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Receta de ñoquis crujientes en sartén, rápida y fácil

El sonido chisporroteante y el dorado perfecto anuncian una comida lista en minutos, tan tentadora como reconfortante. No hay nada más gratificante que transformar ingredientes simples en una solución sabrosa

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Primer plano de ñoquis dorados y crujientes en una sartén negra, espolvoreados con queso rallado y decorados con hojas de albahaca fresca.
Al cocinarlos sin moverlos y con fuego fuerte, los ñoquis logran esa costra perfecta que los transforma en una opción irresistible, ideal para aprovechar sobras o innovar en la semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma de los ñoquis dorándose en la sartén que transporta directo a las cocinas argentinas, donde la simpleza y la rapidez se encuentran con el deseo de comer algo rico y calentito. Esa costra crujiente, el interior suave y la promesa de un plato listo en minutos hacen de los ñoquis crujientes en sartén una solución ideal para un almuerzo express o una cena improvisada.

Este plato, nacido del ingenio casero, suele aparecer cuando sobran ñoquis cocidos o simplemente cuando se busca darle una vuelta distinta a la pasta. En Argentina, los ñoquis son un clásico de los días 29, pero esta versión rápida y crocante es perfecta para cualquier día de la semana, especialmente cuando el tiempo apremia.

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Receta de ñoquis crujientes en sartén

Los ñoquis crujientes en sartén son bocados de masa de papa previamente cocidos, salteados en manteca y aceite hasta formar una costra dorada y crocante por fuera, mientras el interior se mantiene tierno. Ideales para aprovechar ñoquis ya listos o para hacerlos desde cero y darles un toque diferente, sin necesidad de horno ni largas esperas.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Vista aérea de ñoquis dorados y crujientes en una sartén de hierro fundido, junto a tomates cherry, albahaca fresca, queso, rallador, ajo y aceite.
Una sartén llena de ñoquis doraditos, terminados con queso rallado y un toque de perejil, demuestra cómo la cocina casera puede ser rápida, creativa y reconfortante a la vez - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de ñoquis de papa (ya cocidos, caseros o comprados)
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 2 dientes de ajo (opcional)
  • Queso parmesano rallado, a gusto
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Perejil fresco picado, a gusto (opcional)

Cómo hacer ñoquis crujientes en sartén, paso a paso

  1. Secar bien los ñoquis cocidos antes de dorarlos. Si son del día anterior, mejor aún.
  2. Calentar la manteca y el aceite juntos en una sartén grande a fuego medio-alto.
  3. Agregar los ñoquis en una sola capa, sin amontonar. No mover durante los primeros 2-3 minutos para que se forme la costra dorada.
  4. Incorporar los dientes de ajo picados para aromatizar (opcional).
  5. Cuando los ñoquis estén dorados de un lado, dar vuelta y dorar del otro. Evitar sobrecargar la sartén: si es necesario, trabajar en tandas.
  6. Salar y pimentar a gusto. Añadir el queso rallado cuando todavía están calientes para que se funda ligeramente.
  7. Espolvorear con perejil fresco picado antes de servir.

Consejo: Usar fuego fuerte y no tapar la sartén es clave para que queden bien crocantes. Si se usan ñoquis congelados, descongelar y secar antes de dorar.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 58 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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