Pausas, límites y el detalle que vuelve devastador al “tratamiento del silencio”, según expertos

El tratamiento del silencio en las relaciones personales puede causar daño emocional equiparable o superior a una discusión directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento del silencio —una táctica que consiste en ignorar a otra persona durante un conflicto— es común en las relaciones personales y, según expertos citados por The New York Times, puede causar un daño emocional tan grave, o incluso mayor, que una discusión directa.

Esta conducta implica negarse a comunicarse o incluso reconocer la presencia del otro dentro de una relación, lo que genera inseguridad, confusión y desequilibrio. Los especialistas advierten que el “tratamiento del silencio” perjudica la salud emocional tanto de quien lo recibe como de quien lo aplica, y recomiendan afrontar los desacuerdos de manera abierta para evitar el daño psicológico vinculado a esta forma de exclusión.

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El llamado “tratamiento del silencio” se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser un silencio total o adoptar lo que los investigadores han denominado “silencio ruidoso”: acciones visibles dirigidas a mostrar rechazo, como salir abruptamente de una habitación o lanzar miradas de desaprobación sin pronunciar palabra. Esta práctica es habitual no solo en parejas, sino también en amistades, familias y otros entornos sociales. Generalmente, se aplica de manera impulsiva después de una discusión, con la intención de evitar la confrontación directa o de obtener una sensación temporal de control.

El tratamiento del silencio provoca un daño emocional comparable al dolor físico, según investigaciones del profesor Kipling Williams (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Erin Engle, del NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, afirmó que “puede sentirse bien, de forma temporal, ver que la otra persona se inquieta o se preocupa”. Sin embargo, advirtió que este alivio es pasajero, ya que el daño emocional persiste a largo plazo, como recogió The New York Times.

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Impacto psicológico del tratamiento del silencio

El daño emocional provocado por el “tratamiento del silencio” es profundo y va más allá de lo que suele suponerse. Según el profesor emérito Kipling Williams, de la Universidad Purdue, sus estudios muestran que “ser excluido o ignorado activa en el cerebro las mismas regiones asociadas al dolor físico”. Este impacto negativo afecta tanto la autoestima como la percepción de seguridad en la relación.

La psiquiatra Gail Saltz, profesora clínica asociada del NewYork-Presbyterian Hospital, describe el “tratamiento del silencio” como una forma de castigo: “Ya sea que lo reconozcas o no, se utiliza como una sanción contra la otra persona”. Las consecuencias inmediatas incluyen ansiedad, temor al abandono y ciclos de autocrítica.

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Estos efectos pueden agravarse si la conducta se repite, dando lugar a patrones de abuso emocional. The New York Times enfatiza que la ambigüedad propia del “tratamiento del silencio” aumenta aún más su impacto. El psicólogo James Wirth, de la Universidad Estatal de Ohio en Newark, alerta de que no saber cuánto durará el distanciamiento o por qué se produce es “parte de lo que lo convierte en algo realmente devastador”. Esta incertidumbre incrementa la angustia y dificulta la resolución de los conflictos.

Los especialistas sugieren reemplazar la táctica de aislamiento por una "pausa para calmarse" en situaciones de conflicto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo manejar el tratamiento del silencio en las relaciones

Para quienes sienten la tentación de recurrir a esta táctica, los especialistas recomiendan optar por una “pausa para calmarse” en vez de aislarse completamente. La doctora Saltz aconseja comunicar con claridad la necesidad de un tiempo para serenarse y detallar cuándo se retomará la conversación. Por ejemplo: “Ahora no puedo hablar porque estoy alterado; saldré a caminar y volveré dentro de una hora”.

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Esta claridad protege al otro de la incertidumbre y ayuda a establecer límites temporales saludables. Williams señala que, aunque el aislamiento puede dar una ilusión de control, mantener esta actitud exige un gran esfuerzo mental y emocional: “Requiere mucho esfuerzo porque va en contra de las normas habituales de convivencia”, declaró al The New York Times.

La transparencia es crucial, según Wirth, quien advierte que “la ambigüedad potencia el daño”. Una pausa definida y comunicada puede proteger a ambas partes del dolor innecesario durante un desacuerdo.

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Estrategias para quienes sufren el tratamiento del silencio

Quienes reciben el “tratamiento del silencio” pueden experimentar confusión, rechazo y soledad. La literatura sobre cómo superar esta dinámica es limitada, pero los expertos coinciden en que lo importante es evitar que el silencio se perpetúe.

Iniciar el diálogo con frases asertivas ayuda a romper el ciclo del tratamiento del silencio y promueve la resolución de conflictos en las relaciones interpersonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wirth sugiere, siempre que sea posible, enviar una nota o comunicarse directamente para intentar restablecer el contacto. Saltz recomienda afrontar la situación con empatía y abrir el diálogo con frases como: “Siento que no podemos avanzar cuando usas el tratamiento del silencio. Quiero entender qué te ocurre y encontrar juntos una solución”.

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Este acercamiento puede resultar difícil, ya que la persona que aplica el silencio también puede estar atravesando una crisis emocional. Engle recomienda buscar alternativas de comunicación si estos intentos fracasan. En casos donde el patrón se repite y bloquea cualquier intento de solución, es recomendable proponer terapia conjunta. Si la otra parte rechaza la idea, también se puede buscar ayuda individual para comprender mejor la dinámica y aprender a manejar el daño emocional que supone la exclusión continua.

Los expertos consultados por The New York Times subrayan que un episodio ocasional no implica necesariamente una lesión permanente. No obstante, cuando el “tratamiento del silencio” se convierte en la respuesta sistemática a los conflictos, los psicólogos coinciden en que constituye abuso emocional, una realidad que exige atención y límites claros.

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Aunque muchas personas recurren ocasionalmente al silencio durante un desacuerdo, transformar esta reacción en la respuesta habitual puede marcar la línea entre un simple enfado y un patrón de abuso psicológico. Reconocer esta diferencia a tiempo es fundamental para proteger la salud emocional y construir relaciones personales más sanas.