Economía

La dura advertencia de las empresas de comercio electrónico por el impacto de Ingresos Brutos: “Es el principal obstáculo”

Un informe del sector advirtió sobre distorsiones fiscales que afectan precios, liquidez y competencia, y propuso cambios para simplificar el esquema vigente

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El informe señaló diferencias entre grandes compañías y PyMEs en la gestión de la carga impositiva Foto: Canva

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB) se consolidó como uno de los principales factores que condicionan el desarrollo del comercio electrónico y desalientan la formalización en Argentina. Ese diagnóstico surgió de un informe presentado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y elaborado por el instituto IDESA, que analizó el impacto del esquema tributario provincial sobre el ecosistema digital.

“La actual estructura tributaria provincial se convirtió en el principal obstáculo para la digitalización y la formalización de la economía en Argentina”, precisa el documento. El trabajo se enfocó en el funcionamiento de los regímenes de retenciones y percepciones asociados a este impuesto. Según el relevamiento, el esquema vigente penaliza a quienes operan de manera formal dentro del comercio electrónico, mientras deja fuera a operaciones menos trazables, como aquellas que se realizan en efectivo.

La Argentina se ubica como el tercer mercado de e-commerce más grande de la región, con una facturación superior a los $34.033.238 millones y un crecimiento interanual del 55%. En ese contexto, el informe señaló que el sistema impositivo impacta de manera directa sobre la dinámica del sector y sobre las decisiones de formalización de los actores económicos.

De acuerdo con el documento, cada operación digital activa mecanismos automáticos de retención de Ingresos Brutos. Estas deducciones se aplican de manera anticipada sobre los ingresos de las empresas. En contraste, las transacciones en efectivo no quedan alcanzadas por estos regímenes, lo que genera diferencias en términos de carga impositiva efectiva.

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El informe identificó cinco impactos críticos derivados del esquema actual.

  1. El primero es el desincentivo a la formalización. El estudio indicó que la carga de retenciones anticipadas funciona como una barrera para vendedores informales que evaluaron incorporarse al sistema formal.
  2. El segundo efecto señalado es la aparición de asimetrías competitivas. El documento describió una brecha entre grandes empresas y pymes. Mientras las compañías de mayor tamaño cuentan con recursos para optimizar su carga impositiva, los emprendimientos más pequeños enfrentan mayores dificultades para gestionar la complejidad administrativa.
  3. En tercer lugar, el informe marca un proceso de descapitalización y pérdida de liquidez. Las retenciones automáticas afectan el flujo de caja diario de las empresas, al inmovilizar fondos que, en otras condiciones, podrían haberse destinado a inversión o expansión de actividades.
  4. El cuarto impacto mencionado es la pérdida de eficiencia tributaria para el Estado. El estudio sostuvo que el esquema vigente favorece el desplazamiento de operaciones hacia la informalidad y hacia el uso de efectivo, lo que reduce la capacidad de fiscalización y afectó la eficiencia de la recaudación.
  5. El quinto punto se vincula con la existencia de subsidios cruzados entre provincias. Según el informe, la aplicación de precios únicos a nivel nacional genera que consumidores de jurisdicciones con menor carga impositiva asuman parte del costo de provincias con mayor presión fiscal.

El documento también abordó la estructura del impuesto dentro del sistema tributario argentino. Indicó que el ISIB representa más del 80% de la recaudación provincial y cerca del 4% del PBI nacional. Sin embargo, destacó que su funcionamiento se basa en 24 regímenes distintos, uno por cada jurisdicción, lo que incrementa la complejidad para las empresas que operan en múltiples distritos.

En ese marco, la CACE presentó una serie de propuestas orientadas a modernizar el sistema tributario y alinearlo con prácticas internacionales.

  • Una de las iniciativas planteó la unificación de impuestos al consumo. El objetivo consiste en que el IVA absorba el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales, con el fin de simplificar el esquema y reducir la evasión.
  • Otra de las propuestas se centró en la reforma de los regímenes de pago anticipado. El planteo incluye transformar las retenciones y percepciones en mecanismos de captura de información, eliminando la obligación de pagos adelantados que generan saldos a favor de difícil recuperación para las empresas.

Al respecto, el director institucional de la entidad, Gustavo Sambucetti, afirmó que el esquema actual de Ingresos Brutos desincentiva la formalización y profundiza las desigualdades entre los distintos actores del ecosistema digital. También sostuvo que la simplificación del sistema tributario permitiría ampliar la base imponible y mejorar la fiscalización mediante canales trazables. En ese sentido, remarcó que los entornos digitales ofrecen mayores posibilidades de control en comparación con otras modalidades de comercialización.

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