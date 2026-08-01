Clima impredecible y exigencias físicas: Broad Peak, la montaña de los desafíos extremos donde murió Nirmal Purja

Broad Peak es considerada una de las cumbres más codiciadas y peligrosas del planeta para la comunidad del montañismo internacional (Europa Press)

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Una avalancha en el Broad Peak, la duodécima montaña más alta del mundo, provocó la muerte del reconocido montañista Nirmal Purja y de otros miembros de su expedición. El accidente se produjo este viernes, mientras el grupo avanzaba por las exigentes laderas de la cumbre situada en la cordillera del Karakórum, cerca de la frontera entre Pakistán y China. La avalancha sorprendió a los escaladores a gran altitud y las tareas de rescate se vieron obstaculizadas por las condiciones extremas.

Broad Peak, con 8.051 metros de altura, es considerada una de las cumbres más codiciadas y peligrosas del planeta para la comunidad del montañismo internacional.

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De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial del gobierno de Pakistán, la montaña es célebre por sus rutas técnicas y sus cambios bruscos de clima. Su cima, cubierta de nieve durante todo el año, constituye un desafío para los escaladores más experimentados. El entorno ofrece vastos paisajes de glaciares y valles escarpados, lo que la convierte en un destino clave para el turismo de aventura y el ecoturismo en la región de Gilgit-Baltistán.

Complicaciones, ya en el acceso

El acceso a Broad Peak —también conocida como “Pico Ancho”— implica una logística compleja que comienza en la ciudad de Skardu. Desde allí, los viajeros deben desplazarse hasta el pueblo de Askole utilizando vehículos todoterreno preparados para terrenos difíciles.

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El trayecto continúa con varios días de caminata hasta el campamento base, atravesando zonas de gran altitud y glaciares. Las autoridades paquistaníes recomiendan contar con guías locales calificados y equipos especializados, tanto para la orientación como para la aclimatación. Además, los permisos de entrada y las regulaciones ambientales son requisitos estrictos para quienes desean acercarse a las zonas de expedición.

La temporada principal de escalada se extiende de junio a agosto, cuando el clima se vuelve relativamente estable y las condiciones de la nieve son más seguras. Los expertos advierten que la primavera y el otoño presentan riesgos elevados de avalanchas, como la que afectó a la expedición de Nirmal Purja. El invierno, por su parte, se considera inadecuado para las actividades turísticas debido a las temperaturas extremas y la hostilidad del clima.

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Sin señal, cambios repentinos de tiempo y permisos obligatorios

La altitud extrema de Broad Peak exige una aclimatación progresiva y rigurosa. La cobertura de telefonía móvil en la zona es prácticamente inexistente, lo que incrementa la importancia de las medidas de seguridad y la comunicación por radio.

El Broad Peak se ha consolidado como un emblema del turismo de aventura extrema, reservado solo para quienes cuentan con experiencia y preparación profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las normativas ambientales protegen de forma estricta los glaciares y los ecosistemas, y es obligatorio contar con permisos oficiales y la compañía de guías profesionales. Las autoridades enfatizan que los cambios repentinos de tiempo son frecuentes y pueden sorprender incluso a los montañistas más experimentados.

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El Broad Peak se ha consolidado como un emblema del turismo de aventura extrema, reservado solo para quienes cuentan con experiencia y preparación profesional.

La reciente tragedia que involucró a Nirmal Purja, uno de los alpinistas más reconocidos a nivel internacional, volvió a poner en primer plano los riesgos inherentes a la exploración de las grandes alturas del Karakórum.

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Para quienes buscan desafiar los límites humanos, la montaña ofrece paisajes únicos y oportunidades para la fotografía y la interacción con comunidades locales, pero también demanda respeto por la naturaleza y por las reglas que buscan preservar la seguridad y el entorno.

Qué ofrece Broad Peak además del montañismo

El atractivo del Broad Peak reside no solo en la conquista de su cima, sino también en la variedad de actividades vinculadas al entorno alpino. Las excursiones al campamento base constituyen una experiencia buscada por senderistas de alta montaña e investigadores.

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El reconocido alpinista nepalí-británico Nirmal “Nims” Purja murió a sus 43 años tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán (REUTERS/Navesh Chitrakar)

La observación de la flora y la fauna únicas de los ecosistemas alpinos, sumada a la oportunidad de estudiar fenómenos geológicos, aporta un valor especial para científicos y amantes de la naturaleza. El gobierno de Pakistán señala que el turismo en la zona incluye visitas guiadas que explican los desafíos propios del montañismo y la geografía del Karakórum.

El alojamiento para los visitantes abarca desde casas de huéspedes en Skardu y pueblos cercanos, hasta campamentos base y tiendas de campaña temporales instaladas para las expediciones. El soporte logístico incluye comidas, asesoramiento de guías y la organización de los equipos y suministros necesarios antes de iniciar la travesía. Las autoridades recomiendan reservar con anticipación durante los meses de mayor demanda y planificar el viaje con estricta atención a la seguridad.

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La combinación de altitud, clima impredecible y terreno técnico hace de Broad Peak un objetivo solo apto para profesionales. La montaña exige una preparación física y mental absoluta y cada expedición debe asumir que la seguridad depende de la adaptación constante al entorno.

En la última expedición, la avalancha que terminó con la vida de Purja y otros alpinistas ocurrió en condiciones de visibilidad limitada, en una zona de difícil acceso. Los equipos de rescate lograron recuperar algunos cuerpos tras jornadas de trabajo ininterrumpido. La tragedia reavivó el debate sobre los riesgos del montañismo extremo y la importancia de la planificación y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales para quienes intentan alcanzar la cima de Broad Peak.

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