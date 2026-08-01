Cómo nació el cohete diseñado por estudiantes argentinos que ganaron una competencia internacional de ingeniería

El ITBA Rocketry Team conquistó el primer puesto en Diseño y Construcción en la International Rocket Engineering Competition 2026

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El equipo argentino de ITBA Rocketry Team logró un hito para la ingeniería nacional al conquistar el primer puesto en la categoría de Diseño y Construcción en la International Rocket Engineering Competition (IREC) 2026. Con más de 60 estudiantes de diversas disciplinas, el grupo diseñó y fabricó el cohete supersónico Aconcagua, que compitió desde el 15 hasta el 20 de junio entre 150 equipos universitarios de todo el mundo en Texas, Estados Unidos.

Este reconocimiento internacional no solo destaca el nivel académico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), sino que también posiciona a la Argentina en el escenario global de la industria aeroespacial universitaria. La hazaña representa un ejemplo de creatividad, trabajo en equipo y capacidad para afrontar desafíos de alta complejidad.

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El camino hacia la excelencia: el desarrollo de Aconcagua

El ITBA Rocketry Team surgió en 2022 como un proyecto estudiantil orientado a consolidar la presencia argentina en la industria aeroespacial universitaria. Desde sus inicios, el grupo experimentó un crecimiento sostenido tanto en cantidad de integrantes como en dificultad técnica de sus proyectos. En la edición 2023 de la IREC, el equipo debutó con el cohete Theros III en la categoría 10k COTS, y llegó al 4° puesto de Diseño y Construcción. Al año siguiente, alcanzó el 3° puesto en la categoría SRAD (Student Researched and Developed), siendo uno de los ocho equipos que lograron desarrollar un motor propio.

El cohete Aconcagua fue resultado de un año de trabajo de estudiantes de distintas ingenierías y licenciatura en Analítica del ITBA

En 2024, el grupo se convirtió en el primer equipo latinoamericano en volar exitosamente con un motor híbrido de diseño propio. Este avance técnico permitió que el año siguiente, en 2025, el equipo se consolidara dentro del top 20 de la categoría 10k COTS, antes de asumir el reto superior de la categoría 30k COTS en 2026. El objetivo de esta nueva etapa fue triplicar la altitud objetivo de los lanzamientos anteriores y cruzar la barrera del sonido, alcanzando velocidades estimadas en Mach 2.

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El cohete Aconcagua nació como respuesta a este desafío. El proyecto requirió de más de un año de trabajo articulado por estudio de la temática, Bioingeniería y Licenciatura en Analítica. Los estudiantes se organizaron en áreas especializadas como aeroestructuras, aerodinámica, recuperación, aviónica, carga útil y materiales compuestos, abarcando todas las etapas del proceso: diseño, cálculo, fabricación, integración y validación del cohete.

Reconocimiento internacional y logros técnicos

La IREC, organizada por la Experimental Sounding Rocket Association (ESRA), es reconocida como la competencia universitaria de cohetería más grande a nivel mundial. El certamen congrega anualmente a más de 150 equipos universitarios de distintos países, desafiando a estudiantes a diseñar, construir, lanzar y recuperar cohetes que alcancen altitudes de 10.000, 30.000 o 45.000 pies (3 km, 10 km o 13,7 km).

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El ITBA Rocketry Team surgió en 2022 como un proyecto estudiantil, consolidando la presencia argentina en la industria aeroespacial universitaria

Los proyectos son evaluados por un jurado compuesto por ingenieros de instituciones aeroespaciales internacionales, que consideran criterios como la innovación técnica, la calidad del diseño y la recuperación exitosa del vehículo. El Aconcagua obtuvo puntaje perfecto en la categoría Diseño y Construcción, se ubicó en el séptimo puesto en la categoría 30k COTS, y logró el onceavo lugar en el reporte técnico entre 150 equipos.

En la categoría 30k COTS, el objetivo consiste en alcanzar una altitud de 30.000 pies (10 kilómetros) empleando componentes comerciales. Esto significa que los equipos deben utilizar partes y sistemas que se encuentran disponibles en el mercado y no están desarrollados exclusivamente por los estudiantes, lo que exige adaptar productos estándar a requerimientos específicos del cohete. El equipo argentino se destacó en esta instancia, logrando además la recuperación del cohete tras el vuelo, un requisito clave para la evaluación final.

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Los estudiantes se organizaron en áreas especializadas como aeroestructuras, aerodinámica, aviónica, carga útil y materiales compuestos

En diálogo con Infobae, Lucas Freyre, Team Leader del ITBA Rocketry Team, manifestó: “Este logro también nos obliga a mirar hacia adelante. Queremos seguir creciendo, asumir desafíos cada vez más ambiciosos y formar a las próximas generaciones de ingenieros argentinos. Si algo nos enseñó Aconcagua es que muchas veces lo que parece grandioso y lejano está más a nuestro alcance de lo que creemos”.

En ese sentido, destacó el valor del reconocimiento internacional: “Que un jurado integrado por ingenieros de algunas de las instituciones aeroespaciales más importantes del mundo haya reconocido nuestro trabajo nos demuestra que desde la Argentina se puede desarrollar ingeniería de excelencia y competir al máximo nivel internacional”.

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El impacto en la formación y la proyección de la ingeniería argentina

El ITBA Rocketry Team está integrado por más de 60 estudiantes bajo la supervisión de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad del ITBA. El equipo trabaja en el modelado computacional, ensayos científicos, prototipado rápido y uso de maquinaria industrial de alta precisión, lo que les permite abordar todas las etapas del proceso de desarrollo aeroespacial.

Freyre destacó que es mucho más que un premio: “Es el reconocimiento al trabajo de 60 estudiantes argentinos que durante más de un año diseñaron, fabricaron y validaron un proyecto extremadamente desafiante. Es el resultado del ingenio, la creatividad, la perseverancia y, sobre todo, de la capacidad de resolver problemas complejos trabajando en equipo”.

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El Aconcagua obtuvo puntaje perfecto en Diseño y Construcción, séptimo puesto en 30k COTS y onceavo lugar en el reporte técnico

La experiencia del equipo argentino en la IREC demuestra que la ingeniería nacional puede igualar los estándares de excelencia globales. Según expresó Freyre, esperan que este reconocimiento incentive a más estudiantes y equipos universitarios a animarse a competir internacionalmente: “Creemos que la ingeniería argentina tiene el talento para ser protagonista en los escenarios más exigentes del mundo”.

El equipo de ITBA Rocketry Team ya anticipó su participación en futuras ediciones del certamen, con el objetivo de seguir superando desafíos tecnológicos y consolidar su liderazgo en la cohetería universitaria internacional.