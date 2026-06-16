Receta de fondue de 4 quesos, rápida y fácil

El plato de origen suizo y francés se adaptó a los gustos locales con quesos nacionales y comidas compartidas en la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En numerosos hogares argentinos, la fondue de cuatro quesos suele formar parte de reuniones entre amigos o familiares, especialmente durante las noches frías. Esta receta, acompañada de pan recién tostado, adquiere un lugar especial en la mesa por su textura cremosa y el aroma característico del queso fundido, que suele atraer tanto a adultos como a niños.

En Argentina, este plato tiene su mayor presencia en los meses de invierno y aparece frecuentemente en reuniones familiares, cenas informales y celebraciones. Su origen europeo, principalmente suizo y francés, se adaptó con facilidad a los hábitos y gustos locales, consolidándose en regiones de clima frío como la Patagonia y en ciudades donde las bajas temperaturas favorecen el consumo de platos calientes y reconfortantes. Esta adaptación contempla la disponibilidad de quesos nacionales y la costumbre de compartir comidas en torno a la mesa.

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Receta de fondue de 4 quesos

La fondue de cuatro quesos consiste en una mezcla de variedades de queso (por lo general mozzarella, fontina, parmesano y roquefort) fundidos junto con vino blanco y almidón, lo que da como resultado una salsa densa y suave. Esta combinación se utiliza para sumergir trozos de pan, vegetales cocidos y fiambres. El método de preparación y el tipo de quesos pueden variar según la región y las preferencias de cada familia, aunque la base láctea y el proceso de fusión se mantienen como elementos esenciales de la receta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

200 gr de queso mozzarella en cubos o rallado

150 gr de queso fontina (o sardo) en cubos

100 gr de queso parmesano rallado

80 gr de queso roquefort (o azul) desmenuzado

200 ml de vino blanco seco

1 cucharada de almidón de maíz

1 diente de ajo

1 pizca de nuez moscada

1 pizca de pimienta negra

1 pan tipo baguette, cortado en cubos (para acompañar)

El tiempo total de elaboración es de 20 minutos, con 10 minutos de preparación y 10 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer fondue de 4 quesos, paso a paso

Frotar la olla de fondue con el diente de ajo partido por la mitad; esto perfuma la base y realza el sabor. Disolver el almidón de maíz en el vino blanco frío y llevar a fuego bajo en la olla de fondue o una cacerola pequeña. Cuando el vino esté apenas caliente, agregar de a poco la mozzarella y la fontina, revolviendo en forma de ocho para evitar que se pegue. Incorporar el parmesano y el roquefort, siempre revolviendo suavemente hasta que se funda todo y la mezcla quede lisa y sin grumos. Sumar la nuez moscada y pimienta negra. Si la mezcla está muy espesa, se puede añadir un chorrito más de vino. Llevar la olla a la mesa sobre el calentador y servir inmediatamente, acompañando con los cubos de pan. Consejo clave: Mantener siempre la llama baja para que el queso no se corte ni se queme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes seleccionados, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 25 gr

Carbohidratos: 17 gr

Proteínas: 23 gr

Los datos señalados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico, como así también la calidad y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en la heladera hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, hacerlo a baño María y revolver bien. No es recomendable congelar.