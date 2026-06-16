Medio Ambiente

Detectaron explosiones de ceniza en un volcán de Chile, cerca de la frontera con Neuquén: hay alerta amarilla

Las autoridades elevaron el nivel de advertencia tras registrar un aumento en los movimientos internos y emisiones del Nevados de Chillán, ubicado en la región del Ñuble, y analizan posibles efectos en localidades próximas

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El Complejo Volcánico Nevados de Chillán está en la región chilena del Ñuble, cerca de Neuquén, y ocupa el puesto diez en el Ranking de Riesgo Volcánico (AFP)
El Complejo Volcánico Nevados de Chillán está en la región chilena del Ñuble, cerca de Neuquén, y ocupa el puesto diez en el Ranking de Riesgo Volcánico (AFP)

Las autoridades de Argentina y Chile anunciaron un cambio en el nivel de alerta del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la región chilena del Ñuble, cerca de Neuquén. El incremento en la actividad superficial y sísmica del volcán llevó tanto al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) como al Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) a elevar la alerta técnica a color amarillo.

Esta decisión surge tras el registro de varios episodios eruptivos menores y el aumento de parámetros de vigilancia, lo que genera la necesidad de reforzar el monitoreo y la comunicación a las comunidades cercanas.

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Contexto geográfico del Complejo Volcánico Nevados de Chillán

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán se localiza íntegramente en territorio chileno, dentro de la región del Ñuble, y ocupa el puesto número 10 en el Ranking de Riesgo Volcánico de Chile, según datos del SEGEMAR. Las poblaciones argentinas más próximas se encuentran en la provincia de Neuquén, situadas entre 50 y 100 kilómetros del volcán. Entre ellas destacan Las Ovejas a 56 km, Manzano Amargo a 58 km y Varvarco a 65 km de distancia, según el informe.

Ubicación del Complejo Volcánico Nevados de Chillán
Las poblaciones argentinas más próximas se encuentran en Neuquén, entre cincuenta y cien kilómetros del volcán, según el informe oficial (argentina.gob.ar)

El volcán posee antecedentes recientes de actividad, con un ciclo eruptivo que se extendió entre los años 2015 y 2022. Durante ese intervalo, se registraron explosiones de baja magnitud y emisión de material piroclástico, gases y ceniza. El área de peligro inmediato se delimita en un radio de un kilómetro en torno al cráter activo, siempre dentro de territorio chileno.

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Cómo son las alertas de actividad volcánica

Las alertas frente a la actividad de un volcán cumplen un rol fundamental en la gestión del riesgo y la protección de las comunidades. Según el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) de Argentina, existen dos tipos principales de alertas: las emitidas por el Sistema de Protección Civil, que buscan resguardar a la población y la infraestructura, y los Niveles de Alerta Volcánica o “alertas técnicas”, que reflejan el estado interno del volcán según los análisis de la red de vigilancia.

Cada color de alerta indica un nivel de peligro distinto: verde señala un volcán activo con comportamiento estable, amarillo advierte sobre cambios en la actividad y la necesidad de vigilancia reforzada, naranja indica una probable erupción mayor o el retorno a una etapa eruptiva, y rojo corresponde a una erupción mayor inminente o en curso, con riesgo significativo para las personas y el ambiente.

Incremento de la actividad y razones del cambio de alerta

El cambio a Alerta Técnica Amarilla responde a un incremento en la actividad superficial del volcán, documentado a partir del 15 de junio de 2026 por el SEGEMAR y el Sernageomin. Durante esa jornada, se registraron al menos cinco pulsos de material piroclástico desde el último cráter activo, con alturas máximas estimadas de 160 metros sobre el cráter.

Infografía sobre alertas volcánicas en Argentina. Muestra un volcán en erupción y explica los niveles de peligro: verde, amarillo, naranja y rojo.

Se trata de emisiones súbitas y breves de gases, cenizas o fragmentos de roca volcánica que el volcán expulsa de manera intermitente, lo que refleja un aumento puntual en la presión y actividad interna del sistema volcánico.

El material expulsado se dispersó principalmente hacia el sureste, en sectores no habitados. Además, la actividad superficial continuó con emisiones constantes de gases. Paralelamente, las estaciones de monitoreo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) de Chile identificaron un aumento sostenido de la sismicidad, asociada a la dinámica interna del volcán y al movimiento de fluidos. Los análisis técnicos del Sernageomin señalan la presencia de nuevo material magmático bajo el subcomplejo Las Termas, lo que podría modificar el sistema hidrotermal superficial.

El director nacional subrogante de Sernageomin, Mauricio Lorca, explicó: “La decisión de elevar la Alerta Técnica Amarilla se sustenta en la información obtenida por nuestra red de monitoreo permanente. Los registros muestran cambios en el comportamiento interno del volcán que requieren reforzar la vigilancia y mantener informadas oportunamente a las autoridades y a la comunidad”.

Por su parte, Álvaro Amigo, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, detalló que la actividad sísmica reciente se vincula al ingreso de material magmático y al fracturamiento de roca, generando explosiones menores de baja energía.

Implicancias para la población y monitoreo futuro

Volcán Popocatépetl Erupción Lava Humo y cenizas Actividad volcánica Fenómeno natural México Peligro volcánico Geología Observación geológica Imagen que muestra la espectacular erupción del volcán Popocatépetl en México, con lava, humo y cenizas, destacando la magnitud de este fenómeno natural. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Los pulsos son emisiones breves de gases, cenizas o fragmentos de roca volcánica, reflejando aumento en la presión y actividad interna (Imagen ilustrativa Infobae)

El SEGEMAR enfatizó que las autoridades argentinas mantienen una vigilancia constante sobre el fenómeno, aunque hasta el momento no se detectó impacto en el territorio nacional. El Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que no existe ceniza volcánica en suspensión sobre la frontera entre Argentina y Chile.

Las posibles consecuencias inmediatas de la actividad volcánica comprenden la eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos en un radio de un kilómetro. No se descarta que la dispersión de ceniza alcance distancias mayores, aunque actualmente no hay evidencia de impacto sobre poblaciones argentinas, según el SEGEMAR.

El Sernageomin aclaró que la Alerta Técnica Amarilla implica un escenario de inestabilidad mayor al habitual, por lo que se requiere vigilancia reforzada y evaluación permanente de la evolución del sistema. Los especialistas remarcan que, de acuerdo a la información instrumental disponible, no existen indicios que permitan anticipar una erupción de mayor magnitud en el corto plazo.

Las tareas de monitoreo continuarán de manera conjunta entre el SEGEMAR, el Sernageomin, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y otras autoridades locales, bajo el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Los organismos se comprometen a informar oportunamente cualquier cambio significativo y a mantener la cooperación binacional en la vigilancia del Nevados de Chillán.

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