Qué es el Hyathlón, el deporte híbrido que quiere llegar a los Juegos Olímpicos

La Federación Española de Triatlón regula esta disciplina híbrida que alterna carrera y estaciones funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de los deportes híbridos está transformando el panorama deportivo global. El Hyathlón, desarrollado en España por la Federación Española de Triatlón (FETRI), representa una propuesta innovadora que integra fuerza, resistencia y cardio bajo normas oficiales.

Su creación responde al éxito mundial de formatos como Hyrox, que revolucionó el fitness competitivo y reúne a millones de seguidores en Europa, Asia y América. Según la revista European Business Magazine, esta actividad espera superar los 1,3 millones de participantes en 85 ciudades y 30 países durante la temporada 2026.

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Beneficios comprobados de los deportes híbridos

Diversos estudios recientes respaldan las ventajas de las disciplinas que integran fuerza y resistencia en la misma rutina. Una revisión publicada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) concluyó que el entrenamiento funcional de alta intensidad, base de competencias como Hyathlón, produce mejoras notables en la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la tolerancia a la fatiga.

El deporte híbrido alterna tramos a pie con retos como remo, burpees o Wall Ball (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes presentaron incrementos del VO₂max de entre un 8% y un 15%, junto a ganancias de fuerza de hasta un 20% en los principales grupos musculares. Además, se observaron mejoras en la recuperación, la eficiencia metabólica y la resistencia localizada, sin que se vea afectado el desarrollo simultáneo de ambas capacidades físicas.

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Identidad propia y proyección internacional

Con la ambición de consolidarse como referente internacional, Hyathlón alterna tramos de carrera con estaciones de alta exigencia física, que incluyen ejercicios como Skierg, Sled push, Sled pull, burpees, remo, Farmer Carry, lunge con peso y Wall Ball. El circuito inaugural, previsto para 2026, visitará Madrid, La Nucía, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza, abriendo la participación a deportistas de élite, diferentes grupos de edad, dobles, relevos y ParaHyatlón.

A diferencia de Hyrox, cuyo desarrollo se concretó en el sector privado y comercial, Hyathlón apuesta por integrarse en estructuras deportivas reconocidas, lo que favorece su profesionalización y proyección olímpica. “Queremos legitimar el esfuerzo de miles de deportistas y acercar el deporte híbrido a todos los públicos, con vocación de internacionalización y sostenibilidad”, destacó el presidente de la FETRI, José Hidalgo, en diálogo con la revista de salud CuidatePlus.

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A diferencia del formato privado que domina el fitness competitivo, la propuesta española apuesta por integrarse en estructuras reconocidas para profesionalizarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo ofrece una experiencia inclusiva, con desafíos adaptados a distintos perfiles, facilitando tanto el desarrollo de atletas experimentados como de quienes buscan superarse a nivel personal.

Un fenómeno global en ascenso

El contexto internacional ayuda a dimensionar el alcance potencial de Hyathlón. El Hyrox, como referencia principal, logró una expansión notable en Europa, Asia y América. En 2026, eventos en Hong Kong y Singapur reunieron a más de 34.000 participantes.

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Competiciones similares llegaron a países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos, Brasil, Australia y México. En Norteamérica, destacan ciudades como Miami, Salt Lake City y Anaheim, mientras que en Asia el crecimiento se apoya en alianzas con grandes cadenas de gimnasios.

La Federación Española de Triatlón impulsa esta modalidad híbrida que alterna carrera y estaciones funcionales

Este atractivo global reside en la variedad de retos físicos, la capacidad de convocar a públicos diversos y el fomento de la participación masiva. Hyrox y otras variantes generan importantes ingresos y consolidan una comunidad internacional, mientras sus organizadores buscan el reconocimiento oficial de la modalidad por parte de las federaciones y el Comité Olímpico Internacional.

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Camino olímpico y perspectivas de futuro

El objetivo de Hyathlón es sumarse a la tendencia global y lograr el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional como disciplina oficial. Profesionalización, sostenibilidad y accesibilidad son los pilares del modelo español. La FETRI impulsa un circuito abierto, con la intención de que otros países se sumen y la modalidad se integre en el calendario internacional.

La evolución de la disciplina dependerá tanto de su capacidad para atraer participantes fuera de España como de su integración en el circuito internacional, actualmente liderado por Hyrox y otras propuestas híbridas. El fenómeno global, con millones de practicantes y eventos en cuatro continentes, ofrece el entorno propicio para que el deporte híbrido crezca y aspire a dejar su huella en la historia del deporte contemporáneo.

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