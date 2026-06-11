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Eligieron las mejores hamburguesas del mundo: qué puesto ocupa un restaurante porteño

Un local de Buenos Aires fue incluido entre los más destacados del planeta, alcanzando una posición privilegiada junto a referentes de ciudades como Tokio, Nueva York y Madrid

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ranking 2026 de Time Out incluyó por primera vez un restaurante argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el humo de las parrillas urbanas y el ritual de cada bocado, la hamburguesa se transformó en un ícono universal. Desde puestos callejeros hasta locales gourmet, este clásico de la cocina rápida despierta pasiones y rivalidades en todo el mundo. Cada año, rankings internacionales buscan responder una pregunta clave: ¿dónde se sirven las mejores hamburguesas del planeta? En 2026, la respuesta incluyó una novedad para los argentinos: un restaurante de Buenos Aires ingresó al ranking global elaborado por Time Out.

Kiddo, la hamburguesa argentina que conquistó a Time Out

El ranking elaborado por Time Out posicionó a Kiddo, el restaurante ubicado en Arévalo 2882 (Las Cañitas), entre las 14 mejores hamburguesas del planeta. La guía destacó la propuesta de la casa, bautizada como The Park, por su enfoque en la calidad de los ingredientes y la simplicidad de la receta. Kiddo se ubicó en el noveno lugar. El sándwich se compone de una hamburguesa de carne vacuna, queso americano, tomate, lechuga, cebolla y una salsa especial desarrollada exclusivamente por el local, todo servido en un pan diseñado a medida.

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Kiddo, de Buenos Aires, fue destacado entre las 14 mejores hamburgueserías del mundo (kiddo.arg)
Kiddo, de Buenos Aires, fue destacado entre las 14 mejores hamburgueserías del mundo (kiddo.arg)

La publicación remarcó que, a diferencia de otras propuestas recargadas, Kiddo apuesta por el equilibrio: “En un mundo lleno de hamburguesas sobrecargadas de queso, Kiddo se concentra en lograr que cada elemento cumpla su función”, describió Time Out en su reseña.

The Park, la hamburguesa insignia de Kiddo, sobresalió por la calidad de sus ingredientes y la simplicidad de su receta (kiddo.arg)
The Park, la hamburguesa insignia de Kiddo, sobresalió por la calidad de sus ingredientes y la simplicidad de su receta (kiddo.arg)

La carne es la verdadera protagonista y el resto de los ingredientes acompañan sin opacarla. El resultado es una hamburguesa pensada para comer de pie o al paso, envuelta de manera práctica, y que sintetiza el auge de la gastronomía callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El método detrás de la selección global

Para confeccionar el listado, Time Out convocó a su equipo internacional de editores gastronómicos. Cada uno sugirió las hamburguesas más destacadas que había probado en su ciudad. La selección final se estableció en base a la valoración de los usuarios en Google y la experiencia directa de los periodistas. El resultado es una guía de 14 opciones distribuidas en grandes capitales, con recetas que combinan estilos clásicos, ingredientes locales y técnicas innovadoras.

Según explicaron en el informe, “estas hamburguesas fueron elegidas tras un proceso de prueba y comparación en las principales ciudades del mundo, priorizando la calidad de la carne, la originalidad de las salsas y la frescura de los acompañamientos”.

Burger Hamburguesa fast food hamburguesa de carne Sandwich de carne - visualesIA
El proceso de selección de Time Out combinó criterios de usuarios en Google y la experiencia de editores gastronómicos (Imagen ilustrativa Infobae)

Ranking completo: las mejores hamburguesas del mundo

1. Smash Things – Tokio, Japón En Tokio,

Triple bacon cheese smash burger de wagyu japonés, cebolla, bacon y cheddar en pan de leche, famosa por su corteza crocante e interior jugoso
Triple bacon cheese smash burger de wagyu japonés, cebolla, bacon y cheddar en pan de leche, famosa por su corteza crocante e interior jugoso

Smash Things se distingue por su triple bacon cheese classic smash burger, una hamburguesa elaborada con carne de wagyu japonés, cebolla, bacon y queso cheddar, todo en un pan de leche. El local es célebre por sus burgers ultrafinas y una corteza crocante que acompaña a un interior jugoso.

2. Zuney Burgers – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Classic Zuney Burger con carne de wagyu, pickles, cebolla caramelizada y salsa especial en pan brioche, reconocida por la armonía de sus sabores
Classic Zuney Burger con carne de wagyu, pickles, cebolla caramelizada y salsa especial en pan brioche, reconocida por la armonía de sus sabores

En Ciudad del Cabo, Zuney Burgers propone el Classic Zuney Burger, preparado con carne de wagyu, pickles, cebolla caramelizada y una salsa especial en pan brioche. Time Out destacó la calidad de la carne y la armonía de sabores que logró un seguimiento fiel en la ciudad sudafricana.

3. Nolita – Madrid, España

Nolita Burger de vacuno madurado, Gruyère y salsa con piparras en pan de pretzel; solo 11 unidades por servicio
Nolita Burger de vacuno madurado, Gruyère y salsa con piparras en pan de pretzel; solo 11 unidades por servicio

En Madrid, Nolita presenta una hamburguesa exclusiva: solo 11 unidades disponibles por servicio. La Nolita Burger lleva carne de vacuno madurada, queso Gruyère y salsa con piparras, todo en un pan de pretzel. El restaurante ofrece también una versión para llevar en su local Nolita Express.

4. Hanbaagaasuuteeki – Londres, Reino Unido

Shrimp kong baga de res con camarón frito, alga crujiente, queso y salsa tipo mil islas, una fusión de sabores singulares
Shrimp kong baga de res con camarón frito, alga crujiente, queso y salsa tipo mil islas, una fusión de sabores singulares

En Londres, Hanbaagaasuuteeki fusiona culturas con su shrimp kong baga, una hamburguesa de res acompañada por camarón frito, alga crujiente, queso y salsa tipo mil islas, logrando una combinación de sabores que sobresale en la escena londinense.

5. Mange dans mon hood – Montreal, Canadá

Hamburguesas jugosas y de sabores intensos, con un enfoque en la calidad y una carta reducida
Hamburguesas jugosas y de sabores intensos, con un enfoque en la calidad y una carta reducida

En Montreal, Mange dans mon hood se caracteriza por su carta reducida y sus hamburguesas jugosas. El local es conocido por la intensidad de sus sabores y su propuesta sencilla, que prioriza la calidad por sobre la cantidad de ingredientes.

6. Spécimen Burger – París, Francia

Doble smash de carne madurada, cheddar, lechuga y cebolla en pan de papa, con protagonismo de la carne y el queso
Doble smash de carne madurada, cheddar, lechuga y cebolla en pan de papa, con protagonismo de la carne y el queso

En París, Spécimen Burger apuesta por el doble smash de carne madurada, cheddar, lechuga y cebolla en pan de papa. El restaurante elimina lo superfluo para centrarse en la combinación de carne caramelizada y queso derretido.

7. Robs Burger – Sídney, Australia

Oklahoma-style smash de res alimentada con pasto, cebolla caramelizada y queso americano en pan Martin’s Potato Roll
Oklahoma-style smash de res alimentada con pasto, cebolla caramelizada y queso americano en pan Martin’s Potato Roll

En Sídney, Robs Burger ofrece la hamburguesa Oklahoma-style smash, compuesta por carne de res alimentada con pasto, cebolla caramelizada y queso americano en pan Martin’s Potato Roll. El local se destaca por su sencillez y sabor directo.

8. Mafia Bite – Johannesburgo, Sudáfrica

Frank Lucas Burger de brisket ahumado nueve horas, salsa BBQ de miel, aros de cebolla caramelizada y cheddar en pan tostado
Frank Lucas Burger de brisket ahumado nueve horas, salsa BBQ de miel, aros de cebolla caramelizada y cheddar en pan tostado

En Johannesburgo, Mafia Bite rinde tributo a la barbacoa texana con su Frank Lucas Burger, que lleva brisket ahumado durante nueve horas, salsa BBQ de miel, aros de cebolla caramelizada y cheddar en un pan tostado.

9. Kiddo – Buenos Aires, Argentina

The Park, con carne vacuna, queso americano, tomate, lechuga, cebolla y salsa especial en pan artesanal, destacada por su equilibrio (kiddo.arg)
The Park, con carne vacuna, queso americano, tomate, lechuga, cebolla y salsa especial en pan artesanal, destacada por su equilibrio (kiddo.arg)

En Buenos Aires, Kiddo es el representante argentino en el ranking. Su hamburguesa The Park se centra en la calidad de la carne vacuna, acompañada por queso americano, tomate, lechuga, cebolla y una salsa especial, dentro de un pan artesanal creado especialmente para el local. El equilibrio entre sus componentes y la atención al detalle la destacaron en la selección de Time Out.

10. Ground Burger – Lisboa, Portugal

Medallón de Black Angus, cheddar, lechuga, tomate, cebolla grillada y salsa de la casa en pan brioche, referente en la ciudad
Medallón de Black Angus, cheddar, lechuga, tomate, cebolla grillada y salsa de la casa en pan brioche, referente en la ciudad

En Lisboa, Ground Burger sirve una hamburguesa con medallón de Black Angus, cheddar, lechuga, tomate, cebolla grillada y salsa de la casa en pan brioche, una receta artesanal que se ha convertido en referencia en la ciudad lusa.

El reconocimiento de Time Out consolida la tendencia global que posiciona a la hamburguesa como un símbolo de creatividad y diversidad gastronómica. Para Kiddo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distinción representa un nuevo hito en el mapa foodie internacional.

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