Cómo reinventar el pastel de papa: 5 recetas originales y fáciles para sorprender

El pastel de papa ofrece variantes que suman nuevos sabores y texturas, respetando siempre su esencia y estructura original como base (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El pastel de papa, clásico indiscutido de la mesa argentina, admite variantes que respetan su esencia, pero suman nuevos sabores y texturas. Brinda la base ideal para explorar ingredientes y combinaciones que expanden el universo del plato sin perder la calidez y el carácter reconfortante que lo convirtieron en un favorito familiar. La estructura original (capa de puré, relleno sabroso y un gratinado dorado) se mantiene como hilo conductor de cada versión.

Las reversiones del pastel de papa respetan su formato tradicional, pero proponen matices que aportan variedad y personalidad. Así, este plato sigue ocupando un lugar central en la mesa familiar, adaptándose a distintos gustos y momentos, sin dejar de lado el sabor y la simpleza que le dieron identidad desde siempre.

PUBLICIDAD

1. Pastel de papas con cordero y menta

La combinación de cordero y menta en el pastel de papa suma un perfil aromático y destaca ingredientes típicos de la Patagonia argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión suma aires patagónicos y frescura. El cordero desmenuzado y la menta le dan un carácter único, ideal para ocasiones especiales.

Ingredientes

2 kg de papas 800 g de paleta de cordero patagónico deshuesada 2 cebollas moradas 2 dientes de ajo 100 cc de vino tinto 2 ramitas de tomillo 1 puñado generoso de hojas de menta fresca 100 g de queso de cabra (opcional) 100 g de manteca 150 cc de leche Sal y pimienta

Paso a paso

Hervir las papas peladas. Pisarlas aún calientes con manteca, leche, sal y pimienta. Agregar queso de cabra. Dorar la carne de cordero cortada en trozos en una olla con aceite. Agregar las cebollas y el ajo. Una vez dorados, sumar tomillo y vino tinto. Tapar y brasear a fuego bajo hasta que la carne se desarme fácil (2 horas aprox.). Desmenuzar el cordero y mezclar con la cebolla, sumar menta picada y rectificar condimentos. En una fuente, colocar la mitad del puré, el relleno y tapar con el resto del puré. Gratinar a horno fuerte hasta dorar.

2. Pastel de papas vegetariano de lentejas y hongos

El pastel vegetariano de lentejas y hongos es una alternativa que incorpora proteínas vegetales y sabores terrosos en una versión abundante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa abundante, sin carne, pero igual de sabrosa y reconfortante.

Ingredientes

2 kg de papas 400 g de lentejas cocidas 300 g de hongos frescos (champiñones, portobellos o de pino) 1 zanahoria 1 cebolla 2 dientes de ajo 100 g de manteca 150 cc de leche o bebida vegetal Pimentón ahumado, orégano, sal, pimienta 1/2 kg de calabaza (opcional, para mezclar con la papa)

Paso a paso

Hervir papas y calabaza, hacer puré con manteca, leche, sal y pimienta. Saltear cebolla, ajo y zanahoria picados en oliva. Agregar los hongos cortados y cocinar hasta que pierdan agua. Incorporar las lentejas, pimentón, orégano, sal y pimienta. Cocinar 5 minutos. Armar el pastel: base de puré, relleno de lentejas y hongos, cubrir con más puré. Gratinar con queso rallado o pan rallado. Llevar a horno fuerte hasta dorar.

3. Pastel de papas con pescado

El pastel de papa con pescado se presenta como una opción distinta, rica en omega 3 y con un toque de frescura gracias a las hierbas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción fresca y liviana, excelente para quienes buscan un pastel distinto.

Ingredientes

2 kg de papas 700 g de filetes de merluza o salmón 1 cebolla 1 cebolla de verdeo 2 huevos duros 70 g de aceitunas verdes 1 limón 1 puñado de eneldo fresco o seco 100 g de manteca 150 cc de leche Sal y pimienta

Paso a paso

Hervir papas, pisar con manteca, leche, jugo de limón, sal y pimienta. Saltear cebolla y verdeo en oliva. Agregar el pescado en cubos, cocinar apenas (debe quedar jugoso). Mezclar con huevo duro picado, aceitunas y eneldo. En fuente, base de puré, relleno de pescado, cubrir con resto de puré. Llevar a horno fuerte y gratinar.

4. Pastel de papas criollo con batata y carne cortada a cuchillo

La versión criolla del pastel utiliza carne cortada a cuchillo y batata, logrando un relleno más rústico y un puré de sabor dulce y suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión potente con carne cortada a cuchillo y un puré mixto de papa y batata.

Ingredientes

1 kg de papas 1 kg de batatas 1 kg de carne de vaca (nalga o bola de lomo) cortada a cuchillo 2 cebollas 1 morrón rojo 3 huevos duros 100 g de manteca 150 cc de leche Comino, ají molido, pimentón, orégano, sal, pimienta 100 g de queso sardo rallado

Paso a paso

Hervir papas y batatas, pisar con manteca, leche, sal y pimienta. Saltear cebolla y morrón en aceite. Agregar la carne cortada en cubos chicos, dorar bien. Condimentar. Sumar huevos duros picados y mezclar. Armar pastel: base puré, relleno, tapar con más puré. Espolvorear queso sardo. Gratinar al horno fuerte.

5. Pastel de papas con espinaca, ricota y tomate seco

El pastel de papa con espinaca, ricota y tomate seco suma vegetales y lácteos, ofreciendo un perfil mediterráneo y una paleta de colores vibrante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión fusiona el espíritu del pastel de papas con el sabor fresco y colorido del mediterráneo.

Ingredientes

2 kg de papas 300 g de espinaca fresca (o 200 g cocida y escurrida) 200 g de ricota 70 g de tomates secos hidratados 2 dientes de ajo 100 g de manteca 150 cc de leche 100 g de queso rallado (sardo o reggianito) Sal, pimienta, nuez moscada Aceite de oliva

Paso a paso

Hervir las papas peladas hasta que estén tiernas. Hacer un puré con manteca, leche, sal, pimienta y nuez moscada. Reservar. Saltear el ajo picado en aceite de oliva. Incorporar la espinaca, cocinar 2 minutos hasta que reduzca. Retirar del fuego, mezclar con la ricota y los tomates secos picados. Salpimentar. En una fuente de horno, colocar la mitad del puré. Distribuir el relleno de espinaca, ricota y tomate seco. Cubrir con el resto del puré. Espolvorear queso rallado. Llevar a horno fuerte (220 °C) hasta dorar bien la superficie (15-20 minutos).