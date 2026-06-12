7 plantas comestibles que ayudan a ahuyentar mosquitos y decoran el hogar de manera natural

Las plantas comestibles se usan como alternativa natural para reducir insectos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantas que repelen insectos y mosquitos se posicionan como alternativa natural para proteger hogares y jardines. Especialistas de Eating Well destacan siete especies comestibles y fáciles de cultivar que, además de alejar insectos, aportan sabor y color a los espacios domésticos.

Según expertos de Eating Well, estas especies se adaptan tanto a exteriores como interiores y, en la mayoría de los casos, resultan aptas para su uso culinario, ofreciendo protección y utilidad en el hogar.

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1. Citronela

La citronela se cultiva como hierba aromática asociada a la protección frente a mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La citronela es reconocida por su eficacia como base de repelentes y velas, pero también se cultiva como hierba resistente. Según el medio citado, la protección proviene del aceite aromático que desprende la planta, principal componente de diversos utilizados contra mosquitos.

Esta especie puede alcanzar hasta 1,80 metros de altura y ancho, por lo que se recomienda ubicarla en lugares amplios, con luz filtrada, idealmente bajo árboles, y realizar riegos frecuentes. Su vigoroso crecimiento y su fragancia la convierten en una opción prioritaria para quienes desean reducir la presencia de insectos durante el verano.

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2. Lavanda

La lavanda aporta fragancia, floración y un uso frecuente en jardines domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distintivo aroma de la lavanda aporta belleza al entorno y actúa como barrera natural frente a los mosquitos. De acuerdo con el medio, investigaciones sugieren que el aceite esencial de lavanda es un repelente ecológico y efectivo.

Para un desarrollo óptimo, deben plantarse separadas entre 45 y 60 centímetros, expuestas a sol directo y con riego moderado según la sequedad del suelo. Además, su floración prolongada atrae polinizadores, contribuyendo a la vida en el jardín.

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3. Caléndula

La caléndula suma color y se vincula con componentes presentes en sus flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caléndula, apreciada tanto por su valor ornamental como por sus propiedades insecticidas, ocupa poco espacio y requiere bajo mantenimiento. Eating Well señala que los componentes de sus flores ayudan a mantener a diversas plagas alejadas de manera sencilla y constante.

Durante el verano, la caléndula ofrece una presencia constante de colores brillantes y protección natural frente a numerosos insectos, lo que la convierte en una de las favoritas de jardineros y paisajistas.

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4. Capuchina

La capuchina se utiliza como apoyo en la huerta al concentrar plagas en una sola especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras de las especies mencionadas, la capuchina atrae plagas en lugar de repelerlas, sirviendo así para proteger cultivos vulnerables. Según el medio, al preferir los insectos la capuchina sobre otras plantas, esta técnica ayuda a resguardar cultivos de tomate, pepino o calabaza.

Se recomienda plantar capuchinas con una separación de 25 a 30 centímetros y asegurarles entre seis y ocho horas de sol diarias. Sus hojas redondeadas y flores de vivos colores son tanto comestibles como decorativas, ideales para ensaladas.

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5. Romero

El romero destaca por su aroma intenso y su versatilidad para cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuerte aroma del romero contribuye a alejar los mosquitos por los aceites que liberan sus hojas. Para el medio citado, esta hierba versátil puede cultivarse en el suelo, en macetas o en jardines, manteniendo siempre su eficacia y facilidad de cuidado.

Tener una planta de romero no solo ayuda a proteger el hogar de insectos, sino que facilita la recolección de ramas frescas para incorporarlas a recetas culinarias. Su adaptabilidad al interior o exterior resulta atractiva para quienes disfrutan de la jardinería.

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6. Albahaca

La albahaca se valora por su rápido crecimiento y su uso común en recetas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca se distingue por compuestos que actúan como repelentes de mosquitos, lo que permite reducir su presencia en el entorno inmediato. El medio la recomienda como una de las hierbas imprescindibles del verano por su rápido crecimiento y su capacidad para atraer polinizadores.

Además, la albahaca es una base común en la cocina, ideal para preparar pesto y otras recetas frescas. Así, ofrece al mismo tiempo utilidad doméstica y protección contra los insectos.

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7. Menta

La menta se recomienda en macetas por su tendencia a expandirse con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta sobresale por el mentol, responsable de su fragancia refrescante y eficacia frente a mosquitos, ácaros y otras plagas. Eating Well resalta que el mentol posee propiedades biocidas, y aconseja plantar menta en macetas individuales porque tiende a expandirse rápidamente.

Una vez establecida, puede usarse en bebidas y platos para aportar frescura. El crecimiento rápido de la menta la convierte en una excelente opción para quienes comienzan en la jardinería.

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Si bien el efecto repelente puede variar, cultivar estas plantas asegura disponer de hierbas y flores frescas cada temporada. Las sugerencias del medio ofrecen tanto protección como sabor para el hogar.