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Cómo fue el emotivo homenaje al diseñador Adrián Appiolaza en los Martín Fierro de la Moda 2026

La gala se vistió de emoción con el reconocimiento al director creativo de Moschino

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El diseñador Adrián Appiolaza fue el protagonista más aplaudido en la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda 2026, donde su trayectoria y su colección inspirada en símbolos argentinos emocionaron a la industria

La gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 ofreció una noche de reconocimiento al talento argentino en el universo del diseño, con un momento destacado: el homenaje al director creativo de Moschino, Adrián Appiolaza.

El evento, realizado en los estudios de Telefé, reunió a referentes de la moda, la televisión y el espectáculo, bajo la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, y la presencia de figuras como Susana Giménez.

Desde el inicio de la ceremonia, la organización dejó en claro su objetivo de celebrar la creatividad y la identidad nacional a través de sus protagonistas. Uno de los puntos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Adrián Appiolaza, considerado el argentino que más alto llegó en la industria internacional de la moda.

Su última colección, titulada Terra, estuvo dedicada íntegramente a Argentina y se presentó como una travesía que parte de una historia urbana para luego trasladarse a los paisajes rurales del país.

Martin Fierro de la Moda 2026 - Banner Infobae
Adrián Appiolaza llevó un conjunto de saco y bermuda oversized en tela blanca texturada (Maximiliano Luna)

El diseñador, que asumió la dirección creativa de Moschino en 2024, supo imprimir una mirada global sin perder el anclaje en sus raíces. En palabras de los presentadores, "es un argentino que nos enorgullece y lleva la bandera celeste y blanca a lo más alto de la industria”. El homenaje se formalizó con la entrega del premio a cargo de Flavia Fernández.

Iván de Pineda tomó la palabra para resaltar la trayectoria de Appiolaza: “Es un verdadero talento argentino, que recibimos a Flavia Fernández, quien le va a entregar este premio Martín Fierro de la moda”.

El momento central llegó cuando Adrián Appiolaza recibió el galardón y compartió su discurso. “Wow, qué momento. La verdad es que esto es bastante nuevo para mí, y más todavía recibirlo acá en mi país. Así que realmente es un orgullo enorme estar hoy en este escenario. Recibir el Martín Fierro como mejor diseñador argentino e internacional es algo que sinceramente me emociona y mucho. Porque hay premios y después están los que te conectan con tu origen”, expresó Appiolaza, quien emigró de Argentina en 1994 para continuar su carrera en Europa.

Evita, Mafalda y el Obelisco: el desfile de Moschino en Milán Fashion Week con guiños argentinos
Evita, Mafalda y el Obelisco: el desfile de Moschino en Milán Fashion Week con guiños argentinos

En su intervención, el diseñador recordó el recorrido personal y profesional que lo llevó a la consagración internacional. “Me fui de ahí en el 94 buscando crecer, explorar, encontrar mi camino. Y en ese recorrido pasaron muchas cosas, muchos proyectos, muchos desafíos que me formaron en la persona que hoy soy. Pero hay algo que nunca cambió: la cultura de mi ciudad, de mi país, siempre estuvo presente en todo lo que hice. De una forma u otra, siempre estuvo ahí, guiándome, marcando mi identidad”, sostuvo.

“Quiero agradecer. Muchas gracias a APTRA, en especial a Carla y a Flavia, que han hecho esto posible, y a toda la producción. Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este camino, a mis amigos, que siempre bancaron, mi familia, que fue incondicional en todo momento. A quienes confiaron en mí, a quienes me acompañaron y también a mi gente, que desde acá siempre estuvo. Es un placer inmenso para mí ser reconocido con este premio y aún más que ese reconocimiento venga de mi propio país. Gracias de corazón”, concluyó con emoción.

Reconocido por su aporte global y por llevar íconos argentinos a la pasarela internacional

El creativo argentino fue homenajeado en los Martín Fierro de la Moda 2026 por su aporte internacional (REUTERS/Claudia Greco)
El creativo argentino fue homenajeado en los Martín Fierro de la Moda 2026 por su aporte internacional (REUTERS/Claudia Greco)

Adrián Appiolaza también fue declarado Personalidad Destacada, un reconocimiento que celebra su recorrido y su presente como uno de los nombres más influyentes del circuito global.

Su colección Otoño-Invierno 2026 sorprendió en la Semana de la Moda de Milán al incorporar símbolos profundamente argentinos, como la imagen pixelada de Eva Perón, el Obelisco porteño reinterpretado en siluetas de vestidos, Mafalda y hasta una bolsa de churros convertida en accesorio de lujo.

Las prendas creadas por Appiolaza integraron materiales reutilizados y establecieron un diálogo entre la herencia local y elementos internacionales, logrando que la cultura argentina brillara en uno de los escenarios más relevantes de la moda mundial. La propuesta marcó tendencia y generó repercusión global, consolidando al diseñador como un referente tanto en la industria local como en la internacional.

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