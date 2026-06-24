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¿Adiós al acero? Las cocinas de lujo apuestan por luz cálida, tapizados y piezas únicas

Materiales que envejecen con una gracia imposible de imitar y antigüedades con carácter definen el nuevo ideal doméstico que las grandes firmas de interiorismo ya adoptaron como bandera

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Cocina ilustrada con gabinetes verdes, encimeras blancas, suelo de baldosas y alfombra. Hay estantes con libros, plantas, jarrones, un cuadro y una ventana grande.
La cocina incorpora recursos del salón y mantiene su función práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina cálida gana espacio en el vocabulario del interiorismo para describir ambientes que incorporan recursos propios de la sala de estar sin renunciar a su función práctica.

Según House & Garden, la idea alude a cocinas con lámparas en lugar de focos intensos, asientos tapizados, antigüedades y estanterías con objetos elegidos por gusto, además de por utilidad.

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Las publicaciones especializadas en diseño señalan que una cocina cálida no solo responde a criterios estéticos, sino que fomenta la interacción cotidiana y la creación de recuerdos. Elle Decor destaca que estos espacios buscan “facilitar el encuentro familiar y propiciar momentos espontáneos”, vinculando la atmósfera cálida con la construcción de vínculos más allá de la funcionalidad.

Cocina con gabinetes verdes, encimeras de madera, estantes, vajilla de barro, cestas, lavabo, estufa, alfombra, mesa de comedor, sillas, banco y ventanas.
La iluminación cálida reemplaza los focos intensos y redefine la atmósfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término parte de una oposición clásica dentro de la casa: la cocina como ámbito duro, regido por la utilidad, frente a otras estancias asociadas al confort, como el salón, el cuarto de estar o el dormitorio.

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La expansión de la planta abierta llevó la cocina al centro de la vida doméstica y la convirtió en escenario de desayunos rápidos, trabajo en casa, tareas escolares, reuniones y cenas largas.

Lo que distingue a esta idea no es un rechazo de la funcionalidad, sino la adopción de un lenguaje visual más propio de los espacios de descanso.

Cocina con muebles blancos, encimeras de madera, suelo de parquet, ventana con cortinas, macetas de cobre, mesa con flores y sillas.
Las piezas de arte y las antigüedades vuelven el ambiente más personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio citado cita como ejemplo una vivienda de Londres diseñada por John McCall, donde una obra de arte sobre la chimenea, una lámpara de araña, sillas de comedor tapizadas y un sillón introducen códigos habituales en una sala de estar o un comedor.

Para Lulu Keyzar de Neptune, los indicios de una cocina cómoda pasan por lámparas en vez de iluminación cenital agresiva, asientos tapizados, obras de arte, antigüedades y estanterías con libros. La diseñadora sostuvo que las personas piensan más en su forma de vivir y proyectan sus casas de una manera más atenta a esa experiencia.

A medida que la cocina se ha convertido en telón de fondo de actividades antes repartidas por otras habitaciones, también ha absorbido funciones ajenas a su definición tradicional. Para Tom Cox de HÁM Interiors, ese cambio se traduce en espacios más personales, con capas, aspecto vivido y continuidad con el resto de la vivienda.

Cocina con gabinetes y encimeras de mármol, salpicadero de azulejos, estufa con horno, campana extractora, fregadero y elementos decorativos.
La planta abierta coloca a la cocina en el centro de la vida doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cox afirmó al medio que, cuando se deja de pensar en ese espacio como cocina y se concibe como una habitación, el ambiente se vuelve más relajado.

Para Cox, el objetivo es que estas estancias resulten agradables y tan personales como cualquier otra parte de la casa. Añadió que una cocina más amable se construye por superposición de elementos: materiales naturales y acabados que envejecen con el uso.

Menciona ejemplos como el latón sin lacar, junto con aparadores exentos, banquetas tapizadas, cortinas y alfombras que atenúan la dureza y la uniformidad de las cocinas integradas.

Cocina con paredes y techo de paneles blancos, ventanas, un fregadero, cortinas a cuadros azules, estantes con cerámica, una estufa antigua y una mesa de madera con desayuno.
Las estanterías exhiben libros y objetos elegidos por gusto además de utilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visto así, la cocina acogedora se parece menos a una moda pasajera que a una señal de cómo cambian las formas de habitar la casa. Por separado, muchas de estas ideas no son nuevas: aparadores, cuadros y asientos cómodos llevan años en cocinas de casas de campo, y también los baños han incorporado estanterías, sillones y textiles.

La diferencia parece estar en que esos recursos ya no se leen como excentricidades decorativas, sino como parte de una manera más extendida de pensar la vivienda.

Una cocina con encimeras de madera, gabinetes blancos, un ventanal, una cafetera, varias tazas colgadas, platos, una planta, libros y utensilios de cocina.
Los materiales naturales y los acabados que envejecen con el uso aportan carácter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el péndulo vuelva hacia distribuciones menos abiertas y las cocinas recuperen cerramientos, la idea de ese espacio como una verdadera estancia de vida diaria no parece destinada a desaparecer.

Más que una etiqueta nueva, el concepto resume una prioridad ya asentada: adaptar las habitaciones a la forma real en que vive la gente y no solo a las categorías heredadas de la casa.

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