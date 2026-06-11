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Receta de sopa de cebolla a la francesa, rápida y fácil

La versión simple del clásico francés combina cebollas doradas a fuego bajo, caldo de carne y pan crujiente, y se termina con una capa generosa de queso fundido para una cena simple y elegante

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Un tazón de sopa de cebolla a la francesa con queso gratinado y croutones sobre una mesa de madera. Cerca, una copa de vino, una cuchara y pan en una cesta.
La sopa de cebolla a la francesa mezcla cebolla caramelizada y queso gratinado en una preparación clásica de la cocina francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma profundo invade la cocina cuando la cebolla caramelizada se mezcla con el queso gratinado: la promesa de una sopa reconfortante y elegante. En muchas casas argentinas, la sopa de cebolla a la francesa es sinónimo de noches frescas, charlas largas y el toque europeo que trajeron los inmigrantes.

Este clásico de la cocina francesa ganó su lugar en bistrós porteños y mesas familiares, sobre todo en otoño e invierno. Es ideal cuando buscás algo sabroso, fácil y con ingredientes comunes. Perfecta para una cena rápida que igual sorprende con su sabor.

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Receta de sopa de cebolla a la francesa

La sopa de cebolla a la francesa consiste en cebollas cocidas lentamente hasta caramelizarse, caldo, pan tostado y abundante queso gratinado. El resultado es una sopa dorada, sabrosa y con una capa crujiente de pan y queso que se funden en cada cucharada.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 cebollas grandes
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 litro de caldo de carne (puede ser de cubito)
  • 1 cucharada de harina
  • 1 copa de vino blanco seco (opcional)
  • 1 baguette o pan francés en rodajas
  • 150 gr de queso Mar del Plata, Gruyere o similar (rallado)
  • Sal y pimienta negra a gusto
Imagen en primer plano de cebollas, un ingrediente esencial en la cocina, conocido por su versatilidad y valor nutricional. (Imagen ilustrativa Infobae)
La receta incluye 4 cebollas grandes como ingrediente principal (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de cebolla a la francesa, paso a paso

  1. Cortar las cebollas en pluma fina.
  2. Calentar la manteca y el aceite en una olla grande.
  3. Agregar las cebollas y una pizca de sal. Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que estén bien doradas y caramelizadas (no apures este paso: 15 a 20 minutos es clave para el sabor).
  4. Espolvorear la harina, mezclar y cocinar 1 minuto.
  5. Sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.
  6. Incorporar el caldo caliente, mezclar y hervir suave 10 minutos. Rectificar sal y pimienta.
  7. Tostar las rodajas de pan en horno o sartén hasta que estén bien crujientes.
  8. Servir la sopa en cazuelas, colocar encima el pan y cubrir con el queso rallado.
  9. Gratiná bajo el grill del horno o con soplete hasta que el queso burbujee y se dore (el gratinado es el sello del plato).
  10. Servir bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse (sin el pan ni el queso gratinado) hasta 1 mes. Para regenerar, calentar bien y gratinar al momento de servir.

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