Un aroma a hogar invade la cocina cuando una olla de sopa de arvejas comienza a burbujear en el fuego. No hay invierno en el que este plato no aparezca al menos una noche, trayendo recuerdos de mesas familiares y charlas compartidas. La sopa de arvejas, con su color verde y textura cremosa, es sinónimo de abrigo y simpleza.
En Argentina, es una de las sopas caseras más elegidas durante los meses fríos. Se prepara tanto en casas urbanas como rurales, y suele servirse en porciones generosas, acompañada de pan casero o tostadas con manteca. Su versión más rápida y fácil, ideal para el ritmo diario, se apoya en ingredientes simples y accesibles, logrando una comida reconfortante en menos de una hora.
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Receta de sopa de arvejas, rápida y fácil
La sopa de arvejas es una preparación cremosa hecha a base de arvejas secas o frescas, cebolla, papa y zanahoria, cocidas en caldo y luego procesadas hasta lograr una textura suave. Su sabor es suave y ligeramente dulce, y puede enriquecerse con un toque de panceta, croutons o queso rallado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 500 gr de arvejas secas (remojadas 8 horas) o 700 gr de arvejas frescas
- 1 cebolla grande
- 1 zanahoria
- 1 papa mediana
- 2 dientes de ajo
- 1,2 l de caldo de verduras o pollo
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- Sal y pimienta a gusto
- 1 hoja de laurel (opcional)
- 50 gr de panceta salada (opcional, para un toque ahumado)
Cómo hacer sopa de arvejas, paso a paso
- Remojar las arvejas secas durante al menos 8 horas (este paso no es necesario si usás arvejas frescas o congeladas).
- Picar la cebolla, la zanahoria, la papa y los dientes de ajo.
- En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla con el ajo hasta que estén transparentes. No dorar en exceso: el sabor debe ser suave.
- Agregar la zanahoria y la papa, mezclar y cocinar 3 minutos.
- Incorporar las arvejas escurridas y la hoja de laurel. Saltear 2 minutos.
- Verter el caldo caliente y llevar a hervor. Bajar el fuego y cocinar a olla semi-tapada por 30 a 35 minutos, o hasta que las arvejas estén bien tiernas.
- Retirar la hoja de laurel. Procesar todo con mixer o licuadora hasta lograr una crema lisa. Si quedara muy espesa, agregar un poco más de caldo.
- Ajustar la sal y la pimienta. Si usás panceta, dorarla aparte en sartén y sumar al final.
- Servir bien caliente. Un toque de queso rallado o croutons suma textura y sabor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 34 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 3 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego suave, agregando caldo si hiciera falta.
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