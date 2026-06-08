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Receta de selva negra helada, rápida y fácil

El postre reversiona el clásico alemán con helado de chocolate, bizcochuelo y cerezas al marrasquino, y suma una cobertura de crema batida con virutas, con un armado simple y un congelado mínimo de cuatro horas

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Tarta Selva Negra con una rebanada cortada, mostrando capas de bizcocho de chocolate, crema blanca y cerezas. Está decorada con chocolate y cerezas escarchadas.
La Selva Negra helada recupera recuerdos de infancia, verano y reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selva Negra helada es el postre que trae recuerdos de reuniones familiares, heladerías de barrio y celebraciones donde el chocolate y la crema se roban el protagonismo. Un clásico reinterpretado en versión fácil y fresca, que combina lo mejor de los sabores centroeuropeos con el toque argentino.

En Argentina, la torta Selva Negra tradicional se disfruta en cumpleaños y meriendas invernales, pero su versión helada es la reina de las sobremesas veraniegas. Perfecta para cuando el calor invita a buscar algo dulce, impactante y que se arma sin prender el horno.

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Receta de Selva Negra helada

La Selva Negra helada es una torta fría, armada con capas de helado de chocolate, bizcochuelo y cerezas, decorada con crema y virutas de chocolate. Es la adaptación simple y rápida del postre clásico alemán, ideal para preparar con pocos ingredientes y sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos (más frío).

  • Preparación activa: 20 minutos.
  • Freezer: mínimo 4 horas.

Ingredientes

  • 1 bizcochuelo de chocolate (puede ser comprado o casero)
  • 1,5 litros de helado de chocolate
  • 300 gr de cerezas al marrasquino (escurridas y cortadas)
  • 300 cc de crema de leche (nata) para batir
  • 3 cucharadas de azúcar impalpable
  • 100 gr de chocolate semiamargo (rallado o en virutas)
  • 1 copita de licor de cereza (opcional)
Vista cenital de un cuenco con varias bolas de helado de chocolate y una jarra de cristal llena de nata, con una cuchara para helado y un batidor.
Los ingredientes combinan bizcochuelo de chocolate, helado de chocolate, cerezas al marrasquino y crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Selva Negra helada, paso a paso

  1. Cortar el bizcochuelo en 2 o 3 capas (según el alto).
  2. Forrar un molde desmontable con film; colocar una capa de bizcochuelo en la base.
  3. Rociar el bizcochuelo con licor de cereza para darle humedad y sabor (opcional, pero le da un toque auténtico).
  4. Esparcir la mitad de las cerezas sobre la base.
  5. Distribuir la mitad del helado de chocolate, previamente ablandado hasta que esté cremoso pero no líquido, sobre las cerezas. Ayudate con una cuchara mojada para lograr una capa pareja.
  6. Colocar la segunda capa de bizcochuelo, repetir el licor y las cerezas, y terminar con otra capa de helado.
  7. Tapar y llevar al freezer al menos 4 horas, hasta que esté bien firme.
  8. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta punto chantilly.
  9. Desmoldar la torta, cubrir la superficie y los bordes con la crema batida y decorar con el chocolate rallado o virutas.
  10. Volver al freezer o servir directamente, según el punto de frío deseado.

Consejos clave:

  • El helado debe estar cremoso, no derretido, para facilitar el armado y evitar que humedezca demasiado el bizcochuelo.
  • Las cerezas deben estar bien escurridas para que no suelten jugo al congelar.
  • Para cortar prolijo, calentar el cuchillo con agua caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340
  • Grasas: 19 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En el freezer, se conserva hasta 7 días, bien tapada para evitar que tome olores. No es recomendable guardar en la heladera porque pierde textura.

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