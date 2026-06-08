Talud Continental V: claves de la nueva expedición del CONICET al fondo del mar argentino

La expedición Talud Continental V buscará descubrir nueva biodiversidad frente a las costas de Chubut, con tecnología de punta y un equipo multidisciplinario, a bordo del buque Falkor two

La próxima campaña de exploración submarina liderada por Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe científico de la campaña Talud Continental IV realizada en el 2025, fue presentada en exclusiva durante la columna semanal de Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, en Infobae al Mediodía.

El científico confirmó que la nueva expedición Talud Continental V buscará descubrir la biodiversidad frente a las costas de Chubut, con tecnología de punta y un equipo multidisciplinario a bordo del buque Falkor two, del Schmidt Ocean Institute.

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En diálogo con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Daniela Blanco introdujo la primicia: “Hemos elegido Infobae al Mediodía para una primicia que estoy segura que del otro lado se van a entusiasmar. Se viene la segunda incursión, la segunda expedición, después de una muy exitosa”.

El desafío de los cañones submarinos patagónicos

Daniel Lauretta, jefe científico de la expedición Talud Continental V, lidera el equipo argentino en la búsqueda de nueva biodiversidad submarina en la Patagonia

El doctor Daniel Lauretta precisó el objetivo central: “Esta vez hemos, por suerte, conseguido más tiempo de trabajo en el buque, en el Falkor two. La fecha siempre puede variar, pero estamos ahí en algún momento entre febrero, abril del 2027. Vamos a tener aproximadamente veintitrés días de trabajo para continuar con el seguimiento de una serie de cañones”.

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El experto explicó que la campaña, a diferencia de la anteriori que se llevó a cabo en las cercanías de Mar del Plata, se enfocará en los cañones Almirante Brown y Avelino, ubicados a seiscientos kilómetros de la costa chubutense, zonas inexploradas en profundidad: “El plan es volver a unos sistemas de cañones que están frente a Patagonia, al sur de Madryn, para poner una referencia, que son los cañones Almirante Brown y Ameghino. Que son dos cañones que al menos la parte profunda está inexplorada. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos”.

Y agregó: “Aun si es todo igual o no, eso es toda información científica que es muy relevante. Lo que nosotros suponemos es que hay fauna que va a ser similar a lo que encontramos frente a Mar del Plata, pero hay otra fauna que va a ser distinta y probablemente más similar a lo que puede haber más cerca de Tierra del Fuego o incluso en Antártida”.

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Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, presentó la primicia durante su columna semanal junto al staff de Infobae al Mediodía

El científico enfatizó la magnitud de la tarea: “La idea es comparar la diversidad de fauna que hay ahí con lo que hemos visto más al norte, porque estamos dentro de un plan de estudiar la diversidad en todo el mar argentino”.

Tecnología de frontera y equipo interdisciplinario

La expedición contará con equipamiento renovado y tecnología de última generación: “Es el mismo barco con el mismo equipo. Se baja también con el ROV, pero esta vez muy probablemente vamos a contar con un equipo nuevo que, en lugar de ser un vehículo operado remotamente, es uno que se maneja de manera autónoma y que tiene la posibilidad de llegar hasta cinco mil, seis mil metros de profundidad”.

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El ROV, vehículo operado remotamente, será clave en la expedición Talud Continental V, permitiendo explorar zonas inexploradas a grandes profundidades del mar argentino (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Sobre la integración del equipo, Lauretta subrayó la variedad de disciplinas: “Esta vez en el barco, probablemente seamos del equipo nuestro, de diecinueve personas, mayormente biólogos, pero contienen distintas especialidades. También contamos con gente de geología, hay gente de sonografía y dentro de los biólogos, por ejemplo, hay gente que estudia microplásticos”.

Daniela Blanco remarcó el papel de la comunicación científica y la conexión con la sociedad: “Hubo ahí un vínculo entre lo que estaba pasando en este grupo de científicos tan destacados y lo que le ocurrió a la gente. Ustedes saben que se convirtió casi en una materia esa expedición del Talud Continental IV”.

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Impacto educativo, ADN ambiental y récord de audiencia

La campaña Talud Continental V representa una alianza estratégica entre el CONICET argentino y el Schmidt Ocean Institute, con tecnología de última generación

Consultado sobre la dimensión educativa, Lauretta destacó el crecimiento exponencial en el interés del público: “El récord que tenían en el canal del Schmidt Ocean Institute eran de más o menos ochocientas personas conectadas en simultáneo... y nosotros llegamos a tener más de noventa y dos mil personas conectadas en simultáneo, lo cual es un récord enorme”, lo que demuestra el alcance de la campaña en escuelas y hogares.

El investigador detalló el trabajo con ADN ambiental: “Los animales que viven en el ambiente van soltando células y fragmentos de ADN que quedan en el agua. Entonces, uno puede tomar muestras de agua, filtrar mucha agua y esas pequeñas partículas de ADN que hay, después se secuencia”.

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Todas las muestras recolectadas por el equipo argentino permanecen en el país, bajo custodia del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

En cuanto a la gestión de muestras y el impacto ambiental, Lauretta especificó: “Recolectamos más de mil ejemplares. Ninguna muestra ha salido del país. La mayor parte está en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR), que es donde yo trabajo y tiene las colecciones nacionales de invertebrados”.

Sobre el fenómeno generado con la anterior expedición, realizada entre julio y agosto del 2025, Lauretta sintetizó: “Yo creo que la novedad, es algo que acá no se había visto. La fauna es muy bonita, es nuestra fauna. Es como cuando Argentina salía campeona, había cuatro o cinco millones de personas en la calle. Bueno, la gente vio la estrella, esa es mi estrella, estos son nuestros corales”.

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La entrevista completa a Daniel Lauretta

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De 7 a 9: Infobae al Amanecer – Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

De 9 a 12: Infobae a las Nueve – Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

De 12 a 15: Infobae al Mediodía – Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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