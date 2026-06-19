Nicaragua

El ex policía nicaragüense condenado en Nueva York: el intento de robo en un supermercado, la fuga de un patrullero y el choque con un agente federal

Cámaras de seguridad registraron un forcejeo de más de un minuto tras una detención en Róterdam. El expediente describe golpes, lesiones y la intervención de varios oficiales. La sentencia abre otro capítulo fuera de la cárcel

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Ilustración de un hombre nicaragüense con camisa beige en un banquillo de acusado, frente a una bandera de Estados Unidos y un avión volando hacia Nicaragua.
Una ilustración editorial muestra a Michel Manuel García Rojas, ex Policía Nacional de Nicaragua, en una sala de tribunal estadounidense, donde es procesado antes de su posible deportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una violenta confrontación registrada por cámaras de seguridad terminó con la condena del nicaragüense Michel Manuel García Rojas a cuatro años y tres meses de prisión federal en Estados Unidos, destaca una nota publicada este viernes en el periódico 100% Noticias. Tras cumplir la sentencia, el exmiembro de la Policía Nacional de Nicaragua será sometido a un proceso de deportación hacia su país de origen.

La sentencia, dictada el 16 de junio de 2026, responde a un episodio ocurrido en marzo de 2025 en el estado de Nueva York. García Rojas, quien se encontraba en situación migratoria irregular y ya enfrentaba un proceso de expulsión, fue detenido inicialmente por intento de robo en un supermercado de Róterdam, donde, según la acusación, ocultó mercancía bajo un niño pequeño en un carrito y trató de salir tras pagar solo dos productos de los 158 USD en alimentos que llevaba.

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Las autoridades estadounidenses detallaron que, luego del arresto, la Policía de Róterdam notificó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la situación migratoria de García Rojas y su pareja. El nicaragüense fue esposado y colocado en la parte trasera de un vehículo oficial, pero logró zafarse parcialmente de las esposas y escapar a pie.

El ataque al agente federal y la captura

De acuerdo a la nota, las imágenes de vigilancia muestran a García Rojas alejándose del coche policial antes de ser interceptado por un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La confrontación, que duró más de un minuto, terminó cuando al menos seis agentes y una pistola eléctrica lograron reducirlo. “Fue necesario el uso de una pistola eléctrica y al menos seis agentes para someterle”, consta en el expediente judicial citado por medios estadounidenses.

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Ilustración plana de un hombre forcejeando con un agente federal. El agente viste uniforme azul, sujeta una pistola eléctrica; el fondo muestra líneas rojas y azules.
Una ilustración muestra a Michel Manuel García Rojas en un forcejeo con un agente federal estadounidense, quien sujeta una pistola eléctrica mientras líneas rojas y azules llenan el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el forcejeo, García Rojas golpeó al agente federal “en la mandíbula y lo lanzó contra una puerta”, provocándole lesiones en la mandíbula, cortes en manos y rodillas, y una lesión en la espalda. Los fiscales federales subrayaron que la violencia del enfrentamiento impidió que otros oficiales pudieran acudir de inmediato en auxilio del agente agredido.

El proceso judicial concluyó cuando el acusado se declaró culpable en febrero de 2026 del cargo de agresión, resistencia e impedimento al arresto de un agente federal. El tribunal tomó en cuenta la gravedad de la agresión y el riesgo para la seguridad de los agentes.

Perfil y antecedentes de Michel Manuel García Rojas

Durante la investigación, García Rojas reconoció haber trabajado durante cinco años en la Policía Nacional de Nicaragua, donde también se desempeñó como instructor de tácticas defensivas. Los fiscales lo describieron como un “exinstructor táctico”, según consta en el informe judicial.

Ilustración de Michel Manuel García Rojas y rejas de prisión que se convierten en pista de aeropuerto con avión. Fondo de bandera de Nicaragua.
La ilustración editorial muestra a Michel Manuel García Rojas con un semblante serio, junto a rejas que se transforman en una pista de aeropuerto, sobre un fondo con la bandera de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir su condena de 51 meses en prisión federal, García Rojas no obtendrá la libertad plena: las autoridades estadounidenses ya tienen preparado el expediente para gestionar su deportación hacia Nicaragua, país al que será enviado tras cumplir su pena en suelo estadounidense.

En síntesis, Michel Manuel García Rojas fue sentenciado a prisión federal luego de atacar a un agente federal en Nueva York durante un intento de fuga posterior a su detención por robo en un supermercado. Tras cumplir su condena, enfrentará un proceso de deportación, según confirmaron fuentes judiciales federales de Estados Unidos.

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