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Mica Lapegüe sorprendió con una foto junto a Maru Botana: " Mi papá se tentó de la risa"

La actriz compartió una imagen con la famosa cocinera, lo que sorprendió a sus seguidores por la historia de desencuentros con Sergio Lapegüe, convirtiendo el antojo en tema de charla. Habló con Teleshow

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Viva la familia - Sergio y Mica Lapegue
El embarazo de Mica Lapegüe sumó un nuevo episodio divertido cuando una foto espontánea con Maru Botana reavivó bromas sobre la relación con su padre, Sergio Lapegüe

El embarazo de Mica Lapegüe sigue sumando episodios inesperados y, esta vez, una simple foto podría provocar una discusión doméstica. La actriz y creadora de contenido, que atraviesa el cuarto mes de gestación, compartió el fin de semana una imagen que despertó comentarios y especulaciones entre quienes la siguen de cerca.

En charla con Teleshow, Mica aseguró que ahora se siente “re, rebién”: “Después del tercer mes es como que todo pasa más rápido, porque hasta el tercer mes todo es más ansiedad, ¿viste? Que no sabés, que esté todo bien. Así que nada, rebién”, relató, mostrando mucho entusiasmo por esta etapa.

Mica Lapegüe con Maru Botana (Instagram)
Un antojo, una selfie y viejos conflictos: Mica Lapegüe y Maru Botana en el centro de la escena

El episodio tomó forma cuando Mica decidió saciar un antojo dulce en uno de los locales de Maru Botana, reconocida por sus tortas. Pero lo que parecía un momento casual, se transformó en tema de conversación al posar para una selfie junto a la famosa cocinera.

La selfie con Botana adquiere relevancia porque, en el pasado, Sergio Lapegüe expresó públicamente que su relación profesional con la cocinera estuvo marcada por desencuentros.

La tierna foto junto a su pareja con la que Mica Lapegue confirmó que va a ser madre por primera vez
La tierna foto junto a su pareja con la que Mica Lapegue confirmó que va a ser madre por primera vez

Mica, por su parte, se tomó la situación con soltura y explicó que sus antojos han sido variados, aunque predomina lo salado: “Tengo mucho antojo de sanguchito de miga a full. Y dulce, mucho!! De todo, porque me gusta comer, entonces aprovecho, y mi papá se tentó y se murió de risa”, confesó muy divertida a Teleshow.

Sergio Lapegüe y su esposa, Bochi, emocionados por el embarazo de su hija Mica, aquí con el futuro papá Tomi Bartolomé
Sergio Lapegüe y su esposa, Bochi, emocionados por el embarazo de su hija Mica, aquí con el futuro papá Tomi Bartolomé

Padre e hija embarazados

Las imágenes de Mica Lapegüe y su padre Sergio celebrando el embarazo de la joven actriz se convirtieron en un símbolo de la alegría que vive la familia. La secuencia, compartida en redes sociales, muestra el humor y la complicidad que caracteriza el vínculo entre ambos.

“Yo estoy de 17 semanas, ¿y él? Jajaja lo que me hace reír este hombre”, escribió Mica en un posteo que rápidamente generó reacciones de familiares, amigos y seguidores. Las fotos los muestran levantándose la remera y exhibiendo “pancitas” bajo el sol, una imagen espontánea que resume el clima de ternura y broma familiar.

La alegría de Mica y Sergio Lapegüe: pancitas, antojos y un nuevo capítulo familiar
La alegría de Mica y Sergio Lapegüe: pancitas, antojos y un nuevo capítulo familiar

Durante el cuarto mes de gestación, la actriz y el periodista eligieron hacer pública su felicidad no solo con palabras sino a través de gestos cotidianos. En las instantáneas, ambos posan en el jardín de la casa familiar, rodeados de plantas, con sonrisas amplias y miradas cómplices.

La noticia del embarazo transformó la dinámica de la familia Lapegüe. En palabras de Sergio, la llegada de su primera nieta significa una emoción difícil de explicar: “Por fin, voy a ser abuelo. Vamos a ser abuelos, estamos felices. Voy caminando por el barrio, este es mi barrio de toda la vida... cuando pasaba por acá era chiquito, jugaba a la pelota. Cómo pasó la vida, ¿no? Y ahora voy caminando y me está diciendo de la ventana Pupi, una vecina amiga: ‘Chau, abuelo’. Una cosa... Es tan lindo, es tan hermoso todo. tan feliz”.

La postal familiar no tardó en viralizarse: seguidores y allegados dejaron mensajes como “Somatizando”, “La manija es tanta que hasta Sergio quedó embarazado” y “Cuánta ilusión deben tener”, sumándose a la celebración virtual.

La espontaneidad y la calidez de los Lapegüe quedaron reflejadas en una serie de instantáneas familiares que despertaron ternura y alegría en redes sociales
La espontaneidad y la calidez de los Lapegüe quedaron reflejadas en una serie de instantáneas familiares que despertaron ternura y alegría en redes sociales

El periodista, reconocido por su calidez en los medios, describió el momento con entusiasmo: “Solo se trata de disfrutar, ¿no? Lo esperábamos con amor esto. Estamos tan contentos que a veces uno no cae, ¿viste? Decís: ‘Voy a ser abuelo’. ¡Ah, qué hermosura! Tengo unas ganas de tenerlo upa ya...”.

En las redes sociales, la “competencia de pancitas” entre padre e hija se volvió viral y simboliza el modo en que la familia vive cada etapa del embarazo. El ambiente de humor y cariño quedó plasmado en la instantánea, que para muchos seguidores representa la importancia de disfrutar los pequeños momentos en familia.

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