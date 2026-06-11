Receta de sopa de cebolla a la francesa, rápida y fácil

Un aroma profundo invade la cocina cuando la cebolla caramelizada se mezcla con el queso gratinado: la promesa de una sopa reconfortante y elegante. En muchas casas argentinas, la sopa de cebolla a la francesa es sinónimo de noches frescas, charlas largas y el toque europeo que trajeron los inmigrantes.
Este clásico de la cocina francesa ganó su lugar en bistrós porteños y mesas familiares, sobre todo en otoño e invierno. Es ideal cuando buscás algo sabroso, fácil y con ingredientes comunes. Perfecta para una cena rápida que igual sorprende con su sabor.
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Receta de sopa de cebolla a la francesa
La sopa de cebolla a la francesa consiste en cebollas cocidas lentamente hasta caramelizarse, caldo, pan tostado y abundante queso gratinado. El resultado es una sopa dorada, sabrosa y con una capa crujiente de pan y queso que se funden en cada cucharada.
Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 cebollas grandes
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 litro de caldo de carne (puede ser de cubito)
- 1 cucharada de harina
- 1 copa de vino blanco seco (opcional)
- 1 baguette o pan francés en rodajas
- 150 gr de queso Mar del Plata, Gruyere o similar (rallado)
- Sal y pimienta negra a gusto
Cómo hacer sopa de cebolla a la francesa, paso a paso
- Cortar las cebollas en pluma fina.
- Calentar la manteca y el aceite en una olla grande.
- Agregar las cebollas y una pizca de sal. Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que estén bien doradas y caramelizadas (no apures este paso: 15 a 20 minutos es clave para el sabor).
- Espolvorear la harina, mezclar y cocinar 1 minuto.
- Sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.
- Incorporar el caldo caliente, mezclar y hervir suave 10 minutos. Rectificar sal y pimienta.
- Tostar las rodajas de pan en horno o sartén hasta que estén bien crujientes.
- Servir la sopa en cazuelas, colocar encima el pan y cubrir con el queso rallado.
- Gratiná bajo el grill del horno o con soplete hasta que el queso burbujee y se dore (el gratinado es el sello del plato).
- Servir bien caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 310 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 35 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse (sin el pan ni el queso gratinado) hasta 1 mes. Para regenerar, calentar bien y gratinar al momento de servir.
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