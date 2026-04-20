Las 5 claves que hay que tener en cuenta al cocinar carne picada

La correcta preparación de carne picada en casa reduce el riesgo de intoxicación alimentaria y protege la salud pública - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar carne picada de forma segura en el hogar requiere atención a múltiples detalles que impactan directamente en la salud pública. Los casos de intoxicación alimentaria pusieron en evidencia la importancia de adoptar prácticas adecuadas de higiene y cocción. Según informaron desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, la manipulación y cocción deficiente de carne picada puede desencadenar cuadros graves de intoxicación, especialmente en niños, personas mayores, embarazadas y quienes presentan enfermedades previas.

El riesgo aumenta durante los meses de altas temperaturas, cuando las bacterias proliferan con mayor facilidad. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Academia Española de Nutrición y Dietética recomiendan reforzar los cuidados en la compra, almacenamiento, preparación y cocción de la carne picada para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Los expertos subrayan cinco aspectos clave que deben observarse en cada etapa del proceso.

Lo que hay que tener en cuenta al cocinar carne picada

1. Comprar carne de fuentes seguras y observar su aspecto

El Hospital Ramón Madariaga alerta sobre el peligro de la carne picada mal cocida, especialmente para niños y personas vulnerables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para preparar carne picada sin riesgos consiste en elegir establecimientos y productos confiables. De acuerdo con el Senasa, la carnicería debe contar con instalaciones limpias y equipos en perfecto estado.

La carne apta para el consumo humano es firme, elástica y no presenta olores desagradables. Un color marrón oscuro, mucosidad, textura viscosa o aroma ácido pueden indicar alteración o descomposición. Si el envase está roto o la carne perdió la cadena de frío, conviene descartarla incluso si no venció la fecha de caducidad.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, el color marrón grisáceo bajo la superficie no implica necesariamente que la carne esté en mal estado, aunque siempre debe respetarse la fecha de consumo y condiciones de refrigeración.

2. Mantener la cadena de frío y separar alimentos

Preservar la carne picada a temperaturas adecuadas es esencial para limitar el desarrollo de bacterias. La normativa europea obliga a mantenerla a un máximo de 2 °C (35,6 °F), según explicó la responsable de Calidad de ALDI España, Claudia García Olivas. La carne picada no debe conservarse más de 24 horas en la heladera, salvo que se congele en recipientes limpios y herméticos.

Al descongelar, se recomienda hacerlo en refrigeración y evitar dejarla a temperatura ambiente. Durante el almacenamiento, es importante separar la carne cruda de otros alimentos, en especial frutas y verduras, para evitar la contaminación cruzada. Los jugos de la carne pueden transportar bacterias peligrosas, por lo que deben evitarse los derrames sobre otros productos.

3. Extremar la higiene durante la manipulación

La higiene de manos, utensilios y superficies resulta fundamental. El Hospital Madariaga recomienda lavar cuidadosamente las manos antes y después de manipular carne picada, así como limpiar tablas, cuchillos y mesadas luego de tocar productos crudos. No se debe utilizar el mismo cuchillo o tabla para alimentos listos para consumir y carne cruda sin un lavado previo con agua y detergente. El Senasa aconseja disponer de tablas diferenciadas para carnes y verduras, y limpiar frecuentemente las áreas de trabajo. Esta medida previene la transferencia de patógenos desde la carne a otros alimentos.

Mantener la cadena de frío y separar la carne picada de otros alimentos disminuye la proliferación de bacterias y previene la contaminación cruzada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cocinar completamente la carne picada

La cocción adecuada es clave para eliminar microorganismos. Todos los platos elaborados con carne picada, como hamburguesas, albóndigas, empanadas o pastel de carne, deben cocinarse hasta que no queden partes rosadas en el interior y los jugos sean claros. El Senasa y la Academia Española de Nutrición y Dietética indican que la temperatura interna debe alcanzar al menos 71 °C (160 °F) en el centro del producto.

La carne picada tiene mayor riesgo de contaminación porque las bacterias presentes en la superficie terminan distribuidas en todo el alimento durante el picado. Cocinarla completamente evita infecciones por bacterias como Escherichia coli productora de toxinas Shiga, responsable del síndrome urémico hemolítico (SUH), sobre todo peligroso en menores de cinco años.

5. Conservar y consumir de forma segura

Una vez cocida, la carne picada sobrante debe enfriarse lo antes posible y almacenarse en la heladera. Las sobras deben consumirse en un plazo máximo de tres días. Recalentar solo la porción que se va a consumir y evitar recalentar varias veces el mismo alimento. No se debe volver a congelar carne picada cruda que ya fue descongelada. Si se ha cocinado, puede congelarse tras enfriarse adecuadamente. Estas pautas garantizan que la carne mantenga su seguridad y calidad.

Qué enfermedades puedo sufrir si como carne picada mal cocida

Consumir carne picada insuficientemente cocida puede causar diferentes enfermedades transmitidas por alimentos. Según el Hospital Madariaga y el Senasa, las infecciones más frecuentes son las provocadas por bacterias como Escherichia coli, Salmonella y Listeria monocytogenes. El síndrome urémico hemolítico (SUH), relacionado con la toxina Shiga de E. coli, puede afectar gravemente el sistema renal y urinario, en particular en niños pequeños.

Los síntomas de intoxicación alimentaria oscilan desde vómitos, dolor abdominal, diarrea y fiebre, hasta cuadros más severos que incluyen síntomas neurológicos o insuficiencia renal aguda. El riesgo de complicaciones aumenta en personas vulnerables, como niños, adultos mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades inmunitarias o renales.

Siguiendo estas recomendaciones y prestando especial atención a la higiene, la cocción y el almacenamiento, se minimiza el riesgo de intoxicaciones graves asociadas al consumo de carne picada.