Guatemala: El Ministerio de Finanzas Públicas anuncia pago de aumento retroactivo pensionados de tres regímenes

El pago retroactivo por el ajuste de pensiones incluirá los meses de febrero, marzo y abril de 2026, a entregarse en mayo.(Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

El Ministerio de Finanzas Públicas anunció el incremento de Q1,000 mensuales en las pensiones para tres regímenes de pensionados estatales y el pago retroactivo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2026, que se realizará en la primera quincena de mayo. Ningún beneficiario percibirá menos que el salario mínimo no agrícola vigente, impulsado por una reforma legal aprobada en septiembre de 2023, según informó el medio Prensa Libre.

La suma destinada para este desembolso asciende a Q3 millones 855 mil 650.10, como confirmó Floridalma Mejía, jefa del Departamento de Sueldos y Clases Pasivas de la Dirección de Contabilidad del Estado. Este monto será distribuido entre 1.292 pensionados pertenecientes al Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), discapacitados del Estado en el orden militar y jubilados, pensionados y montepíos del Ejército. Mejía especificó que quienes, aun con este incremento, no alcancen el salario mínimo no agrícola vigente de 2024 recibirán posteriormente un ajuste adicional, fortaleciendo así el compromiso de nivelar los ingresos con respecto al mínimo legal.

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El ajuste fue introducido formalmente a través del Decreto 18-2024, que reforma la Ley de Clases Pasivas Civiles y establece que el nuevo monto mínimo será equivalente al salario mínimo no agrícola vigente: Q3,973.05 en 2025. Según datos del propio Ministerio de Finanzas Públicas recopilados por Prensa Libre, el beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales ni aportes a terceros, lo que facilita el acceso expedito al incremento para los beneficiarios.

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala informa sobre el aumento de Q.1,000 y el pago retroactivo para pensionados del Estado, con un monto estimado de Q.3,855,650.10. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

El Congreso de Guatemala oficializó el mayor ajuste en 36 años y prevé revisiones periódicas

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el 10 de septiembre de 2023, con 129 votos, la normativa que habilita este aumento. Más de 109,000 ex trabajadores del Estado serán beneficiados directa o indirectamente. La norma no había sido modificada desde hace 36 años y responde a la necesidad de adecuar el sistema previsional a la realidad económica y social actual. El decreto regula que ningún pensionado podrá recibir una suma mensual superior a Q7,000 y prevé revisiones cuatrienales del monto de las pensiones, conforme al artículo 114 de la Constitución Política de la República.

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La medida busca dignificar a quienes, hasta la fecha, percibían pensiones insuficientes para cubrir necesidades básicas, incorporando mecanismos de ajuste y asegurando que todos los jubilados alcancen, como mínimo, el salario base establecido por ley.

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala informa sobre el pago del aumento retroactivo a pensionados de tres regímenes, destacando el compromiso con el bienestar social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves del nuevo régimen: retroactivo, cobertura y sostenibilidad

El pago retroactivo del aumento para febrero, marzo y abril de 2026 se hará efectivo en la primera quincena de mayo, según información oficial del Ministerio de Finanzas Públicas. La disposición incluye a las Clases Pasivas Civiles y a regímenes especiales como discapacidad militar y BANVI. El incremento es automático, de modo que el proceso se realiza sin intervención adicional de los pensionados, y quienes no superen el salario mínimo recibirán ajustes complementarios.

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Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, el presupuesto nacional de 2026 prevé estudios actuariales periódicos. El Congreso de la República de Guatemala establece que las cuantías asignadas serán objeto de revisión sistemática cada cuatro años, bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Contraloría General de Cuentas y el propio Ministerio de Finanzas Públicas.

La reforma constituye el mayor ajuste en pensiones estatales en más de tres décadas, promoviendo el incremento automático de Q1,000 y la garantía de ingreso igual o superior al salario mínimo para todos los beneficiarios de los regímenes incluidos.

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