Guatemala

El Inguat reporta que Guatemala sube a 84.7 puntos en el índice global de percepción turística

La iniciativa impulsada por Castillo Hermanos reportó una caída desde 6% en menores de cinco años en las comunidades atendidas, con campamentos móviles y un enfoque que integra salud, agua y saneamiento

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Personas en un evento al aire libre; grupo de músicos en escenario de madera con telas colgantes; puestos de mercado al fondo, bajo grandes árboles
Guatemala alcanzó 84,7 puntos en el Índice Global de Percepción Turística y registró un alza de 1,1 % en la llegada de visitantes no residentes entre enero y mayo de 2026. (Inguat)

Guatemala alcanzó 84.7 puntos en el Índice Global de Percepción Turística y registró un alza de 1.1 % en la llegada de visitantes no residentes entre enero y mayo de 2026, según el Instituto Guatemalteco de Turismo.

Para el Inguat, la mejora en la imagen del país como destino y en la percepción de seguridad ayuda a explicar el crecimiento del turismo receptivo en un año marcado por una expansión más moderada que la de 2025.

El organismo informó además que en mayo las búsquedas de vuelos hacia Guatemala crecieron 55 % frente al mismo mes de 2025. Según el Inguat, España encabezó ese indicador de demanda con un aumento del 68 %, seguida por Estados Unidos con 65 % y México con 34 %.

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La puntuación de Guatemala en el índice de percepción turística implicó un crecimiento de 5.5 % respecto de la medición anterior, de acuerdo con el Inguat. La institución también reportó 92.4 puntos en el Índice de Percepción de Seguridad, junto con una mejora de 6.8 %.

Según el Inguat, esos resultados reflejan la experiencia positiva de los viajeros, la reputación digital del país y la conversación pública en torno a Guatemala. El instituto sostuvo que esos factores fortalecen su posicionamiento como destino turístico.

Vista frontal de una calle empedrada llena de gente en Antigua Guatemala, con el Arco de Santa Catalina y un volcán en el fondo bajo un cielo azul con nubes
Una concurrida calle empedrada en Antigua Guatemala muestra a turistas y locales paseando bajo el icónico Arco de Santa Catalina, con un volcán majestuoso en el horizonte. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

Guatemala sumó 14,380 visitantes no residentes más en los primeros cinco meses de 2026

De acuerdo con el Inguat, el crecimiento acumulado de 1,1 % entre enero y mayo equivale a 14,380 visitantes no residentes más que en el mismo período de 2025. Solo en mayo de 2026, Guatemala recibió 241,525 visitantes no residentes.

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Esa cifra mensual fue inferior a la del mismo mes del año anterior, aunque el instituto indicó que el comportamiento de los demás meses permitió sostener el balance positivo del período. Con esos datos, el Inguat afirmó que el turismo receptor mantiene una tendencia al alza, aunque con una dinámica más moderada que la del año pasado.

En otro corte temporal, el turismo en Guatemala aumentó 2.1 % entre enero y abril de 2026 en comparación con el mismo tramo de 2025, según datos del Inguat. En esos cuatro meses, el país recibió 1,126,254 visitantes no residentes, frente a 1,102,778 llegadas internacionales del año anterior.

El instituto señaló que el avance fue sostenido durante el inicio del año: enero mostró un incremento de 9 %, febrero de 7 % y marzo de 6 %. En abril se registró una variación de -11 %, un comportamiento que el Inguat consideró habitual tras el período vacacional de Semana Santa.

Canadá, Colombia y México estuvieron entre los mercados que más crecieron

Según el Inguat, entre enero y mayo los países cuyos visitantes más aumentaron hacia Guatemala fueron Canadá con 52 %, Colombia con 30 %, México con 26 %, España con 16 %, Belice con 10 % y Estados Unidos con 10 %, en comparación con 2025.

En el primer cuatrimestre, el organismo también destacó el crecimiento de Honduras, con un incremento de 56 % en las visitas, seguido por Colombia con 28 % y México con 23 %. El Inguat ubicó entre sus mercados estratégicos a Norteamérica, Europa y América Latina.

Los países centroamericanos también elevaron su interés por Guatemala en las búsquedas de viajes, según el instituto. La cuota regional de búsquedas pasó de 3.3 % en el año anterior a 4.4 % en mayo de 2026.

De acuerdo con el Inguat, el aumento del interés internacional y los indicadores de percepción acompañan su estrategia para incentivar estadías más largas y una mayor derrama económica en el país.

Nuevas rutas aéreas ampliarán la conexión de Guatemala con Estados Unidos

Según ONU Turismo, citada por la Agencia Guatemalteca de Noticias, el aumento de la conectividad es una de las causas del crecimiento turístico, en un contexto en el que el turismo mundial afronta pérdidas millonarias por el impacto de la guerra en Oriente Medio. En ese marco, Guatemala mostró un crecimiento de 2.1 % en el primer cuatrimestre frente a 2025, de acuerdo con el Inguat.

La primera semana de junio se anunció la habilitación de dos rutas directas entre destinos internacionales y Guatemala. La aerolínea Avianca abrió una ruta directa entre la Ciudad de Guatemala y San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos, que se presenta como la primera conexión de un país de Centroamérica con esa región del país norteamericano.

También se anunció que BermudAir incorporará un nuevo servicio aéreo entre Boston y la Ciudad de Guatemala, vía Belice. Esa ruta operará dos veces por semana, los miércoles y sábados, desde el 19 de diciembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027.

Según el Inguat, estas conexiones amplían las oportunidades de ingreso por vía aérea y responden a las acciones del instituto para elevar la confianza de las aerolíneas y promover a Guatemala a partir de su oferta de cultura, gastronomía y naturaleza.

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