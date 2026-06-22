Por qué la búsqueda obsesiva de superación personal puede aumentar el cortisol, según un experto

La industria de la autoayuda impulsa una búsqueda compulsiva de ser la mejor versión de uno mismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un artículo publicado en Psychology Today, el psicólogo clínico Josh Gressel relata su experiencia profesional y personal luego de años dedicados tanto a la lectura de libros de autoayuda como al acompañamiento de personas en la búsqueda de una vida más auténtica. El punto de inflexión llegó al rechazar la oferta de dos libros, una decisión que marcó un cambio de perspectiva definitivo.

Según el autor, existe un espacio donde la autoayuda se ha convertido en una búsqueda compulsiva de una mejor versión de uno mismo. Reconoce que ciertas estrategias pueden aportar valor, pero advierte sobre el desgaste producido por la constante exposición a estos mensajes. Asimismo, atribuye este cansancio a factores personales, como el paso del tiempo y la disminución de energía, y también a la presión de una cultura obsesionada con el bienestar y la productividad.

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En su análisis, el psicólogo sostiene que la influencia de la meditación y la filosofía oriental, centradas originalmente en priorizar el proceso sobre los resultados, ha sido absorbida por la lógica de la automejora continua en Occidente. Incluso prácticas diseñadas para fomentar la aceptación pueden transformarse en una “cinta de correr infinita” de exigencia personal.

Prácticas como la meditación y la filosofía oriental pierden su esencia al ser absorbidas por la lógica occidental de automejora. (Freepik)

Esta presión alimenta una voz interior que repite: “No sos suficiente”. El especialista explica que la sensación de insuficiencia no se disuelve aumentando el esfuerzo, sino cuando se deja de combatirla y se vive la autoaceptación como un modo de estar en el mundo. Incluso, el hecho de dejar de competir consigo mismos y con los demás ofrece por fin un respiro largamente esperado.

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Incluye, además, una anécdota ilustrativa: hace décadas interrogó a su hijo, de cuatro años, sobre qué quería ser de mayor. El menor, con espontaneidad, preguntó: “¿Tengo que ser algo, papá?”. Este interrogante se consolida como recordatorio de que la presión por convertirse en alguien diferente suele ser una carga innecesaria.

De acuerdo con la reflexión de Gressel, existe una alternativa a la cultura de la superación personal, es por eso que invita a participar en actividades, cursos o talleres únicamente si despiertan verdadera curiosidad o pasión, nunca por obligación. Sostiene que la autoaceptación permite reconocer que no es imprescindible alcanzar un ideal para sentirse suficiente. La genuina satisfacción radica en valorar la propia existencia sin condiciones ni exigencias externas.

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La búsqueda de superación personal y el cortisol

El desgaste descrito por Gressel no es una simple percepción clínica; es un proceso biológico que la neurociencia y la psicología endocrina tienen firmemente documentado. Un estudio clave publicado en la revista científica Psychosomatic Medicine examinó de forma directa cómo el perfeccionismo afecta las respuestas hormonales ante situaciones de presión.

Los expertos sugieren reemplazar la búsqueda obsesiva de la "mejor versión de uno mismo" por actividades que despierten curiosidad real, liberándonos de la presión del rendimiento personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al evaluar los perfiles biológicos de los participantes, los investigadores descubrieron que las personas atrapadas en una alta autoexigencia y dependencia de la aprobación externa sufren una desregulación severa en sus sistemas de adaptación. Ante la percepción de fallo o insuficiencia, sus cuerpos liberaban picos de cortisol (la hormona del estrés) sustancialmente más elevados y prolongados que el resto, demostrando que la obsesión por el rendimiento óptimo opera como un estresor crónico para el organismo, según detalla la investigación de Psychosomatic Medicine.

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Esta respuesta hormonal tiene su origen en la estructura misma de nuestro cerebro. Investigaciones en neuroimagen funcional han cartografiado lo que ocurre en la mente durante los episodios de autocrítica —el motor principal de la cultura de la automejora—. Los escaneos cerebrales revelan que cuando un individuo se evalúa bajo la premisa de “no ser suficiente”, se genera una intensa activación en las regiones asociadas al procesamiento de amenazas y el dolor, como la amígdala y la corteza cingulada anterior.

Para el cerebro, la presión constante por esculpir una “mejor versión de uno mismo” no se interpreta como un acto de cuidado, sino como una señal de peligro social e insuficiencia, manteniendo encendido el mecanismo biológico de supervivencia de manera ininterrumpida a través del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, según se desprende de los mapas de activación cerebral publicados en NeuroImage.

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Frente a esta realidad, Gressel propone un comportamiento que permita validar la autoaceptación incondicional. Los estudios clínicos demuestran que desactivar la competencia con uno mismo detiene la producción desmedida de cortisol y permite que el sistema nervioso recupere su equilibrio basal. Al final del día, la verdadera salud mental no radica en el esfuerzo incansable por transformarse en alguien diferente, sino en la capacidad psicológica de valorar la propia existencia sin condiciones ni exigencias externas, según concluyó el especialista.