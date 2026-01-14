Tendencias

Receta de pollo al curry, rápida y fácil

Aromas únicos y un paso a paso sin complicaciones resumen esta propuesta. Una combinación exótica que incorpora alternativas y detalles prácticos para quienes buscan sorprender con un plato internacional y accesible de realizar

Guardar
El pollo al curry se
El pollo al curry se acompaña tradicionalmente con arroz blanco, ideal para equilibrar y absorber la salsa especiada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo al curry constituye una opción ideal para quienes desean disfrutar de un plato lleno de aromas y sabores exóticos sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Esta preparación, que se popularizó en todo el mundo, ofrece una combinación equilibrada entre la suavidad del pollo, la intensidad del curry y la cremosidad de la leche de coco. Su rápida elaboración la convierte en una alternativa conveniente para cualquier comida del día, especialmente en aquellos momentos en que se busca variar el menú diario con una propuesta internacional y sencilla.

El curry, mezcla de especias originaria del sur de Asia, fue adoptado y adaptado por diferentes culturas. En la cocina argentina, el pollo al curry se presenta como una receta práctica, que utiliza ingredientes accesibles y un método de cocción sencillo. Tradicionalmente, se acompaña con arroz blanco, lo cual permite absorber la salsa especiada y equilibrar los sabores. Existen numerosas variantes de este plato, pudiendo incorporarse vegetales, ajustar el nivel de picante o reemplazar la leche de coco por yogur, según preferencias personales.

Receta de pollo al curry rápido y fácil

La receta de pollo al curry rápido y fácil se basa en la utilización de pechuga de pollo cortada en cubos, la cual se saltea con cebolla y ajo, para luego ser condimentada con curry en polvo. Se incorpora leche de coco para aportar cremosidad y suavizar las especias, y se finaliza con cilantro fresco o perejil. El proceso se realiza íntegramente en una sartén, lo que simplifica tanto la cocción como la limpieza posterior.

Esta preparación resulta apropiada para quienes buscan una comida nutritiva y sabrosa en poco tiempo. Puede servirse acompañada de arroz blanco, cuscús o pan naan, y admite modificaciones según los ingredientes disponibles y las preferencias del comensal.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 30 minutos.

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos.
  • Cocción del pollo y la salsa: 15-18 minutos.
  • Emplatado y finalización: 2 minutos.
Esta preparación integra los sabores
Esta preparación integra los sabores intensos del curry y la cremosidad de la leche de coco para un resultado único - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo, cortada en cubos
  • 2 cucharadas de curry en polvo (suave o medio)
  • 1 cebolla mediana, picada fina
  • 2 dientes de ajo, picados o rallados
  • 200 ml de leche de coco
  • 2 cucharadas de aceite vegetal (girasol o maíz)
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Cilantro fresco o perejil picado para decorar
  • 1 taza de arroz blanco cocido para acompañar (opcional)

Cómo hacer pollo al curry rápido y fácil, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Añadir la cebolla y sofreír hasta que esté transparente (aproximadamente 3-4 minutos).
  2. Incorporar el ajo y, en caso de utilizarse, el jengibre. Cocinar un minuto más, removiendo constantemente.
  3. Agregar el pollo en cubos y aumentar ligeramente el fuego. Dorar por todos los lados durante 3-4 minutos.
  4. Espolvorear el curry en polvo sobre el pollo y mezclar para integrar los sabores.
  5. Verter la leche de coco y mezclar. Cocinar a fuego bajo durante 8-10 minutos, hasta que el pollo esté cocido y la salsa adquiera una textura ligeramente espesa.
  6. Salpimentar al gusto, retirar del fuego y decorar con cilantro fresco o perejil.
  7. Servir caliente, acompañado de arroz blanco o pan naan.
El pollo al curry combina
El pollo al curry combina pechuga en cubos, curry en polvo, leche de coco, cebolla y ajo en una sola sartén - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta, con las cantidades indicadas, rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción aporta aproximadamente:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 16 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 10 g (sin contar el arroz)
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al curry puede conservarse en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. Se recomienda recalentar suavemente antes de consumir.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aumento de consultas por polillas negras en el AMBA: qué hacer en caso de dermatitis

La presencia de este insecto en localidades de zona norte como Tigre, Escobar y Pilar alertó a los vecinos por varios casos de reacciones alérgicas en niños y adultos. Cómo actuar para evitar complicaciones, según los especialistas

Aumento de consultas por polillas

La atmósfera de la Tierra enriqueció la Luna por millones de años: el hallazgo clave para las próximas colonias espaciales

Un nuevo estudio científico reveló que el campo magnético terrestre no bloqueó el escape de partículas atmosféricas, sino que permitió que oxígeno, nitrógeno y otros gases viajaran hasta el satélite y quedaran atrapados en su suelo

La atmósfera de la Tierra

Por primera vez la tasa de supervivencia para todos los tipos de cáncer alcanza el 70 % en Estados Unidos

La Sociedad Americana contra el Cáncer reveló este hito histórico: siete de cada diez pacientes sobreviven al menos cinco años, resultado de mejoras continuas en diagnóstico, tratamientos y reducción del consumo de tabaco

Por primera vez la tasa

Científicos del CONICET descubren mecanismos que podrían optimizar las terapias contra el Parkinson

El estudio, realizado junto a un equipo de la Universidad Grenoble Alpes de Francia, fue publicado en la revista especializada npj Parkinson’s Disease, del grupo Nature

Científicos del CONICET descubren mecanismos

Las tres preguntas claves que pueden ayudar a evitar discusiones y fortalecer la relación de pareja, según expertos

Herramientas de autorreflexión y estrategias de escucha activa ayudan a crear un entorno afectivo más equilibrado, al mismo tiempo que previenen malentendidos en la convivencia diaria

Las tres preguntas claves que
DEPORTES
Boca Juniors y Millonarios disputarán

Boca Juniors y Millonarios disputarán un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo su primer día en el simulador de Alpine: cuándo será el debut del argentino en el nuevo coche de F1

Conmoción por la misteriosa muerte de una estrella del deporte olímpico: “No es realista lo que pasó”

“Lo viejo funciona”: Marco Trungelliti, el último argentino en carrera en la qualy del Australian Open

Una estrella del Real Madrid estalló tras la destitución de Xabi Alonso: “No crean todo lo que leen”

TELESHOW
BTS llega por primera vez

BTS llega por primera vez a la Argentina: crónica del fanatismo local por el gran fenómeno del K-Pop

Cami Homs sorprendió al revelar su promedio sexual con José Sosa en el último trimestre de su embarazo

La reflexión de Christian Petersen en plena transformación de su vida: “Qué sensación tan profunda”

Marcela Tauro reveló una situación incómoda que vivió con Julio Iglesias: “Me dio un pico y me sentó en su falda”

La opinión de Yanina Latorre sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani que involucró a su esposo

INFOBAE AMÉRICA

El libro sobre Julio Iglesias

El libro sobre Julio Iglesias escrito por Ignacio Peyró, en entredicho tras las acusaciones de abuso sexual contra el cantante: “Habrá que actualizarlo”

Bonos sin depósito para casinos online 2026, según apuestas-deportivas.es

La hermana de Kim Jong-un exigió disculpas a Corea del Sur por la supuesta incursión de dron

Un peatón resulta atropellado en una avenida principal de San Salvador

La NASA reveló el primer mapa integral del universo observable y marca un hito en la astronomía