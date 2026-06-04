Cómo elegir y aplicar el perfume para que dure el mayor tiempo posible en la piel

La correcta aplicación del perfume en puntos de pulso como cuello, muñecas y detrás de las orejas prolonga su duración en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir que el perfume dure más horas en tu piel es un objetivo común entre quienes desean prolongar la presencia de su fragancia favorita. Tanto especialistas consultados por GQ como estudios publicados en PubMed coinciden en que la correcta aplicación, el cuidado de la piel y la adecuada elección del producto pueden mejorar notablemente la permanencia del aroma.

Para lograr que el perfume dure más tiempo en la piel, los expertos recomiendan aplicarlo en los puntos de pulso —como el cuello, las muñecas y detrás de las orejas—, evitar frotar la fragancia, mantener la piel limpia e hidratada y elegir fórmulas con mayor concentración.

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Las investigaciones apuntan a que la hidratación y el tipo de piel influyen directamente en la retención del aroma, por lo que combinar rutinas recomendadas por especialistas con bases científicas puede extender la duración del perfume a lo largo del día.

Uno de los consejos principales, según expertos consultados por GQ, es enfocar la aplicación en los puntos de pulso. Estas zonas —el cuello, las muñecas y la parte interna de los codos— generan calor, lo que potencia la proyección y permanencia de la fragancia. Además, los expertos subrayan que se debe dejar que el perfume se absorba sin frotar, pues esta acción puede afectar la estructura de las moléculas aromáticas.

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Especialistas y estudios en PubMed destacan la importancia de la hidratación de la piel para que el aroma del perfume permanezca más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere aplicar de dos a tres vaporizaciones de perfume, ajustando la cantidad si la fragancia es ligera, y emplear productos complementarios como desodorantes o champús que armonicen con las notas del perfume. Aplicar la fragancia sobre la ropa puede ofrecer resultados prácticos, aunque la evidencia científica sobre este método es limitada, según detalla GQ.

La piel como base clave para la fijación de la fragancia

El estado de la piel es determinante para la fijación del aroma. Tanto GQ como PubMed coinciden en que lo más recomendable es aplicar el perfume tras el baño, cuando la piel está limpia y bien hidratada. Esto facilita la integración de los aceites esenciales contenidos en la fragancia con los aceites naturales del cuerpo, lo que ralentiza el proceso de evaporación.

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Desde la perspectiva científica, la piel es una barrera activa que interactúa con las moléculas aromáticas. Estudios publicados en PubMed señalan que la composición bioquímica de la piel y la estructura molecular de la fragancia inciden en la retención del aroma. Así, la piel no actúa como una superficie inerte, sino que modula la permanencia de los compuestos aromáticos.

Cómo el tipo de piel afecta la duración del perfume

Las fragancias con componentes lipofílicos permanecen más tiempo en pieles bien hidratadas, prolongando el aroma del perfume (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones en PubMed abordan la influencia de las características de la piel —como hidratación, pH y composición lipídica— en la retención de la fragancia. Se ha observado que los compuestos más volátiles se evaporan con mayor rapidez en pieles con mayor rugosidad superficial, mientras que los componentes menos volátiles y más lipofílicos permanecen por más tiempo en pieles bien hidratadas.

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La temperatura de la piel y la concentración de la fragancia también influyen en la persistencia del aroma. Los estudios resaltan que las propiedades de las moléculas aromáticas son determinantes, aunque aún se requiere más investigación para comprender completamente estas interacciones. Además, las diferencias individuales en el tipo de piel pueden provocar resultados variables en la proyección y duración del perfume.

El impacto de la concentración y selección del perfume

Especialistas de GQ y hallazgos técnicos de PubMed subrayan que la concentración de perfume es clave para su longevidad sobre la piel. Los perfumes tipo eau de parfum contienen una mayor proporción de aceites esenciales y, en consecuencia, prolongan la permanencia del aroma durante más horas, disminuyendo la necesidad de reaplicación.

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El uso de productos con notas complementarias, como lociones o champús, es aconsejado por GQ para reforzar la fijación olfativa. Sin embargo, la ciencia aún no ha demostrado de manera concluyente los beneficios de aplicar el perfume sobre textiles. En todo caso, elegir correctamente el tipo de perfume y su modo de uso es fundamental para asegurar una experiencia más duradera y satisfactoria.

Si bien nada garantiza que una fragancia permanezca indefinidamente, la combinación de prácticas respaldadas por expertos y evidencia científica puede ayudar a prolongar significativamente su presencia en la piel. Encontrar la rutina adecuada es un proceso individual, en el que la experimentación y el conocimiento del propio tipo de piel resultan decisivos.

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