Cuando el agua dura deja depósitos minerales, las boquillas empiezan a expulsar el agua en chorros desparejos o con menor presión: el remojo con vinagre blanco destilado ayuda a desprender esa costra de cal acumulada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco para destapar los orificios de la ducha y evitar la acumulación de sarro es sencillo y se puede hacer en casa: un remojo con vinagre blanco destilado (en una bolsa o en un recipiente) para aflojar los depósitos minerales del agua dura, seguido de un cepillado suave y un enjuague a máxima presión para arrastrar los restos. El método funciona porque el sarro (cal) se forma cuando minerales como calcio y magnesio se adhieren a las boquillas y, con el tiempo, reducen el caudal o deforman el patrón del chorro.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda sumergir el cabezal de ducha en vinagre blanco durante la noche para eliminar depósitos minerales y limpiar los orificios con una aguja o clip si es necesario. También sugiere utilizar un cepillo suave para eliminar residuos antes de reinstalar el cabezal.

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Para aplicar la técnica sin desarmar, se puede llenar una bolsa plástica resistente con vinagre, cubrir el cabezal para que las boquillas queden sumergidas y asegurarla con una banda elástica o un precinto.

En limpiezas profundas, la recomendación habitual es dejar actuar el vinagre durante varias horas o incluso toda la noche, y después hacer correr agua caliente a plena potencia para purgar el interior. Si quedan puntos obturados, se pueden liberar con una aguja o un clip enderezado, siempre con cuidado de no dañar los orificios ni el acabado del cabezal.

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Si el problema persiste, conviene revisar si el modelo incluye un filtro o malla interna: allí también se acumulan sedimentos que afectan la presión. En ese caso, el cabezal puede desmontarse, retirar la malla (si es accesible) para enjuagarla y cepillarla, y volver a armar antes de la purga final. Como prevención, un mantenimiento periódico —por ejemplo, un remojo corto regular— ayuda a evitar que la costra se endurezca y que el tapado reaparezca rápidamente.

Por qué se tapan los orificios de la ducha

El método más práctico sin herramientas consiste en cubrir el cabezal con una bolsa resistente con vinagre, asegurarlo con una banda elástica o precinto y dejarlo actuar entre 4 y 8 horas o toda la noche - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud de Nueva Jersey informa que la acumulación de minerales, sobre todo calcio y magnesio presentes en el agua dura, forma depósitos en los cabezales de ducha con el tiempo. Estos depósitos bloquean los orificios y reducen el flujo de agua, lo que puede afectar la presión y el patrón del chorro. El documento oficial detalla que la limpieza con vinagre ayuda a disolver estos minerales y restablecer el funcionamiento del cabezal.

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Cómo destapar los orificios de la ducha

Preparar los elementos necesarios: bolsa resistente, vinagre blanco destilado, banda elástica o precinto, cepillo suave o cepillo de dientes, aguja o clip enderezado y trapo. Limpieza sin desarmar (método de la bolsa): llenar una bolsa con vinagre blanco destilado. Colocar la bolsa sobre el cabezal de la ducha procurando que los orificios queden cubiertos por el vinagre y sujetar con una banda elástica o precinto. Mantener en remojo entre 4 y 8 horas, o durante toda la noche para una limpieza profunda. Retirar la bolsa y abrir el agua al máximo entre 1 y 2 minutos para eliminar sarro y restos. Cepillar los orificios con un cepillo suave sobre la superficie del cabezal y los picos. Volver a abrir el agua para enjuagar. Si persisten obstrucciones, realizar limpieza profunda desmontando el cabezal con cuidado. Revisar y limpiar la pantalla o filtro interno si lo tuviera; retirarlo, enjuagarlo y cepillarlo suavemente. Sumergir el cabezal y las piezas desmontables en un recipiente con vinagre durante el tiempo necesario. Destapar los orificios puntuales utilizando una aguja o un clip enderezado, con precaución para no agrandar los orificios ni dañar el material. Enjuagar bien todas las piezas, reinstalar el cabezal y dejar correr el agua varios minutos para eliminar residuos y partículas. No debe mezclarse vinagre con lavandina (cloro) ni con otros limpiadores incompatibles. Para evitar futuras obstrucciones, se recomienda realizar limpiezas periódicas y controlar la acumulación de sarro en el cabezal.

Después del remojo, el paso clave es purgar: abrir el agua al máximo durante varios minutos para expulsar residuos del interior y, si quedan orificios bloqueados, destaparlos con una aguja o clip - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que se tapen los orificios de la ducha

La forma más efectiva de prevención es el mantenimiento: realizar un remojo corto periódico (por ejemplo, mensual) con vinagre, enjuagar a presión y frotar suavemente las boquillas para impedir que el sarro se endurezca. Ese hábito reduce la necesidad de “destapes” agresivos y ayuda a conservar el patrón de chorro.

También ayuda secar o pasar un paño por la cara del cabezal tras el baño, especialmente en zonas con agua dura, y revisar de forma ocasional la malla/filtro interno cuando el modelo lo permita. Si la vivienda tiene problemas persistentes de cal, un ablandador o un filtro para agua dura puede bajar la carga mineral y alargar los intervalos entre limpiezas.

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