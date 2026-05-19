Panamá

Panamá busca atraer la inversión de Singapur en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística

El país del Canal exporta a la nación del sudeste asiático diversos productos, entre ellos crustáceos y moluscos

Guardar
Google icon
El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan (der), intercambia opiniones con el presidente José Raúl Mulino.
El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan (der), intercambia opiniones con el presidente José Raúl Mulino.

Desde el 2026 Panamá mantiene un Tratado de Libre Comercio con Singapur, que le ha permitido exportar hacia esa nación del sudeste asiático combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, telas recubiertas, cubiertas y laminadas para uso industrial, peces, crustáceos y moluscos.

En tanto, Singapur exporta a la nación canalera químicos orgánicos, hierro, acero y productos farmacéuticos, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

PUBLICIDAD

En 2024 las exportaciones de Singapur a Panamá disminuyeron en 8.10%, en comparación con igual periodo del año anterior, indica el Ministerio de Comercio e Industrias.

Con la visita esta semana a Panamá del canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, la nación del sudeste asiático busca fortalecer la cooperación entre ambos países, que comparten una posición importante en el comercio marítimo internacional.

PUBLICIDAD

Balakrishnan se reunió con el presidente José Raúl Mulino donde según la información oficial coincidieron en la relevancia que cobran actualmente la navegación libre y el respeto al Estado de derecho como principios universales.

El canciller de Singapur mostró interés en el Canal de Panamá y su ampliación, además de los proyectos de los megapuertos de Corozal y Telfer. REUTERS/Enea Lebrun/Archivo
El canciller de Singapur mostró interés en el Canal de Panamá y su ampliación, además de los proyectos de los megapuertos de Corozal y Telfer. REUTERS/Enea Lebrun/Archivo

La visita de Balakrishnan se da meses después de un encuentro entre Mulino y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, durante el Foro Económico Mundial en Davos, en enero.

En ese encuentro, Mulino invitó al sector empresarial de la nación del sudeste asiático a desarrollar más las inversiones en Panamá en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística, entre otros, con el objetivo de aprovechar la plataforma de conectividad para acceder al mercado latinoamericano.

También se invitó a Shanmugaratnam para que Singapur se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, como una garantía al comercio mundial.

Por su parte, en esa oportunidad el presidente de Singapur se mostró interesado en intervenir para que la industria de aviación de su país retome operaciones en Panamá, volviendo a reflejarse la ventaja que ahora se suma, al ser parte del bloque del Mercosur.

Mientras, en la reunión con Mulino se indicó que el canciller de Singapur también mostró interés en el éxito del Canal de Panamá con su ampliación, y los proyectos futuros como los megapuertos de Corozal y Telfer.

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, se reunió con Mulino en enero, en el Foro Económico Mundial en Davos. REUTERS/Ken Cedeno
El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, se reunió con Mulino en enero, en el Foro Económico Mundial en Davos. REUTERS/Ken Cedeno

Durante el encuentro, Balakrishnan invitó al presidente Mulino a realizar una visita oficial a Singapur el próximo año para estrechar las relaciones bilaterales. Por su parte, la delegación panameña extendió una invitación para que Singapur participe en el Foro Nacional de Competitividad, que se celebrará en septiembre.

Mulino y Balakrishnan acordaron impulsar la cooperación en áreas clave, principalmente en ciberseguridad, el desarrollo de semiconductores e inteligencia artificial.

Balakrishnan estuvo acompañado del ministro de Estado para Asuntos Sociales y Desarrollo Familiar, Zhulkarnain BinAbdul Rahim, y la embajadora para Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, Tan Hui Ching Rena.

Mulino se hizo acompañar por el canciller, Javier Martínez Acha, el ministro de Economía, Felipe Chapman, el administrador de la Autoridad Marítima, Luis Roquebert, y por la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

El tratado comercial entre Panamá y Singapur, que entró en vigencia en julio de 2006 está compuesto por 17 capítulos que abordan temas como acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros y defensa comercial.

FOTO DE ARCHIVO: Panamá y Singapur acordaron impulsar la cooperación en áreas clave, como el desarrollo de semiconductores. REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Panamá y Singapur acordaron impulsar la cooperación en áreas clave, como el desarrollo de semiconductores. REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Archivo

Asimismo, trata sobre comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico, transparencia, protección a la inversión, contratación pública y solución de controversias.

El convenio comercial entre ambas naciones mantiene exclusiones a productos como lácteos, carne de cerdo, partes de pollo, tomates procesados, piñas, arroz, aceite de palma y papas fritas, de acuerdo con informes del Ministerio de Comercio e Industrias.

Temas Relacionados

SingapurPanamáComercioTratadoExportaciónImportaciónProductos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El calor extremo se intensifica en Honduras y obliga a reforzar las medidas de prevención

El organismo reportó evidencia del fenómeno en sectores de Choluteca, Yoro y Ocotepeque, mientras la capital presenta una alta probabilidad de registrar temperaturas extremas.

El calor extremo se intensifica en Honduras y obliga a reforzar las medidas de prevención

Dos ecuatorianos y un colombiano van a juicio por tráfico de cocaína en tribunales de El Salvador

Un juicio emblemático enfrenta versiones cruzadas y cifras récord. La investigación revela rutas inesperadas y métodos sofisticados. El trasfondo de la audiencia aún revela más dudas que certezas

Dos ecuatorianos y un colombiano van a juicio por tráfico de cocaína en tribunales de El Salvador

Laura Fernández arremete contra el Poder Judicial tras reunión con magistrados: “Hay persecución política y pifias que indignan al pueblo”

La presidenta de Costa Rica anunció reformas al sistema judicial, cuestionó el manejo presupuestario del Poder Judicial y advirtió que incluso impulsaría referéndums si la Asamblea Legislativa no aprueba los cambios

Laura Fernández arremete contra el Poder Judicial tras reunión con magistrados: “Hay persecución política y pifias que indignan al pueblo”

Kathleen Martínez lidera la búsqueda de Cleopatra, una dominicana frente al misterio más antiguo de Egipto

Martínez asegura que su misión es “no solo buscar la tumba de Cleopatra, sino también ser su abogada para la historia”, en un esfuerzo por reivindicar el legado de la última reina de Egipto

Kathleen Martínez lidera la búsqueda de Cleopatra, una dominicana frente al misterio más antiguo de Egipto

El Gobierno de Guatemala lanza campaña nacional para reducir accidentes de tránsito

El inicio de la Semana de la Seguridad Vial marca una estrategia conjunta con autoridades educativas y organismos estatales, enfocada en disminuir la cantidad de lesiones y fallecimientos por incidentes en las carreteras guatemaltecas

El Gobierno de Guatemala lanza campaña nacional para reducir accidentes de tránsito

TECNO

¿El fin de la radio humana? Lo que pasó cuando las IA tomaron el control de los micrófonos

¿El fin de la radio humana? Lo que pasó cuando las IA tomaron el control de los micrófonos

Qué pasa con tu información cuando un juez secuestra tu celular: los pasos de la pericia forense explicados

Apple respalda a Google frente a la Unión Europea por restricciones a la IA en Android

Todo lo que llega a consolas y PC esta semana: lanzamientos y tendencias gamer en mayo

Steam sorprende con nuevos juegos gratis esta semana para tu biblioteca

ENTRETENIMIENTO

Malin Akerman anticipa la segunda temporada de ‘The Hunting Wives’: “Es más atrevida y con giros inesperados”

Malin Akerman anticipa la segunda temporada de ‘The Hunting Wives’: “Es más atrevida y con giros inesperados”

Conciertos, tiempo con sus hijas y una nueva relación: Joe Jonas reveló cómo será su verano

Alan Cumming marcó distancia de los BAFTA tras el escándalo: “No quiero volver a tener nada que ver”

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

De la carpintería al Halcón Milenario: el día que Harrison Ford se convirtió en Han Solo

MUNDO

Donald Trump confirmó que postergó el ataque contra Irán tras un pedido de sus aliados en Medio Oriente

Donald Trump confirmó que postergó el ataque contra Irán tras un pedido de sus aliados en Medio Oriente

Rusia y Bielorrusia realizan ejercicios militares y practican el uso de armas nucleares

Bolivia al borde del colapso: el exembajador Jaime Aparicio advirtió una “convergencia explosiva entre crisis y crimen”

Nieve en primavera, tornados y olas de calor récord: ¿el planeta en modo extremo?

Salones VIP, gastronomía Michelin y vistas panorámicas: así son las estaciones de trenes más lujosas del mundo