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Cuáles son los mejores sonidos para concentrarse, según la neurociencia

No todos los estímulos auditivos funcionan igual, aunque investigaciones recientes identificaron un patrón común. Qué tener en cuenta y cómo elegirlos según la actividad

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Joven sentado en un escritorio estudiando con libros y laptop, cerebro semitransparente resaltado, personas desenfocadas conversando en segundo plano.
Un joven estudia concentrado en una mesa con su cerebro iluminado, mientras varias personas conversan a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia develó que algunos ruidos pueden ayudar a concentrarte, mientras que otros pueden romper el foco en segundos. La evidencia sugiere que el factor decisivo no es solo el volumen: también pesa el tipo de sonido, su previsibilidad y, sobre todo, si el cerebro puede entender lo que oye. En el trabajo o el estudio, la voz humana inteligible suele ser más distractora que un zumbido constante.

La conclusión práctica es menos intuitiva de lo que parece: para ciertas personas y tareas, un fondo estable como ruido blanco puede resultar útil porque enmascara interrupciones del entorno. En cambio, los sonidos con información (conversaciones, televisión, podcasts con palabras claras) compiten con los mismos recursos cognitivos que se usan para leer, escribir, razonar o tomar decisiones.

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Cuando el ruido ayuda: el poder del enmascaramiento y un fondo “estable”

El cerebro no procesa todos los estímulos con la misma prioridad. Los sonidos impredecibles y los que contienen información relevante —especialmente voces— tienden a “colarse” aunque uno no quiera. Por eso, un fondo estable puede funcionar como amortiguador: reduce el contraste entre el silencio y los picos de ruido (una silla que se arrastra, una puerta, un timbre, una notificación) y, con eso, disminuye la frecuencia con la que la atención salta de la tarea al entorno.

Infografía que muestra una cabeza humana con el cerebro activo y ondas sonoras, rodeada de texto que explica cómo el ruido afecta la concentración.
Las tareas con lenguaje, como leer, escribir o estudiar, toleran peor los sonidos con contenido porque el cerebro destina capacidad a seguir palabras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology examinó el efecto del ruido blanco en medidas asociadas a la atención sostenida y discutió la hipótesis de que, en ciertas condiciones, ese tipo de estímulo continuo puede modular el nivel de activación (arousal) y volver el rendimiento más regular, con menos variabilidad a lo largo del tiempo.

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En una línea más específica, una revisión sistemática disponible en PubMed Central evaluó el impacto de ruido blanco y ruido rosa en el rendimiento atencional, con foco en personas con TDAH o con mayores dificultades de atención. El trabajo informó mejoras modestas en pruebas de desempeño y subrayó limitaciones metodológicas, por lo que pidió estudios más robustos para precisar quién se beneficia, con qué tipo de ruido y en qué tareas.

La idea que se desprende de esos trabajos es operativa: cuando el ambiente es variable y ruidoso, un fondo constante puede ser una herramienta. Pero no vale cualquier sonido. El “ruido que ayuda” suele cumplir tres condiciones: es constante, tiene pocos cambios bruscos y es poco informativo (no obliga al cerebro a descifrar palabras). Por eso, para muchas personas funcionan paisajes sonoros como lluvia, ventilación, oleaje o ruido blanco/rosa a volumen moderado.

El tipo de tarea también importa. En actividades mecánicas o repetitivas, un fondo constante puede sostener el foco y reducir el aburrimiento. En tareas que exigen lenguaje (leer, escribir, estudiar), la tolerancia al sonido con contenido suele ser menor, porque la tarea ya consume recursos verbales. Incluso si el volumen es bajo, el cerebro puede dedicar parte de su capacidad a “seguir” lo que escucha.

Cuando el ruido perjudica: por qué las conversaciones son el distractor más potente

Primer plano de una oreja con una onda sonora estilizada en blanco, y el fondo desenfocado de un restaurante lleno de mesas y siluetas de personas.
Una oreja en primer plano con una onda sonora digital, en contraste con el fondo desenfocado de un restaurante concurrido, ilustra el reto de la audición selectiva en ambientes ruidosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido no afecta a todos por igual, pero hay un patrón repetido en investigaciones sobre entornos laborales: el habla entendible es una de las fuentes más frecuentes de distracción. La razón es directa: el cerebro está entrenado para procesar voces y lenguaje. Aunque se intente ignorar, si se pueden entender palabras, la atención se activa de forma automática y compite con lo que estabas haciendo.

Estudios publicados en Applied Acoustics han abordado esa relación entre rendimiento e inteligibilidad del habla en oficinas abiertas: el deterioro del desempeño se asocia menos a “qué tan fuerte” es el ruido y más a qué tanto se entiende lo que dicen otras personas. Cuando el contenido se vuelve comprensible, aumenta la interferencia en tareas cognitivas.

La consecuencia práctica es clara: para proteger la concentración, suele ser más eficaz reducir o enmascarar el habla que perseguir un silencio absoluto. De hecho, muchas oficinas no pueden eliminar ruido; lo que sí pueden hacer es disminuir el impacto del lenguaje, que es lo que más invade la memoria de trabajo.

A ese cuadro se suma el impacto sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que el ruido ambiental se asocia con efectos adversos que incluyen alteraciones del sueño y deterioro cognitivo, además de molestias y otros daños. En otras palabras, el problema no es solo “me cuesta concentrarme”: si el ruido afecta el sueño, el costo cognitivo se traslada al día siguiente.

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