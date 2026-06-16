La producción de Vogue con íconos de la moda argentina de cara al debut en el Mundial 2026

La camiseta de la selección argentina protagoniza una producción especial de Vogue Latinoamérica en el marco del Mundial 2026

En las calles de Buenos Aires se respira expectativa: este martes, la Selección Argentina debuta frente a Argelia en el Mundial 2026 y la camiseta albiceleste se multiplica en bares, plazas y portadas de revistas. En este clima, Vogue Latinoamérica reunió a referentes de la moda, el arte y la música nacional para una producción que resignifica el orgullo futbolero y lo eleva a símbolo de identidad colectiva.

La camiseta de la Selección dejó los estadios y saltó a la pasarela, convirtiéndose en pieza central de un editorial que celebra la diversidad y anticipa el pulso emocional de un país que vuelve a soñar en celeste y blanco. La sesión reunió a figuras como Valeria Mazza, Adrián Appiolaza, La Joaqui y Franco Masini, en una propuesta visual que recorre tradición, vanguardia y pertenencia a horas del debut mundialista.

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Valeria Mazza, tradición y elegancia en la confitería porteña

Valeria Mazza posa en una confitería clásica de Buenos Aires luciendo una camiseta retro de la selección

Valeria Mazza protagoniza una de las imágenes más potentes de la producción. La supermodelo argentina posa en una confitería clásica de Buenos Aires, un entorno que remite a las tradiciones porteñas y a la cultura del café. Mazza viste una camiseta del año 2024, con el logo dorado, combinada con una falda plisada beige que aporta sofisticación y movimiento.

El estilismo de Mazza fusiona tradición porteña, elegancia y cultura del café

La elección del escenario y la actitud distendida de Mazza, quien aparece degustando una medialuna, reflejan la conexión entre costumbrismo, elegancia y el sentimiento nacional. La camiseta se integra a una propuesta femenina y elegante, sin perder su carga simbólica. El estilismo destaca la espontaneidad y el glamour, mientras el entorno refuerza la identidad porteña y la herencia futbolera.

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Adrián Appiolaza, ruptura de géneros y vanguardia urbana

Adrián Appiolaza desafía los códigos de género con una versión alternativa negra de la camiseta argentina

Adrián Appiolaza, actual director creativo de Moschino, ofrece dos lecturas disruptivas de la camiseta argentina. En la primera, luce la versión alternativa de la Selección, con el escudo dorado de la AFA y detalles en azul eléctrico, junto a una falda midi de denim y tiradores Moschino. El look desafía los códigos de género y resignifica la prenda deportiva como objeto de moda urbana. El gorro de lana, los anteojos pequeños y los tatuajes visibles completan una imagen alternativa y personal.

En otra imagen, Appiolaza lee un diario antiguo con la tapa “Argentina campeón del mundo”

En otra toma, Appiolaza elige UNA camiseta celeste y blanca retro firmada, accesorios urbanos y un gesto nostálgico: leer un diario antiguo con la tapa “Argentina campeón del mundo”.

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La Joaqui, herencia y rebeldía desde la música urbana

La Joaqui aporta rebeldía y herencia con una camiseta retro y pantalón de cuero negro

La Joaqui, referente de la nueva música argentina, aparece con una camiseta titular retro, con el logo antiguo de Adidas. La artista combina la prenda con pantalón de cuero negro, cinturón tachonado y tatuajes a la vista, sumando un aire punk y rebelde al homenaje futbolístico.

Los looks de La Joaqui fusionan streetwear, lujo y referencias al número 10 como símbolo de pertenencia

Los looks de La Joaqui fusionan streetwear, lujo y herencia, y resignifican el número 10 como símbolo de fuerza y pertenencia. El estilismo incorpora jeans vintage, cinturón de lujo y uñas pintadas, reflejando la apropiación contemporánea de símbolos tradicionales.

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Franco Masini, reinterpretación del fútbol en clave de alta moda

Franco Masini combina la camiseta albiceleste con camisa blanca y jeans de corte recto para un estilo híbrido

Franco Masini desfila por la producción con diferentes versiones de la camiseta albiceleste. En una imagen, la combina con camisa blanca y jeans de corte recto, sumando accesorios clásicos como cinturón negro y mocasines. El resultado es una mixtura entre lo deportivo y lo sofisticado, que rompe la lógica tradicional del uniforme futbolero.

Masini también explora la alta moda con pantalón de sastrería estampado y anillos

En otra toma, Masini apuesta por pantalón de sastrería estampado y anillos, mostrando la versatilidad de la camiseta argentina como pieza de alta costura.

Zoe Gotusso, frescura y nostalgia entre adoquines porteños

Zoe Gotusso aporta frescura usando la camiseta como vestido corto con botas altas de cuero

Zoe Gotusso aportó una mirada relajada y espontánea. La cantante lleva una camiseta de los ‘90 en versiones históricas, y en una imagen utiliza la prenda como vestido corto con botas altas de cuero. El contraste de texturas y la silueta alejada del uso tradicional proyectan libertad y frescura.

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Gotusso aparece sobre adoquines porteños, reforzando el vínculo entre música, moda y nostalgia

Gotusso integra la camiseta a la vida cotidiana y la ciudad. En una foto, aparece tumbada sobre adoquines con el número 18, el cabello alborotado y una expresión lúdica, reforzando el vínculo entre moda, música y la nostalgia porteña.

Eva De Dominici, identidad urbana y fuerza femenina

Eva De Dominici opta por la camiseta azul alternativa y posa en escenas urbanas de Buenos Aires

Eva De Dominici posó con la camiseta alternativa azul, con el número 10. Posa recostada sobre una vereda, con fondo de persiana metálica, en escenas urbanas que evocan la vida cotidiana en Buenos Aires.

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El estilismo de De Dominici mezcla rebeldía, sofisticación y liderazgo femenino

En otra imagen, combina la camiseta con un pantalón de jean holgado de rayas y zapatos masculinos, sumando una cuota de rebeldía y sofisticación. El mural de fileteado porteño de fondo refuerza la conexión con la cultura barrial. El número 10 funciona como declaración de liderazgo y pertenencia y el estilismo equilibra lo clásico con la moda de calle.

Delia Cancela, arte y legado desde la moda argentina

Delia Cancela incorpora la camiseta en ambientes domésticos y creativos, fusionando arte y moda

Delia Cancela, referente del diseño y el arte, aparece en ambientes domésticos y creativos, siempre con la camiseta de la selección. Combina la prenda con faldas largas de textura tramada, gafas redondas y zapatos clásicos, fusionando elegancia, confort y un guiño intelectual.

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Cancela combina la prenda con faldas largas, gafas redondas y un aire intelectual

Cancela apuesta por el contraste entre lo vintage y lo artístico, resignificando la camiseta como símbolo cultural y objeto de culto. El entorno doméstico y la actitud desafían los límites etarios y celebran la diversidad.

La Chola Poblete, creatividad y apropiación cultural

La Chola Poblete reinterpreta la camiseta noventosa en su taller, integrando creatividad y herencia futbolera

La Chola Poblete se retrata en su taller rodeada de obras propias y materiales de arte, vistiendo una camiseta de los años 2000. El look se completa con pantalones anchos de bloques de color, aportando movimiento y volumen. La apuesta estilística destaca la herencia futbolera y la lectura personal de la identidad nacional, integrando la camiseta a la creatividad y la autoafirmación.

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La producción de Vogue Latinoamérica logra reunir a distintos íconos de la moda, el arte y la música, resignificando la camiseta de la Selección como símbolo colectivo y multigeneracional. Cada figura aporta una visión personal, fusionando la prenda con elementos de lujo, rebeldía, nostalgia o sofisticación. El resultado es un recorrido visual que celebra la diversidad y anticipa el espíritu nacional de cara al Mundial.