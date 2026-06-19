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Receta de sopa de arvejas, rápida y fácil

El plato clásico del invierno argentino combina legumbres secas o frescas con cebolla, papa, zanahoria y caldo, y se termina con un licuado que aporta cremosidad, con panceta y queso como agregados opcionales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sopa de arvejas aparece en invierno como un plato asociado a las mesas familiares y las charlas compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a hogar invade la cocina cuando una olla de sopa de arvejas comienza a burbujear en el fuego. No hay invierno en el que este plato no aparezca al menos una noche, trayendo recuerdos de mesas familiares y charlas compartidas. La sopa de arvejas, con su color verde y textura cremosa, es sinónimo de abrigo y simpleza.

En Argentina, es una de las sopas caseras más elegidas durante los meses fríos. Se prepara tanto en casas urbanas como rurales, y suele servirse en porciones generosas, acompañada de pan casero o tostadas con manteca. Su versión más rápida y fácil, ideal para el ritmo diario, se apoya en ingredientes simples y accesibles, logrando una comida reconfortante en menos de una hora.

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Receta de sopa de arvejas, rápida y fácil

La sopa de arvejas es una preparación cremosa hecha a base de arvejas secas o frescas, cebolla, papa y zanahoria, cocidas en caldo y luego procesadas hasta lograr una textura suave. Su sabor es suave y ligeramente dulce, y puede enriquecerse con un toque de panceta, croutons o queso rallado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de arvejas secas (remojadas 8 horas) o 700 gr de arvejas frescas
  • 1 cebolla grande
  • 1 zanahoria
  • 1 papa mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1,2 l de caldo de verduras o pollo
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • 50 gr de panceta salada (opcional, para un toque ahumado)
Primer plano de una lata de metal abierta llena de arvejas verdes y líquido sobre una superficie de madera clara, con una ventana borrosa detrás.
La receta de sopa de arvejas incluye 500 gramos de arvejas secas remojadas durante 8 horas o 700 gramos de arvejas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de arvejas, paso a paso

  1. Remojar las arvejas secas durante al menos 8 horas (este paso no es necesario si usás arvejas frescas o congeladas).
  2. Picar la cebolla, la zanahoria, la papa y los dientes de ajo.
  3. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla con el ajo hasta que estén transparentes. No dorar en exceso: el sabor debe ser suave.
  4. Agregar la zanahoria y la papa, mezclar y cocinar 3 minutos.
  5. Incorporar las arvejas escurridas y la hoja de laurel. Saltear 2 minutos.
  6. Verter el caldo caliente y llevar a hervor. Bajar el fuego y cocinar a olla semi-tapada por 30 a 35 minutos, o hasta que las arvejas estén bien tiernas.
  7. Retirar la hoja de laurel. Procesar todo con mixer o licuadora hasta lograr una crema lisa. Si quedara muy espesa, agregar un poco más de caldo.
  8. Ajustar la sal y la pimienta. Si usás panceta, dorarla aparte en sartén y sumar al final.
  9. Servir bien caliente. Un toque de queso rallado o croutons suma textura y sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 34 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 3 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego suave, agregando caldo si hiciera falta.

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