de agua fría
- 2 cucharadas colmadas de café instantáneo
- 4 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 50 gr de chocolate con leche, rallado
- 125 cc de crema de leche (nata)
Cómo hacer mousse de café, paso a paso
- Disolver la gelatina sin sabor en 3 cucharadas de agua fría.
- Calentar la leche hasta que hierva y agregar la gelatina hidratada, mezclando bien hasta disolver por completo.
- Añadir el café instantáneo, el azúcar y la esencia de vainilla. Retirar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Llevar la mezcla a la heladera hasta que solidifique (aprox. 1 hora).
- Batir la crema de leche a punto chantilly.
- Incorporar el chocolate rallado a la mezcla ya fría, de forma envolvente.
- Sumar la crema batida con movimientos suaves hasta integrar todo y lograr una textura aireada.
- Volcar la mousse en copas individuales o cazuelas pequeñas y llevar nuevamente a la heladera hasta servir.
Consejo clave: No mezclar en exceso al sumar la crema para que la mousse quede bien liviana.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, se conserva hasta 3 días. No se recomienda freezar porque la textura pierde aire y suavidad.
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