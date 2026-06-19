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Receta de sopa de cebollas, rápida y fácil

Un clásico reconfortante, ideal para combatir el frío, que combina sabores simples y mucho aroma en cada cucharada

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Primer plano de un tazón negro lleno de sopa de cebolla casera con queso derretido, crutones tostados y ramitas de tomillo fresco, sobre una mesa de madera.
La sopa servida bien caliente, con el queso fundido y dorado, lista para disfrutar en un día fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato que siempre reconforta es una buena sopa de cebollas, especialmente en los días frescos. El aroma a cebolla dorada y manteca que se esparce por la casa trae recuerdos de mesas familiares y noches de invierno. Es una de esas recetas que atraviesa generaciones y nunca pierde vigencia.

En Argentina, la sopa de cebollas suele aparecer en los hogares cuando el frío aprieta, como entrada de una comida más abundante, o como plato principal en cenas livianas. Es económica, simple y muy versátil: siempre hay una variante posible según lo que haya en la heladera.

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Receta de sopa de cebollas rápida y fácil

La sopa de cebollas es una preparación a base de cebollas doradas en manteca, caldo, pan tostado y queso rallado. Se sirve bien caliente, con el pan gratinado sobre la superficie, logrando ese contraste entre lo cremoso y lo crocante tan buscado en los días de frío.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Vista superior de ingredientes para cocinar sobre una superficie de madera: cebollas enteras y cortadas, mantequilla, aceite, caldo, rebanadas de pan, queso rallado, sal y pimienta.
Ingredientes simples y accesibles, protagonistas de una receta clásica de la cocina casera argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4 cebollas grandes
  • 40 gr de manteca
  • 1 cucharada de aceite de girasol
  • 1 litro de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)
  • 4 rebanadas de pan (preferentemente del día anterior)
  • 100 gr de queso rallado (tipo reggianito, pategrás o similar)
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer sopa de cebollas, paso a paso

  1. Pelar y cortar las cebollas en pluma o juliana fina.
  2. En una olla grande, derretir la manteca junto con el aceite a fuego bajo. Incorporar las cebollas y rehogar lentamente, removiendo cada tanto, hasta que estén bien doradas y blandas (al menos 15 minutos; no apurar este paso).
  3. Salpimentar y agregar el caldo caliente. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
  4. Mientras tanto, tostar las rebanadas de pan en horno o sartén hasta que estén doradas de ambos lados.
  5. Servir la sopa bien caliente en cazuelas individuales, colocar una rebanada de pan sobre cada porción y cubrir con queso rallado.
  6. Llevar las cazuelas al horno bien fuerte o bajo el grill hasta que el queso se gratine (2 a 3 minutos). No perder de vista este paso, el queso debe fundirse y dorarse sin quemarse.
  7. Retirar y servir enseguida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

Una humeante sopa de cebolla en un tazón blanco, con dos rebanadas de pan gratinadas con queso fundido y una ramita de tomillo encima, sobre una mesa de madera.
El pan tostado aporta textura y sirve de soporte para el queso gratinado, coronando la cazuela.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 23 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa (sin pan ni queso) se puede guardar en heladera hasta 3 días en recipiente tapado. Puede congelarse hasta 2 meses. El pan y el queso deben agregarse al momento de gratinar y servir para conservar la textura.

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