El crumble de avena se consolidó como un postre tradicional, especialmente durante las temporadas en que abundan estas frutas. Se caracteriza por su preparación sencilla y la capacidad para aprovechar productos frescos, lo que lo convierte en una alternativa habitual tanto en reuniones familiares como en meriendas informales.
Su popularidad radica en la combinación de texturas: una base tierna y jugosa cubierta por una capa crocante de avena arrollada y manteca que aporta contraste y sabor.
En el ámbito doméstico, el crumble de avena es preferido por quienes buscan una solución rápida y práctica para el postre o la merienda. La receta no requiere equipamiento especial ni técnicas avanzadas, lo que facilita su elaboración en cualquier cocina. Además, su versatilidad permite adaptar las frutas según la estación, incorporando también duraznos, ciruelas o frutos rojos cuando están disponibles.
Por lo general, este postre se sirve tibio y puede acompañarse con crema, helado o yogur natural, opciones que realzan su sabor y equilibran la dulzura del relleno. La avena arrollada, ingrediente principal de la cobertura, aporta fibra y una textura inconfundible, mientras que el uso de manteca otorga un aroma característico y un dorado uniforme al horneado.
Receta de crumble de avena, rápida y fácil
El crumble de avena es frecuente en hogares donde se prioriza la cocina casera y se evitan los postres industrializados. La preparación puede ajustarse en cantidad y dulzor, adaptándose así a diferentes preferencias y necesidades dietéticas.
Para prepararlo de manera adecuada, se seleccionan frutas frescas —habitualmente manzanas o peras—, que se cortan en trozos y se colocan en una fuente para horno. Sobre ellas se distribuye una mezcla de avena arrollada, harina, azúcar y manteca fría cortada en cubos. La proporción estándar suele ser dos partes de fruta, una parte de avena arrollada, una parte de harina, una parte de azúcar y una parte de manteca.
La fuente se lleva a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente treinta minutos, hasta obtener una superficie dorada y crujiente. El crumble de avena se sirve preferentemente tibio y puede acompañarse con helado o crema.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 3 manzanas medianas o 3 peras (maduras)
- 2/3 taza de avena arrollada
- 1/2 taza de harina común
- 1/2 taza de azúcar (puede ser blanca o rubia)
- 70 g de manteca fría
- 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
- Jugo de 1/2 limón
- 1 pizca de sal
Cómo hacer crumble de avena, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
- Pelar y cortar las manzanas en cubos. Rociar con el jugo de limón y mezclar con 2 cucharadas de azúcar y la canela.
- Distribuir la fruta en una fuente apta para horno.
- En un bowl, mezclar la avena, la harina, el resto del azúcar y la sal.
- Incorporar la manteca fría, cortada en cubos, y desmenuzar con los dedos hasta obtener un granulado grueso (clave: la manteca debe mantenerse fría para lograr el crocante).
- Cubrir la fruta con esta mezcla, sin presionar demasiado.
- Llevar al horno y cocinar entre 25 y 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la fruta tierna.
- Servir tibio, solo o con una cucharada de crema o helado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 40 g
- Proteínas: 3 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. Se puede recalentar en horno bajo antes de servir. No se recomienda freezar, ya que la textura pierde crocancia.
