Receta de crumble de avena, rápida y fácil

Una opción casera y versátil para aprovechar frutas frescas con una cobertura crocante y sencilla de preparar

El crumble de avena se posiciona como uno de los postres caseros más populares en la cocina durante la temporada de frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)
El crumble de avena se posiciona como uno de los postres caseros más populares en la cocina durante la temporada de frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crumble de avena se consolidó como un postre tradicional, especialmente durante las temporadas en que abundan estas frutas. Se caracteriza por su preparación sencilla y la capacidad para aprovechar productos frescos, lo que lo convierte en una alternativa habitual tanto en reuniones familiares como en meriendas informales.

Su popularidad radica en la combinación de texturas: una base tierna y jugosa cubierta por una capa crocante de avena arrollada y manteca que aporta contraste y sabor.

En el ámbito doméstico, el crumble de avena es preferido por quienes buscan una solución rápida y práctica para el postre o la merienda. La receta no requiere equipamiento especial ni técnicas avanzadas, lo que facilita su elaboración en cualquier cocina. Además, su versatilidad permite adaptar las frutas según la estación, incorporando también duraznos, ciruelas o frutos rojos cuando están disponibles.

Por lo general, este postre se sirve tibio y puede acompañarse con crema, helado o yogur natural, opciones que realzan su sabor y equilibran la dulzura del relleno. La avena arrollada, ingrediente principal de la cobertura, aporta fibra y una textura inconfundible, mientras que el uso de manteca otorga un aroma característico y un dorado uniforme al horneado.

Receta de crumble de avena, rápida y fácil

El crumble de avena es frecuente en hogares donde se prioriza la cocina casera y se evitan los postres industrializados. La preparación puede ajustarse en cantidad y dulzor, adaptándose así a diferentes preferencias y necesidades dietéticas.

Para prepararlo de manera adecuada, se seleccionan frutas frescas —habitualmente manzanas o peras—, que se cortan en trozos y se colocan en una fuente para horno. Sobre ellas se distribuye una mezcla de avena arrollada, harina, azúcar y manteca fría cortada en cubos. La proporción estándar suele ser dos partes de fruta, una parte de avena arrollada, una parte de harina, una parte de azúcar y una parte de manteca.

La fuente se lleva a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente treinta minutos, hasta obtener una superficie dorada y crujiente. El crumble de avena se sirve preferentemente tibio y puede acompañarse con helado o crema.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 3 manzanas medianas o 3 peras (maduras)
  • 2/3 taza de avena arrollada
  • 1/2 taza de harina común
  • 1/2 taza de azúcar (puede ser blanca o rubia)
  • 70 g de manteca fría
  • 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 pizca de sal
La avena arrollada aporta fibra y mejora el valor nutricional del crumble, consolidándose como un ingrediente esencial en la receta tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)
La avena arrollada aporta fibra y mejora el valor nutricional del crumble, consolidándose como un ingrediente esencial en la receta tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crumble de avena, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
  2. Pelar y cortar las manzanas en cubos. Rociar con el jugo de limón y mezclar con 2 cucharadas de azúcar y la canela.
  3. Distribuir la fruta en una fuente apta para horno.
  4. En un bowl, mezclar la avena, la harina, el resto del azúcar y la sal.
  5. Incorporar la manteca fría, cortada en cubos, y desmenuzar con los dedos hasta obtener un granulado grueso (clave: la manteca debe mantenerse fría para lograr el crocante).
  6. Cubrir la fruta con esta mezcla, sin presionar demasiado.
  7. Llevar al horno y cocinar entre 25 y 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la fruta tierna.
  8. Servir tibio, solo o con una cucharada de crema o helado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Proteínas: 3 g 

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. Se puede recalentar en horno bajo antes de servir. No se recomienda freezar, ya que la textura pierde crocancia.

