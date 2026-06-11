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Receta de chupín de pescado, rápida y fácil

Ideal para aprovechar el pescado fresco y compartir en familia, este guiso rápido suma vegetales y caldo en una preparación sencilla que se destaca por su sabor y tradición

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Chupín de pescado casero en cuenco de barro, con pescado blanco, camarón, mejillones, patatas, zanahorias, guisantes, tomates. Se ve pan y limón al lado.
Trozos de pescado fresco listos para sumarse a la olla, protagonistas de una comida con sabor a río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada te conecta con el litoral argentino como el aroma de un buen chupín de pescado burbujeando en la olla. Cada cucharada invita a recordar tardes a la vera del río, con el fuego rústico y la promesa de un plato que reconforta tanto como sorprende por su simpleza.

Este guiso es tradición en la región del Paraná y el litoral, típico de pescadores y familias que buscan aprovechar el pescado fresco. Se comparte en reuniones, especialmente durante la temporada de pesca, y es sinónimo de comida casera, sencilla y sabrosa, ideal para los días frescos o cuando se busca un plato rápido con sabor a río.

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Receta de chupín de pescado

El chupín de pescado es un guiso que combina trozos de pescado fresco (usualmente de río, como boga, armado o surubí) cocidos en una salsa abundante con cebolla, morrón, tomate y papas. Todo se une a fuego bajo para lograr una preparación jugosa, aromática y bien condimentada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Cazuela de barro con chupín de pescado casero, con camarones, mejillones, trozos de pescado y verduras coloridas, en una mesa de madera con platos y vasos listos.
Cebolla, morrón y tomate se doran juntos, base infaltable de este guiso tradicional argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 kg de pescado de río (boga, armado, surubí) cortado en trozos grandes
  • 2 cebollas medianas
  • 1 morrón rojo
  • 1 morrón verde (opcional)
  • 3 tomates grandes
  • 3 papas medianas
  • 2 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 ramita de perejil fresco
  • 1 vaso de vino blanco (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • Ají molido o pimentón, a gusto
  • Caldo o agua, cantidad necesaria

Cómo hacer chupín de pescado, paso a paso

  1. Cortar el pescado en trozos grandes y revisar bien que no queden espinas.
  2. Pelar y cortar las papas en rodajas de 1 cm. Reservar.
  3. Picar las cebollas, los morrones y los tomates en cubos.
  4. En una olla amplia, calentar el aceite y rehogar cebolla y morrón hasta que estén tiernos.
  5. Agregar el ajo picado y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
  6. Sumar los tomates y cocinar hasta que se desarmen (se puede pisar un poco con cuchara).
  7. Incorporar las papas, la hoja de laurel y el vino blanco. Cocinar a fuego medio 10 minutos, agregando caldo o agua hasta cubrir.
  8. Cuando las papas estén casi listas, añadir los trozos de pescado y bajar el fuego. Cocinar tapado 10 a 12 minutos. No remover bruscamente para no desarmar el pescado.
  9. Condimentar con sal, pimienta, ají molido o pimentón.
  10. Terminar con perejil fresco picado justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Olla de barro con chupín de pescado hirviendo (pescado, patatas, guisantes, pimientos rojos) sobre mesa de madera. Familia borrosa come al fondo.
La olla burbujea con papas, verduras y caldo, mientras el aroma conquista cada rincón de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente bien cerrado. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque el pescado puede cambiar levemente de textura al descongelar.

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