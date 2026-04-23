Cocinar el choclo al vapor durante pocos minutos ayuda a conservar su vitamina C y ácido fólicO - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choclo, conocido también como maíz tierno, es un alimento fundamental en la gastronomía de América Latina gracias a su aporte de fibra, vitaminas y minerales esenciales. Su preparación adecuada no solo realza su sabor, sino que permite conservar su perfil nutricional, clave para aprovechar todos los beneficios que ofrece a la salud.

La forma en que se cocina el choclo puede afectar de manera significativa la retención de nutrientes. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, los métodos de cocción breves y con poca agua, como el vapor o el microondas, permiten preservar una mayor cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales. Cocinar el choclo durante periodos prolongados o sumergirlo en exceso en agua puede provocar la pérdida de compuestos sensibles al calor y al agua, como la vitamina C y el ácido fólico.

Cómo cocinar el choclo para que no pierda sus nutrientes

Para maximizar la conservación de los nutrientes del choclo, los especialistas recomiendan cocer las mazorcas enteras, preferentemente sin retirar todas las hojas verdes, lo que ayuda a mantener la humedad y evitar la descomposición de vitaminas por exposición directa. El método más eficiente es la cocción al vapor, colocando las mazorcas en una vaporera durante cinco a siete minutos, lo justo para ablandar los granos sin sobrecocerlos. Otra alternativa es hervir el choclo en agua ya en ebullición, durante el mismo lapso de tiempo, asegurando que la cocción sea breve y sin añadir sal hasta el final, para evitar la migración de minerales al agua.

El uso del microondas se ha popularizado como una técnica rápida y efectiva para mantener los nutrientes. Consiste en envolver la mazorca —con sus hojas limpias— en papel húmedo y calentar entre tres y cinco minutos, dependiendo del tamaño. Este método reduce la exposición al agua y al calor excesivo. El INTA advierte evitar el remojo prolongado y cocinar el choclo justo antes de consumirlo, ya que un almacenamiento excesivo puede disminuir su contenido vitamínico.

Cuáles son los beneficios para la salud del choclo

Incorporar choclo a ensaladas y sopas es una forma práctica de sumar fibra y antioxidantes a la dieta diaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choclo es una fuente natural de fibra dietética, fundamental para la salud digestiva, el control del colesterol y la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Su aporte de vitamina C fortalece el sistema inmunológico, mientras que el ácido fólico resulta esencial para la formación de células nuevas y la prevención de defectos congénitos durante el embarazo. Destacan también sus antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, que según la Harvard School of Public Health, contribuyen a la protección ocular y podrían reducir el riesgo de enfermedades degenerativas de la vista.

A nivel energético, el choclo contiene carbohidratos complejos de absorción lenta, ideales para quienes necesitan energía sostenida a lo largo del día, como deportistas o personas con estilos de vida activos. Estudios recientes publicados en Nutrients y respaldados por el USDA han vinculado el consumo regular de maíz tierno con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejor perfil lipídico y una mayor saciedad, lo que ayuda en el control del peso corporal. Además, su aporte de potasio y magnesio favorece la salud muscular y nerviosa.

3 recetas fáciles de hacer con choclo

El choclo cocido sin sal durante la cocción retiene más minerales esenciales, según recomendaciones del USDA - (Freepik)

Ensalada de choclo y tomate: hervir o cocer al vapor los granos de choclo, enfriar y mezclar con tomate en cubos, cebolla morada picada y perejil fresco. Aliñar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Esta ensalada es refrescante, rica en fibra y antioxidantes, ideal como guarnición o plato principal ligero. Tortillas de choclo: procesar los granos cocidos junto con huevo, cebolla picada, un poco de harina integral y queso rallado. Formar pequeñas tortillas y cocinarlas en sartén antiadherente hasta dorar de ambos lados. Es una opción práctica y nutritiva para desayunos o cenas rápidas, y permite agregar otras verduras al gusto. Sopa cremosa de choclo: saltear cebolla y puerro en una olla con aceite de oliva, añadir choclo desgranado y caldo de verduras. Cocinar hasta que los vegetales estén tiernos, procesar la mezcla hasta obtener una textura cremosa y añadir leche descremada para darle suavidad. Condimentar con nuez moscada, pimienta y un toque de cilantro fresco. Es una receta reconfortante, baja en grasas y con alto poder saciante.

El choclo puede incorporarse en preparaciones dulces y saladas, y es apto para dietas vegetarianas y sin gluten. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente valioso para promover una alimentación equilibrada y variada.