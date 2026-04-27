Anne Hathaway deslumbró en la antesala de El diablo viste a la moda 2

Anne Hathaway presenta una imagen multifacética y contemporánea, donde la moda se convierte en narradora de poder, sofisticación y rebeldía (Vogue)

El fenómeno de “El diablo viste a la moda” transformó la mirada sobre la moda y el cine. Ahora, con Anne Hathaway de vuelta en el centro de la escena y el estreno de la secuela, el universo de Miranda Priestly y Andy Sachs vuelve a instalarse en la conversación global. Mientras crecen las expectativas por la segunda parte, Hathaway protagoniza la portada de Vogue Australia, con una producción que trasciende la simple exhibición de prendas y se convierte en una narrativa visual sobre poder, sofisticación y rebeldía.

La fecha marcada en el calendario es el 30 de abril, cuando se estrenará “El diablo viste a la moda 2”.

En la antesala, la sesión fotográfica de Hathaway para la revista australiana ofrece una serie de estilismos que exploran su dualidad: la actriz de alta costura y la mujer moderna, audaz e irreverente. Cada look suma a una historia que redefine los límites entre moda y personalidad.

El poder del rojo: portada y volumen XL

Anne Hathaway irrumpe en la portada de Vogue Australia envuelta en un abrigo de piel sintética rojo, con un hombro al descubierto y maquillaje neutro, en una imagen que fusiona presencia y vulnerabilidad (Vogue)

La primera imagen impacta por el uso del rojo vibrante, símbolo de poder y presencia. Hathaway aparece envuelta en un abrigo de piel sintética faux fur de acabado desgreñado, una pieza que crea una silueta abstracta y la ubica en el centro de una nube cromática.

El estilismo deja un hombro al descubierto, suavizando la contundencia de la prenda y aportando vulnerabilidad elegante. El maquillaje se mantiene neutro, con labios nude y mirada enmarcada por un flequillo tipo curtain bangs, para enfocar toda la atención en la prenda y la expresión.

Transparencias góticas: el vestido “naked” de inspiración moderna

Hathaway explora la dualidad entre fragilidad y fuerza con un vestido negro de gasa y brazaletes de serpiente, evocando una fantasía nocturna de inspiración noventera (Vogue)

El segundo look explora las transparencias con un enfoque editorial. Hathaway luce un vestido de gasa de seda negra, con retazos dispuestos de manera caótica y aberturas laterales que sugieren movimiento.

Los brazaletes de serpiente envuelven sus brazos y funcionan como “armaduras joya”. La combinación entre fragilidad de la gasa y fuerza de los accesorios la sitúa entre la fantasía nocturna y el estilo enigmático de los años 90.

Minimalismo vanguardista: la armadura de cuero y el arte de la cuerda

La actriz impone autoridad visual con una chaqueta de cuero negro sobredimensionada y cuerdas trenzadas, en una composición escultórica en blanco y negro (Vogue)

El minimalismo japonés y la vanguardia dominan el tercer estilismo. Hathaway lleva una chaqueta de cuero negro de hombros sobredimensionados y cuello estructurado, una pieza que oculta las formas naturales y transmite autoridad visual.

Sostiene una cascada de cuerdas trenzadas, accesorio que suma textura orgánica y contrasta con la rigidez del cuero. La imagen en blanco y negro enfatiza relieves y sombras, construyendo una escena escultórica que representa la carga simbólica de la moda.

Grunge de lujo: la sonrisa como nuevo lujo

Hathaway une una chaqueta bomber de cuero y minifalda de encaje, mientras una risa abierta y medias bordadas ponen en primer plano la autenticidad como tendencia (Vogue)

En el cuarto look, la espontaneidad y la humanidad son protagonistas. Hathaway combina una chaqueta bomber de cuero desgastado con una minifalda de encaje blanco, fusionando lo masculino y lo femenino.

Las medias con bordados florales agregan sofisticación y equilibrio visual. La risa abierta de la actriz humaniza la estética de lujo y sugiere que la autenticidad también es tendencia.

Elegancia escultural: cuero y guantes de ópera

Un abrigo cruzado de cuero satinado y guantes de ópera con joyas definen una silueta que rinde homenaje al glamour clásico de Hollywood (Vogue)

El homenaje a la época dorada de Hollywood aparece en el quinto estilismo. Hathaway viste un abrigo cruzado de cuero satinado con solapas anchas y cintura definida. Los guantes de ópera en cuero, adornados con brazaletes de diamantes y oro, se convierten en el eje del look.

La combinación de materiales nobles y accesorios produce el efecto de “mano enjoyada”, presente en las pasarelas internacionales. La pose focaliza los rasgos de la actriz y la calidad de los acabados.

Intimidad textil: el jersey XL y la elegancia de lo simple

En primer plano, un jersey XL de punto y cuello caído resalta la comodidad y la naturalidad de la piel, apostando por la elegancia de lo simple (Vogue)

El sexto look apuesta por la comodidad y la cercanía. Hathaway aparece en primer plano con un jersey XL de punto acanalado y cuello caído, prenda que cae sobre sus hombros.

La imagen en blanco y negro elimina distracciones y resalta la textura del tejido y la naturalidad de la piel, demostrando que la elegancia puede encontrarse en la sencillez de los materiales y la honestidad de la presencia.

Geometría carmesí: el final arquitectónico

El cierre muestra a Hathaway en top de cuello alto y falda estructurada roja, con medias negras y zapatos de animal print, en una oda visual al dramatismo (Vogue)

Para cerrar, el rojo regresa en clave arquitectónica. Hathaway se muestra con un top de cuello alto sin mangas y una falda estructurada, cuyos bajos rígidos evocan pétalos de flor.

El calzado, de animal print rojo con lazos gruesos en los tobillos, completa la silueta en “A”. La fotografía captura un instante de movimiento detenido, con las piernas de la actriz en primer plano y un contraste de medias negras transparentes. Este cierre funciona como una oda al dramatismo y la fuerza visual.

La sesión de Anne Hathaway para Vogue Australia anticipa el regreso de “El diablo viste a la moda” y redefine el diálogo entre moda, cine y cultura. El juego entre blanco y negro e intensos tonos rojos proyecta una imagen multifacética de la actriz: poderosa, audaz y siempre actual.