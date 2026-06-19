Quién es Kashe Quest, la niña prodigio de 6 años que alcanzó un coeficiente intelectual similar al de Einstein

Los psicólogos que evaluaron a Kashe Quest destacaron su memoria, su pensamiento lógico y su capacidad de resolución de problemas - (kashequest)

Kashe Quest tenía dos años cuando sus padres la llevaron a una evaluación con especialistas en Los Ángeles, California. No esperaban un diagnóstico médico ni una alerta de desarrollo: querían confirmar lo que ya veían en casa, que su hija aprendía a una velocidad que no encajaba con ningún parámetro normal para su edad. El resultado del examen cognitivo fue de 146 puntos de coeficiente intelectual, 48 puntos por encima de la media estadounidense de 98.

Con ese número, el 29 de marzo de 2021, Kashe se convirtió en la miembro más joven de Mensa en la historia de Estados Unidos, la organización internacional fundada en el Reino Unido en 1946 que agrupa al 2% de la población con los puntajes de inteligencia más altos del planeta. Su puntuación la sitúa cerca de la que se atribuye a figuras como Albert Einstein o Bill Gates, cuyo coeficiente intelectual estimado ronda los 160 puntos.

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La evaluación cognitiva en Los Ángeles, California, le asignó a Kashe Quest un coeficiente intelectual de 146 puntos, por encima de la media estadounidense de 98 - (kashequest)

Quién es Kashe Quest, la niña con el IQ similar a Einstein

Sukhjit Athwal y Devon Quest, los padres de la menor, fueron los primeros en advertir que algo extraordinario ocurría con su hija. Según relató Athwal a Fox 11 Los Ángeles, a los 17 o 18 meses Kashe ya reconocía el abecedario, los números, los colores y las formas.

“Empezamos a notar que captaba las cosas muy rápido y que estaba muy interesada en aprender”, explicó la madre. Ante esas señales, la familia decidió someter a la niña a una evaluación formal con especialistas, quienes confirmaron sus sospechas.

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Los psicólogos que la evaluaron resaltaron tres capacidades que destacaron por encima del promedio: memoria, pensamiento lógico y resolución de problemas. El resultado del examen cognitivo fue de 146 puntos, muy por encima de la media estadounidense de 98. Ese número bastó para que Mensa la aceptara formalmente como la integrante más joven de la organización en el país.

La niña se comunicaba en inglés y en español, y además había memorizado 50 señas del lenguaje de señas americano - (kashequest)

Las habilidades documentadas de Kashe a esa edad ya eran llamativas. De acuerdo con información difundida por Fox News y recogida por WDRB, la pequeña podía contar hasta 100, identificar los 50 estados de Estados Unidos por su forma en un mapa, reconocer elementos de la tabla periódica, comunicarse en inglés y en español, y había memorizado 50 señas del lenguaje de señas americano. Capacidades que, en su conjunto, superan ampliamente las expectativas para niños de su grupo etario.

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El director ejecutivo de Mensa en Estados Unidos, Trevor Mitchell, celebró el ingreso de la niña con una declaración que apuntó tanto a sus dones como a los desafíos que suelen enfrentar los superdotados desde temprana edad. “Los dones de Kashe fueron reconocidos muy pronto en su vida. Sus padres podrán ayudarla con algunos de los retos particulares que enfrentan los jóvenes con altas capacidades”, afirmó Mitchell en declaraciones a Fox News.

A los seis años, Kashe Quest estudia en The Modern Schoolhouse y combina su desarrollo intelectual con la lectura, el tenis y la cocina - (kashequest)

“Ser la persona más inteligente de la sala no siempre es fácil, y Mensa entiende la importancia de ser desafiado por otros y de tener el potencial reconocido”, añadió.

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Desde el inicio, los padres dejaron en claro que su prioridad era preservar la infancia de Kashe. “En el fondo todavía tiene dos años y necesita estar con niños de su edad, sin la presión de ser mayor de lo que debe ser”, declararon en 2021. Esa postura marcó el enfoque familiar desde el primer momento.

Kashe Quest ingresó a Mensa en 2021 con dos años y se convirtió en la miembro más joven de la organización en Estados Unidos - (kashequest)

Los últimos años de Kashe Quest

Cinco años después de aquel hito que la hizo famosa a escala mundial, Kashe lleva una vida que combina el desarrollo de sus capacidades con actividades propias de su edad. Con seis años, la niña estudia en The Modern Schoolhouse, un proyecto educativo impulsado por su madre Athwal que ofrece enseñanza personalizada y adaptada al ritmo individual de cada alumno. El modelo busca acompañar el desarrollo de la pequeña sin forzarla a encajar en estructuras educativas convencionales.

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La lectura se consolidó como una de sus grandes pasiones. Sus padres comparten en redes sociales imágenes de Kashe con su amplia biblioteca personal, donde la curiosidad intelectual que la definió desde bebé sigue presente. A ese hábito se suma el tenis, deporte en el que la niña participa de torneos infantiles, y la cocina, otra de sus actividades favoritas.

La madre de Kashe señaló a medios estadounidenses que, más allá de sus habilidades excepcionales, la niña comparte muchos rasgos con otros niños de su edad, incluidas las negociaciones y los berrinches típicos de la primera infancia. La diferencia, explicó Athwal, radica en que Kashe comprende con mayor profundidad lo que se le dice, lo que la distingue de sus pares pero no la aleja de la experiencia cotidiana de la infancia.

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