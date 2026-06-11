Receta de chupín de pescado, rápida y fácil

Nada te conecta con el litoral argentino como el aroma de un buen chupín de pescado burbujeando en la olla. Cada cucharada invita a recordar tardes a la vera del río, con el fuego rústico y la promesa de un plato que reconforta tanto como sorprende por su simpleza.
Este guiso es tradición en la región del Paraná y el litoral, típico de pescadores y familias que buscan aprovechar el pescado fresco. Se comparte en reuniones, especialmente durante la temporada de pesca, y es sinónimo de comida casera, sencilla y sabrosa, ideal para los días frescos o cuando se busca un plato rápido con sabor a río.
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Receta de chupín de pescado
El chupín de pescado es un guiso que combina trozos de pescado fresco (usualmente de río, como boga, armado o surubí) cocidos en una salsa abundante con cebolla, morrón, tomate y papas. Todo se une a fuego bajo para lograr una preparación jugosa, aromática y bien condimentada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 kg de pescado de río (boga, armado, surubí) cortado en trozos grandes
- 2 cebollas medianas
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde (opcional)
- 3 tomates grandes
- 3 papas medianas
- 2 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 1 ramita de perejil fresco
- 1 vaso de vino blanco (opcional)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Ají molido o pimentón, a gusto
- Caldo o agua, cantidad necesaria
Cómo hacer chupín de pescado, paso a paso
- Cortar el pescado en trozos grandes y revisar bien que no queden espinas.
- Pelar y cortar las papas en rodajas de 1 cm. Reservar.
- Picar las cebollas, los morrones y los tomates en cubos.
- En una olla amplia, calentar el aceite y rehogar cebolla y morrón hasta que estén tiernos.
- Agregar el ajo picado y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
- Sumar los tomates y cocinar hasta que se desarmen (se puede pisar un poco con cuchara).
- Incorporar las papas, la hoja de laurel y el vino blanco. Cocinar a fuego medio 10 minutos, agregando caldo o agua hasta cubrir.
- Cuando las papas estén casi listas, añadir los trozos de pescado y bajar el fuego. Cocinar tapado 10 a 12 minutos. No remover bruscamente para no desarmar el pescado.
- Condimentar con sal, pimienta, ají molido o pimentón.
- Terminar con perejil fresco picado justo antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 32 g
- Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente bien cerrado. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque el pescado puede cambiar levemente de textura al descongelar.
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