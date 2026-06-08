Receta de selva negra helada, rápida y fácil

La Selva Negra helada es el postre que trae recuerdos de reuniones familiares, heladerías de barrio y celebraciones donde el chocolate y la crema se roban el protagonismo. Un clásico reinterpretado en versión fácil y fresca, que combina lo mejor de los sabores centroeuropeos con el toque argentino.
En Argentina, la torta Selva Negra tradicional se disfruta en cumpleaños y meriendas invernales, pero su versión helada es la reina de las sobremesas veraniegas. Perfecta para cuando el calor invita a buscar algo dulce, impactante y que se arma sin prender el horno.
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Receta de Selva Negra helada
La Selva Negra helada es una torta fría, armada con capas de helado de chocolate, bizcochuelo y cerezas, decorada con crema y virutas de chocolate. Es la adaptación simple y rápida del postre clásico alemán, ideal para preparar con pocos ingredientes y sin complicaciones.
Tiempo de preparación
Total: 20 minutos (más frío).
- Preparación activa: 20 minutos.
- Freezer: mínimo 4 horas.
Ingredientes
- 1 bizcochuelo de chocolate (puede ser comprado o casero)
- 1,5 litros de helado de chocolate
- 300 gr de cerezas al marrasquino (escurridas y cortadas)
- 300 cc de crema de leche (nata) para batir
- 3 cucharadas de azúcar impalpable
- 100 gr de chocolate semiamargo (rallado o en virutas)
- 1 copita de licor de cereza (opcional)
Cómo hacer Selva Negra helada, paso a paso
- Cortar el bizcochuelo en 2 o 3 capas (según el alto).
- Forrar un molde desmontable con film; colocar una capa de bizcochuelo en la base.
- Rociar el bizcochuelo con licor de cereza para darle humedad y sabor (opcional, pero le da un toque auténtico).
- Esparcir la mitad de las cerezas sobre la base.
- Distribuir la mitad del helado de chocolate, previamente ablandado hasta que esté cremoso pero no líquido, sobre las cerezas. Ayudate con una cuchara mojada para lograr una capa pareja.
- Colocar la segunda capa de bizcochuelo, repetir el licor y las cerezas, y terminar con otra capa de helado.
- Tapar y llevar al freezer al menos 4 horas, hasta que esté bien firme.
- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta punto chantilly.
- Desmoldar la torta, cubrir la superficie y los bordes con la crema batida y decorar con el chocolate rallado o virutas.
- Volver al freezer o servir directamente, según el punto de frío deseado.
Consejos clave:
- El helado debe estar cremoso, no derretido, para facilitar el armado y evitar que humedezca demasiado el bizcochuelo.
- Las cerezas deben estar bien escurridas para que no suelten jugo al congelar.
- Para cortar prolijo, calentar el cuchillo con agua caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340
- Grasas: 19 g
- Carbohidratos: 38 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En el freezer, se conserva hasta 7 días, bien tapada para evitar que tome olores. No es recomendable guardar en la heladera porque pierde textura.
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