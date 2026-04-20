José Orlando, de CIPPEC: “Argentina atraviesa un momento bisagra y enfrenta una oportunidad significativa”

José Orlando, presidente del Consejo de Administración de CIPPEC

José Orlando, empresario y presidente del Consejo de Administración del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), atraviesa una etapa de transición institucional orientada a redefinir el perfil de una de las principales usinas de políticas públicas de Argentina. Con la designación de Luciano Laspina como director ejecutivo, la organización inicia una nueva fase que, según Orlando, combina la continuidad de sus ejes históricos con una ambición reforzada de incidir en el diseño y la implementación de políticas concretas.

La cena anual de CIPPEC, evento que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales, se desarrolla en un contexto que Orlando describe como de “bisagra” para el país. Este año, la consigna “Crecer o crecer” resume una urgencia estructural: Argentina enfrenta desafíos para sostener el crecimiento económico y arrastra déficits persistentes en desarrollo y equidad, según el presidente del Consejo de Administración de CIPPEC.

En entrevista con Infobae, Orlando explica el sentido de la nueva etapa, el rol de Laspina, la lógica de funcionamiento de la organización y los desafíos que enfrenta el país para transformar una oportunidad potencial en crecimiento sostenido.

La entrevista de Infobae con José Orlando

—¿Cuál es su reflexión sobre esta edición de la cena anual de CIPPEC?

—En Argentina, cada año parece marcar un punto de partida distinto y, en esta oportunidad, CIPPEC efectivamente inaugura un nuevo ciclo debido al cambio de liderazgo. La organización mantiene su identidad y sus ejes estratégicos históricos, pero inicia una etapa con ambiciones renovadas, reflejadas tanto en el eslogan “Crecer o crecer” como en la decisión de impulsar una reflexión estratégica profunda para formular propuestas concretas que permitan a la Argentina crecer de manera sostenida. El país no logra dos años consecutivos de crecimiento desde hace mucho tiempo. Aunque 2026 podría mostrar avances macroeconómicos, persisten desafíos en desarrollo económico y social que siguen siendo parte de la agenda de CIPPEC.

—Llegó Luciano Laspina a la dirección ejecutiva. ¿Cuál es la misión que tendrá en esta nueva etapa?

—Luciano Laspina tiene una trayectoria que lo precede. Su formación como economista aporta rigor técnico, esencial para los desafíos actuales de la organización. Además, su experiencia legislativa resulta clave: quien pasa una década en el Congreso comprende la complejidad de implementar políticas públicas, donde la ejecución suele ser más difícil que el diseño. Laspina, a lo largo de su carrera como legislador y en otras funciones, se destacó por su visión de largo plazo y su capacidad de diálogo con múltiples sectores.

—Ese espíritu de diálogo es parte de la identidad de CIPPEC.

—Está en el centro del ADN de la organización. La cena anual, más allá de ser un espacio de encuentro, subraya la necesidad de consensos amplios. Argentina debe alcanzar acuerdos sostenidos, lo que implica ceder y encontrar espacios comunes. El concepto de “centro” en el nombre de CIPPEC alude precisamente a ese lugar de encuentro plural, no a una posición ideológica específica.

José Orlando habló sobre los desafíos de la Argentina y el rol de CIPPEC

—¿Puede anticipar algún eje relevante de su discurso?

—Argentina atraviesa un momento bisagra y enfrenta una oportunidad significativa, pero la mera abundancia de recursos naturales no garantiza el desarrollo. Los países crecen cuando logran impulsar políticas que fomentan la creatividad y la innovación de las personas. El desafío es transformar esta oportunidad, que tiene raíces geopolíticas y responde a un anhelo social profundo de progreso, en políticas concretas y sostenibles.

—La organización convoca a múltiples actores y sostiene independencia. ¿Cómo lo logra?

—La calidad del equipo de CIPPEC es fundamental; su trabajo es sostenido durante todo el año. La independencia, el pluralismo y la rigurosidad son principios inalterables de la organización. El financiamiento diversificado es otro pilar: recibimos aportes del sector privado, individuos, cooperación internacional y, en menor medida, del Estado. Por estatuto, ningún aporte estatal puede superar el 30 % del total, y dentro de ese porcentaje debe haber dispersión de fuentes. Esta estructura garantiza que ningún financiador pueda incidir en la agenda o en las ideas de la organización.

La entrevista al presidente del Consejo de Administración de CIPPEC en el stand de Infobae (fotos Jaime Olivos)

—La consigna es “crecer o crecer”. ¿Qué implicaría no lograrlo?

—Si no aprovechamos esta oportunidad para sentar las bases de un crecimiento sostenido, seguiremos enfrentando crisis recurrentes, como ha ocurrido durante décadas. Cada crisis reduce las oportunidades de desarrollo y profundiza el dolor social, al dejar a más argentinos sin perspectivas de progreso.