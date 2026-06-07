10 vinos orgánicos para descubrir y conocer sus ventajas y atributos

El vino es una bebida natural por definición, ya que es el producto fermentado total o parcialmente del jugo de uva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una buena oportunidad de conocer y descubrir etiquetas de vinos que van un paso más allá, pero no en calidad sino en su concepción. Es que para elaborar vinos orgánicos se parte de uvas provenientes de viñedos que no fueron tratados con productos químicos. Si bien esa característica comenzó como un movimiento proteccionista, en el vino se ha convertido en una filosofía bastante generalizada, sobre todo en la Argentina, porque las condiciones climáticas de las regiones productivas lo favorecen.

Por un lado, el vino es una bebida natural por definición, ya que es el producto fermentado total o parcialmente del jugo de uva. Aun así, existen formas de hacer el vino todavía más natural: empleando uvas orgánicas (vinos orgánicos), utilizando compost y preparados naturales para favorecer la biodiversidad y la regeneración de los suelos en el viñedo (vinos biodinámicos), o elaborando vinos sin la adición de sulfitos (vinos naturales). No obstante, la mayoría de los buenos vinos en la Argentina nacen hoy de viñedos tratados de manera sustentable: algunos practican una viticultura regenerativa y otros intervienen lo menos posible, dejando que la naturaleza haga su tarea.

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Está claro que los viñedos son parte de un ecosistema mucho más grande, el cual debe ser cuidado por todos. Por eso, esta fecha se creó para sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de proteger el entorno natural, la biodiversidad y los recursos del planeta. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 para conmemorar el inicio de la Conferencia de Estocolmo, el primer gran evento internacional enfocado en discutir los problemas del medio ambiente y el desarrollo humano.

El vino orgánico surge de viñedos libres de productos químicos, priorizando el cuidado ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa conmemoración tiene tres objetivos principales: crear conciencia en gobiernos, empresas y ciudadanos para promover cambios de hábitos y la adopción de medidas que reduzcan la contaminación y mitiguen el cambio climático; incentivar acciones concretas y compromisos políticos orientados a la preservación de los ecosistemas; y destacar que vivir en un entorno saludable es un derecho fundamental para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

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El vino, sin dudas, es uno de los productos agrícolas con mayor potencial para contribuir en este aspecto. Actualmente avanza la transformación de viñedos que fueron implementados como monocultivos hacia modelos similares a los de épocas antiguas, en los que las vides compartían el espacio con otras especies vegetales, flores y animales. Estos entornos resultan más sustentables y, además, brindan a los vinos características únicas.

Como producto de la tierra y de gran valor agregado, el vino es percibido como una bebida natural, aunque hay un producto químico que se utiliza en enología: el anhídrido sulfuroso (SO2), que sirve como agente antioxidante del vino. Pero, a mejor calidad, las dosis son casi imperceptibles. Lo mismo sucede en los viñedos: al estar en ámbitos de clima continental seco y con baja humedad relativa, las plagas son menos frecuentes y más fáciles de control incluso, sin la utilización de fertilizantes.

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Si bien todos los vinos nacen en el viñedo, solo los de mejor calidad buscan reflejar el lugar con la menor intervención posible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los principios de algunos y de la mayor conciencia de otros, también hay exigencias comerciales. Desde hace tiempo, algunos mercados comenzaron a exigir “vinos sin sulfitos agregados”. Por eso, en la actualidad existen los “vinos naturales”, aquellos a los que no se le agregan sulfitos. Como los vinos orgánicos, deben provenir de viñedos manejados de manera orgánica, es decir, en los cuales no se utilizan pesticidas ni herbicidas para curar. En la Argentina, se trata de una tendencia creciente en la mayoría de los viñedos porque, favorecidos por un entorno de clima desértico, son muy sanos naturalmente. Es decir: si el vino es una bebida bastante natural, el vino argentino lo es un poco más.

Existe otra categoría que utiliza uvas orgánicas: los vinos biodinámicos, elaborados siguiendo el calendario lunar tanto en el manejo del viñedo como en la bodega. Esta práctica responde a una filosofía que prioriza el respeto por un concepto más que la búsqueda de una mayor calidad. El universo de los vinos orgánicos es amplio, pero hasta el momento no se ha comprobado que un vino orgánico tenga mejor calidad que uno producido con uvas de viñedos no certificados como orgánicos.

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Lo más importante a tener en cuenta es la calidad. Si bien todos los vinos nacen en el viñedo, solo los de mejor calidad buscan reflejar el lugar con la menor intervención posible. Para ello, es necesario que la calidad de las uvas sea la mejor.

Desde hace tiempo, algunos mercados comenzaron a exigir “vinos sin sulfitos agregados” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos optan por manejos orgánicos, pero sin certificar, para no compartir el prestigio del lugar con el concepto. Otros, en cambio, van a fondo, promoviendo las certificaciones como una forma de garantizar que los vinos están elaborados con uvas provenientes de viñedos en los cuales no se utilizan productos de síntesis química. Si bien es una tendencia creciente, no deja de ser una minoría de la gran oferta del vino mundial, y la Argentina (como importante productor) no es la excepción.

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10 Vinos orgánicos para descubrir y conocer sus ventajas y atributos

Altos Las Hormigas Terroir Orgánico Luján de Cuyo Malbec

Altos Las Hormigas, Mendoza, Luján de Cuyo $16.000

Hace varios años que esta bodega está enfocada en la vitivinicultura orgánica, de la mano de uno de sus socios, Alberto Antonini. Más expresivo en boca que en nariz, con su paladar jugoso y tenso, algo de frutas negras y unas texturas que sobresalen y dominan el final de boca. Esto resalta su carácter, que no es equilibrado, pero sí expresivo.

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Nina Orgánico Malbec

Nina, La Rioja, Valle de Aminga $18.000

El origen de la uva para elaborar este Malbec es un viñedo cultivado orgánicamente en concordancia con las normas nacionales y las de ARGENCERT, y posee su correspondiente certificación. Sus aromas son más vegetales que frutales. De paladar fresco, con notas de frutas rojas ácidas, fluido y casi rústico por sus texturas granulosas.

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Casa de Uco El Salvaje Orgánico Cabernet Franc

Casa de Uco, Mendoza, Valle de Uco, IG Los Chacayes $22.000

No es fácil domar el carácter de Los Chacayes en un varietal joven y con taninos como es el Cabernet Franc. Sin embargo, el enólogo Gustavo Bauzá logra acá un tinto con notas de hierbas secas y algo frutal. En boca asoma leve la crianza, y también el costado vegetal típico de la uva. De trago fresco y vivaz, con taninos que marcan su paso.

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El clima seco y la baja humedad de ciertas regiones argentinas facilitan el control de plagas sin fertilizantes químicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo $23.000

El tiempo en botella le vino muy bien para domar sus ímpetus herbales y frutados. Porque, si bien sus aromas siguen estando apoyados en las frutas de baya que hablan del lugar, todo es más equilibrado. Incluso sus taninos, que refrescan su paso por boca y siguen aportando vivacidad al final de boca. Cabe destacar que este es un Malbec orgánico y certificado, que nace en una de las fincas pioneras del Valle de Uco en manejo sustentable.

Lala Lá Malbec

Lala Lá Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Tupungato $29.000

El objetivo de Laura Ciácera (propietaria) es lograr vinos orgánicos que llamen la atención por fuera y agraden por dentro. Y con este Malbec lo logra, más allá de que ya tenga seis años. De aromas intensos y frescos, con notas de frutas negras y especias. Paladar franco y fresco, mordiente con fluidez.

Domaine Bousquet Gran Chardonnay Orgánico

Domaine Bousquet, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary $30.000

Como ya es su costumbre en este vino, el enólogo Rodrigo Serrano elige una crianza de 10 meses para preservar gran parte de la frescura natural de las uvas. En esta cosecha, el vino se revela más mineral, con algo de piedra quemada y con un final de torrefacción, con leves dejos mantecosos. Sus texturas mordientes equilibran su paso por boca, más allá de que el estilo buscado está muy bien logrado.

La calidad de las uvas define el perfil del vino, independiente de certificaciones orgánicas o convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clos del Molle Ingrato Syrah

Achala Bodega Exótica, Córdoba, Valle de Traslasierra $41.000

A partir de uvas propias y viñedos orgánicos, plantados en suelos sobre roca madre de granito, llega este Syrah con mucha impronta de Viejo Mundo. De muy buena tipicidad y cuerpo, con leves taninos pastosos y algo de notas quemadas secas, pero muy del varietal. Con fuerza y carácter, hasta con leves dejos cárnicos. Voluptuoso y fresco, con dejos fenólicos y mucha vida por delante.

Pepa Wines Garnacha

Pepa Wines, Salta, Alto Valle Calchaquí, Cafayate $42.000

Vino orgánico, elaborado con 30% racimo entero de un viñedo ubicado en Chimpa (del otro lado del río Santa María), por padre (Alejandro) e hijo (Ramiro). Ambos lograron un tinto de aromas expresivos, bien apoyado en la fruta. La frescura se siente bien integrada, con taninos finos. Y son sus texturas las que resaltan el carácter de frutas rojas sobre el final de boca.

Araucana Malbec

Ribera del Cuarzo, Río Negro, Valle Azul $65.000

Elaborado con uvas de las 5 hectáreas fundacionales, con manejo orgánico/biodinámico, para potenciar el mensaje de lugar. Elaborado por Nesty Bajda y un equipo local, se logra este Malbec patagónico de excepción. Con notas de frutas negras y leves dejos ahumados de la crianza. No obstante, en todo momento ganan la fruta y la frescura natural, que habla del lugar. Con taninos incipientes y finos que realzan aún más su carácter y potencial de elegancia y complejidad.

ll Varone Gran Malbec

Familia Mastrantonio, Mendoza, Valle de Uco, Los Chacayes $135.600

Este Malbec nació a partir de una parcela seleccionada de Malbec orgánico en Casa de Uco. El joven winemaker Sebastián Bisole la eligió para crear el vino ícono de esta joven bodega, fundada por Diego Mastrantonio en 2015, y que ya va por su décima cosecha. Es un Malbec cofermentado con Cabernet Franc y Petit Verdot en barricas nuevas de roble francés de 300 y 500 litros. Mantiene la juventud y la frescura, de aromas delicados que hablan del pedemonte, típicos de Los Chacayes (frutas de baya y hierbas). Con buen músculo, texturas finas y una profundidad propia de un gran vino, y que tiene más vida por delante.