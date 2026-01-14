Receta de pollo al curry, rápida y fácil

El pollo al curry se acompaña tradicionalmente con arroz blanco, ideal para equilibrar y absorber la salsa especiada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo al curry constituye una opción ideal para quienes desean disfrutar de un plato lleno de aromas y sabores exóticos sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Esta preparación, que se popularizó en todo el mundo, ofrece una combinación equilibrada entre la suavidad del pollo, la intensidad del curry y la cremosidad de la leche de coco. Su rápida elaboración la convierte en una alternativa conveniente para cualquier comida del día, especialmente en aquellos momentos en que se busca variar el menú diario con una propuesta internacional y sencilla.

El curry, mezcla de especias originaria del sur de Asia, fue adoptado y adaptado por diferentes culturas. En la cocina argentina, el pollo al curry se presenta como una receta práctica, que utiliza ingredientes accesibles y un método de cocción sencillo. Tradicionalmente, se acompaña con arroz blanco, lo cual permite absorber la salsa especiada y equilibrar los sabores. Existen numerosas variantes de este plato, pudiendo incorporarse vegetales, ajustar el nivel de picante o reemplazar la leche de coco por yogur, según preferencias personales.

Receta de pollo al curry rápido y fácil

La receta de pollo al curry rápido y fácil se basa en la utilización de pechuga de pollo cortada en cubos, la cual se saltea con cebolla y ajo, para luego ser condimentada con curry en polvo. Se incorpora leche de coco para aportar cremosidad y suavizar las especias, y se finaliza con cilantro fresco o perejil. El proceso se realiza íntegramente en una sartén, lo que simplifica tanto la cocción como la limpieza posterior.

Esta preparación resulta apropiada para quienes buscan una comida nutritiva y sabrosa en poco tiempo. Puede servirse acompañada de arroz blanco, cuscús o pan naan, y admite modificaciones según los ingredientes disponibles y las preferencias del comensal.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 30 minutos.

Preparación de ingredientes: 10 minutos.

Cocción del pollo y la salsa: 15-18 minutos.

Emplatado y finalización: 2 minutos.

Esta preparación integra los sabores intensos del curry y la cremosidad de la leche de coco para un resultado único

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo, cortada en cubos

2 cucharadas de curry en polvo (suave o medio)

1 cebolla mediana, picada fina

2 dientes de ajo, picados o rallados

200 ml de leche de coco

2 cucharadas de aceite vegetal (girasol o maíz)

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Cilantro fresco o perejil picado para decorar

1 taza de arroz blanco cocido para acompañar (opcional)

Cómo hacer pollo al curry rápido y fácil, paso a paso

Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Añadir la cebolla y sofreír hasta que esté transparente (aproximadamente 3-4 minutos). Incorporar el ajo y, en caso de utilizarse, el jengibre. Cocinar un minuto más, removiendo constantemente. Agregar el pollo en cubos y aumentar ligeramente el fuego. Dorar por todos los lados durante 3-4 minutos. Espolvorear el curry en polvo sobre el pollo y mezclar para integrar los sabores. Verter la leche de coco y mezclar. Cocinar a fuego bajo durante 8-10 minutos, hasta que el pollo esté cocido y la salsa adquiera una textura ligeramente espesa. Salpimentar al gusto, retirar del fuego y decorar con cilantro fresco o perejil. Servir caliente, acompañado de arroz blanco o pan naan.

El pollo al curry combina pechuga en cubos, curry en polvo, leche de coco, cebolla y ajo en una sola sartén

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta, con las cantidades indicadas, rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción aporta aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 16 g

Grasas saturadas: 7 g

Carbohidratos: 10 g (sin contar el arroz)

Azúcares: 2 g

Proteínas: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al curry puede conservarse en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. Se recomienda recalentar suavemente antes de consumir.