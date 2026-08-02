Cómo reinventar el pastel de papa: 5 recetas originales y fáciles para sorprender

El pastel de papa, clásico indiscutido de la mesa argentina, admite variantes que respetan su esencia, pero suman nuevos sabores y texturas. Brinda la base ideal para explorar ingredientes y combinaciones que expanden el universo del plato sin perder la calidez y el carácter reconfortante que lo convirtieron en un favorito familiar. La estructura original (capa de puré, relleno sabroso y un gratinado dorado) se mantiene como hilo conductor de cada versión.
Las reversiones del pastel de papa respetan su formato tradicional, pero proponen matices que aportan variedad y personalidad. Así, este plato sigue ocupando un lugar central en la mesa familiar, adaptándose a distintos gustos y momentos, sin dejar de lado el sabor y la simpleza que le dieron identidad desde siempre.
PUBLICIDAD
1. Pastel de papas con cordero y menta
Esta versión suma aires patagónicos y frescura. El cordero desmenuzado y la menta le dan un carácter único, ideal para ocasiones especiales.
Ingredientes
- 2 kg de papas
- 800 g de paleta de cordero patagónico deshuesada
- 2 cebollas moradas
- 2 dientes de ajo
- 100 cc de vino tinto
- 2 ramitas de tomillo
- 1 puñado generoso de hojas de menta fresca
- 100 g de queso de cabra (opcional)
- 100 g de manteca
- 150 cc de leche
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Hervir las papas peladas. Pisarlas aún calientes con manteca, leche, sal y pimienta. Agregar queso de cabra.
- Dorar la carne de cordero cortada en trozos en una olla con aceite. Agregar las cebollas y el ajo. Una vez dorados, sumar tomillo y vino tinto. Tapar y brasear a fuego bajo hasta que la carne se desarme fácil (2 horas aprox.).
- Desmenuzar el cordero y mezclar con la cebolla, sumar menta picada y rectificar condimentos.
- En una fuente, colocar la mitad del puré, el relleno y tapar con el resto del puré. Gratinar a horno fuerte hasta dorar.
2. Pastel de papas vegetariano de lentejas y hongos
Una alternativa abundante, sin carne, pero igual de sabrosa y reconfortante.
Ingredientes
- 2 kg de papas
- 400 g de lentejas cocidas
- 300 g de hongos frescos (champiñones, portobellos o de pino)
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 100 g de manteca
- 150 cc de leche o bebida vegetal
- Pimentón ahumado, orégano, sal, pimienta
- 1/2 kg de calabaza (opcional, para mezclar con la papa)
Paso a paso
- Hervir papas y calabaza, hacer puré con manteca, leche, sal y pimienta.
- Saltear cebolla, ajo y zanahoria picados en oliva. Agregar los hongos cortados y cocinar hasta que pierdan agua.
- Incorporar las lentejas, pimentón, orégano, sal y pimienta. Cocinar 5 minutos.
- Armar el pastel: base de puré, relleno de lentejas y hongos, cubrir con más puré.
- Gratinar con queso rallado o pan rallado. Llevar a horno fuerte hasta dorar.
3. Pastel de papas con pescado
Una opción fresca y liviana, excelente para quienes buscan un pastel distinto.
Ingredientes
- 2 kg de papas
- 700 g de filetes de merluza o salmón
- 1 cebolla
- 1 cebolla de verdeo
- 2 huevos duros
- 70 g de aceitunas verdes
- 1 limón
- 1 puñado de eneldo fresco o seco
- 100 g de manteca
- 150 cc de leche
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Hervir papas, pisar con manteca, leche, jugo de limón, sal y pimienta.
- Saltear cebolla y verdeo en oliva. Agregar el pescado en cubos, cocinar apenas (debe quedar jugoso).
- Mezclar con huevo duro picado, aceitunas y eneldo.
- En fuente, base de puré, relleno de pescado, cubrir con resto de puré.
- Llevar a horno fuerte y gratinar.
4. Pastel de papas criollo con batata y carne cortada a cuchillo
Una versión potente con carne cortada a cuchillo y un puré mixto de papa y batata.
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 1 kg de batatas
- 1 kg de carne de vaca (nalga o bola de lomo) cortada a cuchillo
- 2 cebollas
- 1 morrón rojo
- 3 huevos duros
- 100 g de manteca
- 150 cc de leche
- Comino, ají molido, pimentón, orégano, sal, pimienta
- 100 g de queso sardo rallado
Paso a paso
- Hervir papas y batatas, pisar con manteca, leche, sal y pimienta.
- Saltear cebolla y morrón en aceite. Agregar la carne cortada en cubos chicos, dorar bien. Condimentar.
- Sumar huevos duros picados y mezclar.
- Armar pastel: base puré, relleno, tapar con más puré. Espolvorear queso sardo.
- Gratinar al horno fuerte.
5. Pastel de papas con espinaca, ricota y tomate seco
Esta versión fusiona el espíritu del pastel de papas con el sabor fresco y colorido del mediterráneo.
Ingredientes
- 2 kg de papas
- 300 g de espinaca fresca (o 200 g cocida y escurrida)
- 200 g de ricota
- 70 g de tomates secos hidratados
- 2 dientes de ajo
- 100 g de manteca
- 150 cc de leche
- 100 g de queso rallado (sardo o reggianito)
- Sal, pimienta, nuez moscada
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Hervir las papas peladas hasta que estén tiernas. Hacer un puré con manteca, leche, sal, pimienta y nuez moscada. Reservar.
- Saltear el ajo picado en aceite de oliva. Incorporar la espinaca, cocinar 2 minutos hasta que reduzca. Retirar del fuego, mezclar con la ricota y los tomates secos picados. Salpimentar.
- En una fuente de horno, colocar la mitad del puré. Distribuir el relleno de espinaca, ricota y tomate seco.
- Cubrir con el resto del puré. Espolvorear queso rallado.
- Llevar a horno fuerte (220 °C) hasta dorar bien la superficie (15-20 minutos).
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD