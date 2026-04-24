La gran noche del glamour en Argentina: los nominados y el jurado palpitan los Martín Fierro de la Moda 2026

Una postal de la última edición de los Martín Fierro de la Moda, en 2024 (Prensa Martin Fierro)

La entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026 se perfila como la gran noche del diseño nacional. Nominados y jurados compartieron a Infobae expectativas y sensaciones en la antesala de una gala que busca destacar la creatividad y el trabajo de los principales referentes del sector.

El evento será este domingo 26 de abril y contará con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. La gala transmitida por Telefé promete reconocimientos, homenajes y un espacio para valorar el aporte de la moda argentina, tanto en el país como en el exterior.

Un premio que legitima, impulsa y visibiliza

Las voces de quienes integran la premiación reflejan el impacto de este evento en un contexto donde la visibilidad y la validación adquieren un valor especial.

Gabriel Olivieri junto a Pampita en la última entrega de los Martín Fierro de la Moda (Gabriel Olivieri)

“El Martín Fierro de la Moda sirve para posicionar a la industria, a los diseñadores y poner como estandarte que la moda argentina y los creadores están a un nivel internacional. La moda argentina tiene un sentido patriótico también, crear y lucir moda argentina acá y en el mundo”, reflexionó Alejandro Veroutis, quien será parte del jurado.

Para Angie Landaburu, modelo, jurado y ganadora en ediciones anteriores, la importancia del Martín Fierro de la Moda es doble: considera fundamental que exista este premio porque legitima a la industria desde un lugar más serio y estructurado.

“Durante mucho tiempo la moda fue vista como algo superficial, y en realidad hay muchísimo trabajo, creatividad y profesionales detrás: diseñadores, estilistas, productores, comunicadores. Este premio viene a poner en valor todo ese ecosistema”, explicó.

La modelo Angie Landaburu en el backstage de los Martin Fierro de la Moda 2019 (Chule Valerga)

Agregó que ahora le toca estar del otro lado, después de haberlo ganado dos veces, y asume esa responsabilidad con seriedad, buscando una mirada justa y consciente del recorrido de cada nominado: “No es solo una cuestión estética, sino de trayectoria, impacto y construcción dentro de la industria”.

Gabriel Oliveri, también jurado, definió que el Martín Fierro de la Moda cumple un rol clave en la industria fashion en Argentina. Destacó que, así como existen los premios para la televisión y la radio, este galardón potencia la moda, en un evento divertido donde se reconoce el talento local y se premia a diseñadores, modelos, estilistas, influencers y marcas que marcan tendencia.

“Esto les da visibilidad, prestigio, tanto acá como afuera, y genera que la gente pueda hacerse ver y conseguir trabajo”, afirmó. Oliveri remarcó además la importancia de legitimar la industria como sector cultural y económico, señalando que marca tendencias, impulsa carreras y conecta la moda con la cultura popular: “Más que una entrega de premios, es una plataforma que visibiliza, valida y potencia toda la escena de la moda en la Argentina”.

Iván de Pineda y Valeria Mazza serán los encargados de conducir la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026, transmitida por Telefé (Prensa Martin Fierro)

La jurado Teresa Napolillo sumó que el evento es relevante porque los especialistas pueden ver el fenómeno de la moda desde otro punto de vista, vinculado al “show business” y el espectáculo. En su opinión, muchos expertos puristas se permiten mirar la moda con más picardía y creatividad, y una nominación siempre es movilizadora.

Por su parte, Lucía Uriburu, otra referente del jurado, vinculó la gala a la historia de la moda en televisión. Defendió la importancia de llevar la moda a la pantalla: “Lo que hicimos durante años fue acercar ese universo a todos. Hoy, el Martín Fierro de la Moda continúa esa filosofía: permite que personas que no tienen acceso a una pasarela o a ese mundo de fantasía puedan vivirlo a través de un gran show. Me encanta ser parte del proceso. Por eso las apoyo y las acompaño siempre”.

El reconocimiento profesional y personal de los nominados

Teté Coustarot, que está nominada a Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal, valoró la realización de la gala: “Me parece importante que haya un Martín Fierro de la Moda y un reconocimiento para toda la gente que realmente apuesta a continuar haciendo una moda argentina que es fantástica y que tiene muchísima gente que depende de cada colección”.

“Que haya un reconocimiento a todo lo que significa el trabajo, siempre voy a estar de acuerdo”, agregó a Infobae.

El reconocimiento profesional y personal de los nominados también se hace evidente en las palabras de Bárbara Lombardo, nominada a mejor actriz con estilo en ficción por su trabajo en Envidiosa. Ella expresó que es un honor y una alegría, al destacar que el vestuario en los personajes es pieza fundamental de la composición.

Barbara Lombardo interpreta a Melina en la serie Envidiosa (Barbara Lombardo)

“Estoy nominada por Melina en ‘Envidiosa’, con la dirección de vestuario de Lorena Díaz, con quien trabajé desde hace mucho. Vengo de una familia de mujeres muy coquetas y valoro el vestuario, el valor de las prendas. Es muy importante estar cómoda con la composición de vestuario de los personajes para que, en escena, forme parte de la expresión. Reconocer el trabajo de todos, compartir, estar en comunidad y celebrar es algo que valoro y me encanta. Ojalá sea una noche espectacular”, dijo.

La visibilidad de todos los oficios de la moda fue subrayada por Max Jara, nominado a mejor peluquero, quien consideró importante que se reconozca también la peluquería y a todos los profesionales que, día a día, hacen cosas realmente valiosas.

“Me pone muy feliz estar nominado. El trabajo de redes y de comunicación acerca muchísimo el salón, la parte técnica y el entendimiento de lo que uno hace. Es mi segunda nominación y me siento muy honrado. Volver a ilusionar a un joven que llegó a Buenos Aires con ganas de ayudar a su familia es un premio enorme. En Argentina hay mucha gente que trabaja con perfección de detalle. Me gusta mucho que el Martín Fierro, que es un premio al espectáculo, hoy también premie el trabajo de todos los que estamos detrás”, planteó Max.

Desde la terna de diseño, Marcelo Senra, nominado a Diseñador del Año, compartió que ya tuvo una experiencia previa en el Martín Fierro y que estar nominado significa reconocimiento. “Uno siempre quiere ganar, pero eso no lo decide uno. Este año estoy como Diseñador del año y me pone muy contento. Es un mimo al alma. Amo lo que hago y ese reconocimiento llega en un momento muy importante de mi vida. El diseño de autor tiene que ver con un mensaje, una estética y una identidad. Poder trascender a partir de las ideas y creaciones es maravilloso”, repasó Senra.

Max Jara, nominado a mejor peluquero, valora la visibilidad de los oficios detrás de la moda (Max Jara)

Juan Hernández Daels, nominado en la misma terna que Senra, destacó la apertura hacia propuestas menos convencionales y señaló que su trabajo estuvo más ligado a la exploración conceptual, la construcción de identidad y la búsqueda artística, muchas veces alejada de lo comercial. Por eso, la nominación al Martín Fierro de la Moda lo sorprendió y le resultó significativo encontrar su universo representado en ese espacio. “Creo que la existencia de estos premios es importante porque visibiliza la moda como un campo cultural relevante en Argentina, no solo desde lo estético sino también como industria, como lenguaje y como forma de expresión”.

La gala reúne a los protagonistas de la industria en una celebración donde el talento, la creatividad y el sentido de pertenencia son motores de una noche que promete dejar una marca en la moda argentina.

Susana Giménez figura entre los nombres más destacados que asistirán a los Martin Fierro de la Moda, evento donde la conductora ya avanza con sus preparativos para la ceremonia y la selección de su vestuario. La organización confirmó la presencia de la presentadora, reconocida por su vinculación histórica con la televisión y su influencia en tendencias de estilo.

Otro de los puntos destacados de esta edición será la participación del diseñador argentino Adrián Appiolaza, actual director creativo de Moschino, quien será invitado especial a la gala.