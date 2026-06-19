Un plato que siempre reconforta es una buena sopa de cebollas, especialmente en los días frescos. El aroma a cebolla dorada y manteca que se esparce por la casa trae recuerdos de mesas familiares y noches de invierno. Es una de esas recetas que atraviesa generaciones y nunca pierde vigencia.
En Argentina, la sopa de cebollas suele aparecer en los hogares cuando el frío aprieta, como entrada de una comida más abundante, o como plato principal en cenas livianas. Es económica, simple y muy versátil: siempre hay una variante posible según lo que haya en la heladera.
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Receta de sopa de cebollas rápida y fácil
La sopa de cebollas es una preparación a base de cebollas doradas en manteca, caldo, pan tostado y queso rallado. Se sirve bien caliente, con el pan gratinado sobre la superficie, logrando ese contraste entre lo cremoso y lo crocante tan buscado en los días de frío.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 cebollas grandes
- 40 gr de manteca
- 1 cucharada de aceite de girasol
- 1 litro de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)
- 4 rebanadas de pan (preferentemente del día anterior)
- 100 gr de queso rallado (tipo reggianito, pategrás o similar)
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer sopa de cebollas, paso a paso
- Pelar y cortar las cebollas en pluma o juliana fina.
- En una olla grande, derretir la manteca junto con el aceite a fuego bajo. Incorporar las cebollas y rehogar lentamente, removiendo cada tanto, hasta que estén bien doradas y blandas (al menos 15 minutos; no apurar este paso).
- Salpimentar y agregar el caldo caliente. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
- Mientras tanto, tostar las rebanadas de pan en horno o sartén hasta que estén doradas de ambos lados.
- Servir la sopa bien caliente en cazuelas individuales, colocar una rebanada de pan sobre cada porción y cubrir con queso rallado.
- Llevar las cazuelas al horno bien fuerte o bajo el grill hasta que el queso se gratine (2 a 3 minutos). No perder de vista este paso, el queso debe fundirse y dorarse sin quemarse.
- Retirar y servir enseguida.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 23 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La sopa (sin pan ni queso) se puede guardar en heladera hasta 3 días en recipiente tapado. Puede congelarse hasta 2 meses. El pan y el queso deben agregarse al momento de gratinar y servir para conservar la textura.
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