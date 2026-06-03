Rafa Nadal cumple 40 años: la dieta y el entrenamiento que sostienen a la figura del tenis

El extenista español Rafa Nadal (Europa Press)

Por las calles de Manacor, en España, el 3 de junio no es solo un día más: es el cumpleaños de uno de los deportistas más admirados y respetados del planeta. Rafael Nadal, leyenda del tenis y orgullo de su tierra, cumple 40 años. Esta vez lo celebra lejos del circuito profesional, pero sin renunciar a la disciplina, la constancia y la pasión por el entrenamiento que marcaron toda su vida.

Aunque el retiro llegó tras una carrera repleta de títulos y desafíos físicos, como sufrir el síndrome de Müller-Weiss, Nadal mantiene intactos los hábitos que forjaron su éxito y que hoy lo ayudan a transitar una nueva etapa, centrada en el bienestar personal y la salud.

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Adaptación sin pausa: la rutina tras el retiro

El retiro deportivo para muchos significa abandonar las rutinas exigentes y dar paso al descanso. No es el caso del ganador de 22 Grand Slam. En su día a día, sigue priorizando el ejercicio físico y el cuidado del cuerpo, aunque el objetivo ya no sea levantar trofeos, sino mantener la vitalidad y la calidad de vida. El propio Nadal ha explicado en entrevistas que no concibe la vida sin actividad física. Incluso fuera de la competencia, su agenda incluye sesiones en el gimnasio, ejercicios de bajo impacto ―como natación o caminatas― y prácticas de estiramiento, siempre bajo la supervisión de especialistas.

El extenista mallorquín ha trasladado su filosofía de trabajo a la vida cotidiana: la constancia se mantiene, aunque la intensidad se adapte a sus necesidades actuales. El campeón español sigue utilizando tecnología de punta en su centro de entrenamiento en Mallorca, donde máquinas, balones de estabilidad y tablas de equilibrio forman parte de su rutina. El uso de la piscina para ejercicios articulares y la atención a la recuperación física, con masajes y sesiones de hielo, continúan siendo una prioridad, según ha contado el propio Nadal a GQ Magazine.

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El extenista celebra su aniversario apartado del circuito profesional, pero mantiene su rutina de disciplina y entrenamiento

Las caminatas por el campo mallorquín, los ejercicios funcionales y las rutinas suaves de fuerza reemplazaron las largas jornadas de entrenamiento profesional. A pesar de que ya no enfrenta el ritmo frenético de los torneos, Nadal sostiene la importancia de la prevención de lesiones y del fortalecimiento muscular, convencido de que el bienestar depende en gran medida de la movilidad y la flexibilidad.

Alimentación: entre la moderación y el placer

La alimentación del múltiple ganador de Grand Slam nunca fue restrictiva, pero sí ordenada. Incluso tras su retiro, el tenista sigue apostando por productos frescos y de calidad, con el marisco y el pescado como protagonistas. La dieta de Nadal prioriza el equilibrio y la moderación. La paella de mariscos de su madre y el chocolate siguen siendo sus favoritos, aunque el propio deportista reconoce que el exceso nunca fue una opción, ni en la época de competencia ni ahora.

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Su día comienza con desayunos nutritivos, donde abundan frutas, cereales y café. A la hora del almuerzo y la cena, Nadal prefiere platos ligeros, ricos en proteínas y vegetales. El agua, las bebidas hipotónicas y, en ocasiones, el agua de mar filtrada siguen presentes para mantener la hidratación y reponer minerales. La costumbre de evitar carnes rojas y comidas pesadas antes de actividades físicas se mantiene, reflejando una conciencia plena sobre el impacto de la alimentación en el bienestar.

Pese al retiro y los desafíos físicos sufridos durante su carrera, Nadal conserva los hábitos que forjaron su éxito deportivo (Europa Press)

Aunque ya no necesita preparar su cuerpo para partidos de cinco horas, Nadal cuida la recuperación con batidos de proteínas y suplementos antioxidantes. La rutina de hidratación y los pequeños placeres, como una copa de vino o una comida especial en familia, completan un esquema donde la disciplina y el disfrute conviven en equilibrio.

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Un repaso a la rutina profesional: el precio del éxito

Antes del retiro, Rafael Nadal fue sinónimo de exigencia absoluta. Su jornada durante la pretemporada podía alcanzar las seis horas y media de actividad diaria, con cuatro horas en pista y el resto en gimnasio o piscina.

El entrenamiento profesional incluía desplazamientos intensos, sprints, drills de coordinación y trabajo técnico incansable. El gimnasio era espacio de trabajo para fortalecer la espalda, los hombros, los brazos y el abdomen, zonas clave para resistir el impacto de los partidos.

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Las largas jornadas de entrenamiento han sido sustituidas por rutinas funcionales y ejercicios suaves en contacto con la naturaleza

El uso de tecnología avanzada, como los simuladores de movimiento Kinesis y Skillrun, permitía a Nadal perfeccionar gestos técnicos y prevenir lesiones. La recuperación era un capítulo aparte: sesiones de fisioterapia, estiramientos con ayuda de su fisioterapeuta Rafael Maymo, y terapia con hielo se repetían tras cada entrenamiento o partido. El equipo médico y técnico supervisaba cada aspecto de la preparación física, ajustando cargas y rutinas según el estado de sus articulaciones, especialmente las rodillas y los pies.

Durante los torneos, la alimentación se ajustaba al calendario de partidos. Comidas ligeras, muchas frutas, hidratación constante y la costumbre de consumir plátanos y suplementos minerales durante los enfrentamientos eran parte del protocolo. El propio Nadal reconoció más de una vez que la clave de su rendimiento estaba tanto en la pista como en la mesa.

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A sus 40 años, Rafael Nadal sigue siendo un ejemplo de constancia y profesionalismo, aun cuando ya no compite. El legado que deja trasciende los títulos: es la demostración de que la disciplina puede sostenerse más allá de la alta competencia, adaptada a nuevas etapas y objetivos. Sus hábitos de entrenamiento, alimentación y recuperación, perfeccionados durante más de dos décadas, hoy lo acompañan en una vida lejos del circuito, pero cerca del deporte y del bienestar.