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España habilita asesoría gratuita para proceso de regularización que beneficiaría a miles de migrantes hondureños

Este procedimiento de asesoría gratuita no implica ningún costo confirmaron autoridades de España

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La integración laboral y el acceso a derechos sociales de los migrantes forman parte de la política migratoria española para fomentar la cohesión social.(Cortesía: Presidencia de Honduras)
La integración laboral y el acceso a derechos sociales de los migrantes forman parte de la política migratoria española para fomentar la cohesión social.(Cortesía: Presidencia de Honduras)

El Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de mecanismos de asesoría gratuita dirigidos a personas migrantes que buscan regularizar su situación, un proceso que podría beneficiar a cerca de medio millón de extranjeros, incluidos miles de hondureños.

Así lo informó el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, quien señaló que los interesados pueden recibir orientación sin costo a través de entidades sociales y sindicatos inscritos como colaboradores en materia de extranjería.

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El diplomático precisó que estas organizaciones forman parte de una red oficial avalada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, institución responsable de coordinar el proceso junto a otras dependencias estatales.

Entre las entidades implicadas destacan la Secretaría de Estado de Migraciones, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Inclusión y la Subsecretaría de Inclusión, que trabajan de forma articulada para garantizar el acceso a información clara y el acompañamiento durante todo el trámite.

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Otros servicios

Junto con la asesoría gratuita, los migrantes también pueden optar por contratar servicios profesionales de abogados, graduados sociales o gestores administrativos habilitados si requieren apoyo especializado para sus solicitudes.

El Gobierno español ha habilitado además el número telefónico 060, así como un portal oficial donde los usuarios pueden resolver dudas, gestionar citas para trámites presenciales y dar seguimiento a sus solicitudes en línea.

El programa de regularización beneficia especialmente a la comunidad hondureña en España, que supera los 200 mil residentes en el país europeo. (cortesía: X)
El programa de regularización beneficia especialmente a la comunidad hondureña en España, que supera los 200 mil residentes en el país europeo. (cortesía: X)

Según Brevé, estas herramientas buscan reducir barreras de acceso y evitar que los migrantes acudan a intermediarios informales, promoviendo un proceso más transparente y seguro.

Este programa forma parte de la política migratoria de España, que en los últimos años ha impulsado medidas para integrar a la población extranjera al mercado laboral formal, mejorar su acceso a servicios básicos y fortalecer la cohesión social.

Para Honduras, este proceso tiene un impacto directo, dado que la comunidad migrante en España representa una parte relevante de su diáspora en Europa, contribuyendo al fortalecimiento de la economía nacional mediante el envío de remesas.

Beneficios migratorios

Analistas sostienen que este tipo de iniciativas no solo favorecen la estabilidad legal de los migrantes, sino que aumentan su capacidad de inserción laboral y acceso a derechos, lo que a largo plazo genera beneficios tanto para el país receptor como para las naciones de origen.

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El portal web oficial y la línea telefónica 060 están habilitados para resolver dudas, gestionar citas y hacer seguimiento de las solicitudes migratorias.

España alberga a más de 200 mil hondureños, y las remesas enviadas desde este país europeo constituyen uno de los flujos económicos principales para Honduras, en un contexto donde estos ingresos superan el 20 % del Producto Interno Bruto nacional.

Como antecedente, España ha ajustado su marco de extranjería y promovido vías de regularización e integración para responder a la demanda de mano de obra y a la situación de cientos de miles de residentes en condición administrativa irregular.

En el caso hondureño, la Embajada y los consulados en España han reforzado en los últimos años las labores de acompañamiento y la difusión de requisitos para la comunidad migrante, en coordinación con instituciones españolas y organizaciones de apoyo. La expectativa es que, a partir de estos antecedentes y del nuevo esquema de asesoría gratuita, más connacionales puedan regularizarse y mejorar su acceso al empleo formal.

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