Panamá busca atraer la inversión de Singapur en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística

El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan (der), intercambia opiniones con el presidente José Raúl Mulino.

Desde el 2026 Panamá mantiene un Tratado de Libre Comercio con Singapur, que le ha permitido exportar hacia esa nación del sudeste asiático combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, telas recubiertas, cubiertas y laminadas para uso industrial, peces, crustáceos y moluscos.

En tanto, Singapur exporta a la nación canalera químicos orgánicos, hierro, acero y productos farmacéuticos, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

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En 2024 las exportaciones de Singapur a Panamá disminuyeron en 8.10%, en comparación con igual periodo del año anterior, indica el Ministerio de Comercio e Industrias.

Con la visita esta semana a Panamá del canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, la nación del sudeste asiático busca fortalecer la cooperación entre ambos países, que comparten una posición importante en el comercio marítimo internacional.

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Balakrishnan se reunió con el presidente José Raúl Mulino donde según la información oficial coincidieron en la relevancia que cobran actualmente la navegación libre y el respeto al Estado de derecho como principios universales.

El canciller de Singapur mostró interés en el Canal de Panamá y su ampliación, además de los proyectos de los megapuertos de Corozal y Telfer. REUTERS/Enea Lebrun/Archivo

La visita de Balakrishnan se da meses después de un encuentro entre Mulino y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, durante el Foro Económico Mundial en Davos, en enero.

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En ese encuentro, Mulino invitó al sector empresarial de la nación del sudeste asiático a desarrollar más las inversiones en Panamá en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística, entre otros, con el objetivo de aprovechar la plataforma de conectividad para acceder al mercado latinoamericano.

También se invitó a Shanmugaratnam para que Singapur se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, como una garantía al comercio mundial.

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Por su parte, en esa oportunidad el presidente de Singapur se mostró interesado en intervenir para que la industria de aviación de su país retome operaciones en Panamá, volviendo a reflejarse la ventaja que ahora se suma, al ser parte del bloque del Mercosur.

Mientras, en la reunión con Mulino se indicó que el canciller de Singapur también mostró interés en el éxito del Canal de Panamá con su ampliación, y los proyectos futuros como los megapuertos de Corozal y Telfer.

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El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, se reunió con Mulino en enero, en el Foro Económico Mundial en Davos. REUTERS/Ken Cedeno

Durante el encuentro, Balakrishnan invitó al presidente Mulino a realizar una visita oficial a Singapur el próximo año para estrechar las relaciones bilaterales. Por su parte, la delegación panameña extendió una invitación para que Singapur participe en el Foro Nacional de Competitividad, que se celebrará en septiembre.

Mulino y Balakrishnan acordaron impulsar la cooperación en áreas clave, principalmente en ciberseguridad, el desarrollo de semiconductores e inteligencia artificial.

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Balakrishnan estuvo acompañado del ministro de Estado para Asuntos Sociales y Desarrollo Familiar, Zhulkarnain BinAbdul Rahim, y la embajadora para Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, Tan Hui Ching Rena.

Mulino se hizo acompañar por el canciller, Javier Martínez Acha, el ministro de Economía, Felipe Chapman, el administrador de la Autoridad Marítima, Luis Roquebert, y por la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

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El tratado comercial entre Panamá y Singapur, que entró en vigencia en julio de 2006 está compuesto por 17 capítulos que abordan temas como acceso a mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros y defensa comercial.

FOTO DE ARCHIVO: Panamá y Singapur acordaron impulsar la cooperación en áreas clave, como el desarrollo de semiconductores. REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Archivo

Asimismo, trata sobre comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico, transparencia, protección a la inversión, contratación pública y solución de controversias.

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El convenio comercial entre ambas naciones mantiene exclusiones a productos como lácteos, carne de cerdo, partes de pollo, tomates procesados, piñas, arroz, aceite de palma y papas fritas, de acuerdo con informes del Ministerio de Comercio e Industrias.