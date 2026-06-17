Receta de papas rellenas con verduras, rápida y fácil

Las papas rellenas son una opción de comida casera que en muchas familias argentinas se asocia con reuniones (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse a una papa rellena recién salida del horno, con el dorado perfecto y ese aroma que invita a la cocina? En muchas familias argentinas, las papas rellenas son sinónimo de reunión y comida casera, una opción ideal para aprovechar verduras de estación y resolver una comida rica en pocos pasos.

En Argentina, este plato aparece tanto en almuerzos de semana como en mesas de fin de semana, especialmente cuando se busca una opción vegetariana, económica y rendidora. Las papas rellenas con verduras son una excelente alternativa para sumar color y sabor a la mesa, sin complicaciones.

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Receta de papas rellenas con verduras

Las papas rellenas con verduras consisten en papas cocidas ahuecadas y rellenas con un salteado de vegetales frescos, gratinadas al horno para lograr una cubierta crocante y un interior cremoso y sabroso. Es una receta simple, rápida y muy adaptable a lo que tengas en la heladera.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

4 papas medianas (aprox. 200 g cada una)

1 zanahoria

1 zucchini (calabacín)

1/2 morrón rojo

1 cebolla chica

80 g de queso cremoso o mozzarella

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Orégano seco (opcional)

2 cucharadas de queso rallado (para gratinar)

Perejil fresco picado (opcional)

La receta incluye 4 papas medianas de aproximadamente 200 gramos cada una como ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer papas rellenas con verduras, paso a paso

Lavar bien las papas y cocinarlas enteras, con piel, en agua hirviendo con sal durante 18 a 20 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes (¡no sobrecocer!). Dejar entibiar, cortar una tapa y ahuecar con cuidado, reservando la pulpa en un bol. Picar finamente la cebolla, el morrón, la zanahoria y el zucchini. Saltear en una sartén con el aceite de oliva y una pizca de sal, a fuego medio, durante 7 minutos. Las verduras deben quedar apenas tiernas. Mezclar el salteado con la pulpa de papa. Incorporar el queso cremoso en cubitos, orégano y pimienta. Rectificar sal. Rellenar las papas con esta mezcla, presionando suavemente y formando un copete generoso. Espolvorear con queso rallado y llevar a horno fuerte (200 °C) durante 5 a 7 minutos, hasta dorar la superficie. Servir caliente, decorando con perejil fresco picado.

Consejos técnicos destacados:

No sobrecocer las papas: deben poder ahuecarse sin desarmarse.

El relleno debe ser compacto, no líquido, para que no se desborde.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 33 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede freezar ya rellenas (sin gratinar) hasta 1 mes. Recalentar en horno para que recuperen textura.