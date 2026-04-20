El “GPS del cerebro”: cómo la memoria detecta cambios invisibles en la vida cotidiana

Un estudio revela cómo el hipocampo responde ante cambios inesperados en el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de detectar cambios en el entorno cotidiano depende de un mecanismo cerebral preciso y rápido. Este proceso, que ocurre de manera casi automática, permite comparar lo que esperamos con lo que realmente sucede y buscar explicaciones ante cualquier diferencia.

El hipocampo cumple un papel fundamental en esta tarea. Según una investigación de la Universidad de Chicago, esta estructura cerebral no solo almacena recuerdos de lugares y objetos, sino que ajusta su funcionamiento para identificar discrepancias entre lo previsto y la realidad.

Por ejemplo, al recorrer un espacio familiar como una oficina, una persona puede advertir que un objeto habitual —como una lámpara o un cuadro— ha sido movido o reemplazado, incluso si el resto del entorno permanece igual. Esa detección inmediata de diferencias mínimas ocurre antes de que tome plena consciencia del cambio.

Investigadores de Chicago identifican la reorganización del hipocampo frente a sorpresas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubren cómo el hipocampo se adapta ante situaciones inesperadas

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, aporta nueva evidencia sobre el funcionamiento dinámico del hipocampo. Según el informe, el equipo liderado por James Kragel, profesor asistente de neurología en la Universidad de Chicago, observó cómo esta zona cerebral reorganiza su actividad cuando los hechos no coinciden con las memorias previas.

“La flexibilidad, no la arquitectura fija, es un principio central de cómo el cerebro organiza la memoria, abarcando tanto datos espaciales como semánticos”, afirmó Kragel.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo reclutó a 28 participantes que debieron memorizar secuencias de cinco imágenes colocadas en distintas posiciones dentro de un círculo. Más tarde, en un escáner de resonancia magnética funcional, los voluntarios observaron las mismas imágenes, aunque alteradas en ciertos casos: a veces el objeto cambiaba, otras veces variaba el lugar, y en ocasiones ambas cosas sucedían al mismo tiempo.

La memoria espacial y el significado de los objetos se integran en una dinámica cerebral flexible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hipocampo y su rol como “GPS” del cerebro

La Universidad de Chicago recordó que el hipocampo es conocido como el “GPS del cerebro” por su papel en el recuerdo de lugares y trayectorias. En 2014, la comunidad científica reconoció su importancia con la concesión del Premio Nobel de Medicina a los descubridores de las células de lugar y células de red, encargadas de cartografiar el espacio en la mente.

Sin embargo, el nuevo trabajo va más allá de la simple ubicación y explora cómo el cerebro integra el componente espacial con el significado o la identidad de los objetos. Los resultados fueron llamativos: cuando la secuencia coincidía con lo aprendido, la actividad en el hipocampo seguía un recorrido suave de la parte anterior a la posterior, como si girara una perilla.

Si la imagen no era la esperada, esa dinámica cambiaba. Un objeto diferente activaba la región anterior, un cambio de ubicación encendía la zona posterior y, al modificarse ambas cosas, el centro del hipocampo mostraba mayor actividad.

El cerebro utiliza el hipocampo como un sistema adaptable para detectar diferencias en lo habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema flexible para diferenciar espacio y significado

Los investigadores detectaron que cada región del hipocampo está conectada a diferentes redes cerebrales. La parte anterior se asocia a sistemas que procesan ideas abstractas y conceptos, mientras que la posterior se vincula a redes visuales y espaciales.

“Necesitamos codificar y recuperar recuerdos con rapidez y alternar entre distintas clases de información”, explicó Kragel, en el comunicado de la Universidad de Chicago. “Este tipo de organización permite detectar rápidamente diferencias y activar los recuerdos pertinentes para guiar la conducta”.

La flexibilidad del hipocampo resuelve una discusión vigente en la neurociencia sobre si su organización es fija o capaz de adaptarse. La investigación demuestra que la estructura puede cambiar su patrón de activación para distinguir entre discrepancias espaciales y semánticas, y distribuir la información hacia otras áreas cerebrales especializadas.

El hallazgo añade una pieza clave al conocimiento sobre la memoria humana. El estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y participaron también Anikka G. Jordan y Joel L. Voss. Ahora, los científicos cuentan con nuevas pistas sobre cómo el cerebro logra alternar entre la información sobre lugares y significados, y cómo detecta los cambios inesperados para ajustar la experiencia y la conducta.

Según la Universidad de Chicago, este modelo de organización dinámica del hipocampo podría aportar herramientas para entender mejor trastornos de la memoria y desarrollar nuevas estrategias de intervención.