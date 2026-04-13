Quiénes son los cuatro argentinos que salen a escena en Barcelona: hora y cómo ver los partidos

Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo debutan en el ATP 500 de Barcelona (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Este martes se completará la primera ronda del ATP 500 de Barcelona con la presencia de los argentinos Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo. En paralelo, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con victorias en Múnich y en el Conde de Godó, respectivamente.

Báez, actual N° 60 del ranking mundial, es a sus 25 años el tenista argentino en actividad con mayor cantidad de títulos en el ATP Tour, un total de siete. En su vitrinas aparecen las consagraciones en Estoril 2022; Córdoba, Kitzbühel y Winston-Salem 2023; Santiago y Río 2024; y nuevamente Río 2025.

En lo que va de la temporada, disputó diez torneos y sus mejores resultados fueron la final en Auckland y las semifinales en Buenos Aires y Santiago. En el certamen catalán participó en tres ediciones y solo logró un triunfo, frente al bosnio Damir Dzumhur (82°) en 2025.

El sorteo determinó que el albiceleste enfrentará en la primera ronda al checo Tomas Machac (47°), quien la semana pasada superó a Francisco Cerúndolo en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo y luego cayó ante Jannik Sinner, quien se alzó del trofeo y recuperó el número 1 del mundo.

El único antecedente entre ambos se dio en el Principado de Mónaco en 2025, con victoria para el oriundo de Beroun. La organización dispuso que el partido se dispute en la cancha Andrés Gimeno, en el tercer turno de una jornada que comenzará a las 6:00 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium.

En ese mismo court, en el segundo turno, se presentará Camilo Ugo Carabelli (64°) frente al ruso Karen Khachanov (14°), en lo que será el primer cruce entre ambos. El porteño inició la gira europea sobre polvo de ladrillo con una semifinal en Marrakech.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (69°) hará su estreno en el cuadro principal de Barcelona tras superar la clasificación. En la primera ronda se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima (33°).

Cabe destacar que existen dos antecedentes entre ambos: el M15 de Rancho Santa Fe 2020 y las Next Gen ATP Finals 2021, ambos con triunfo para el jugador de San Diego. El encuentro también se disputará en la pista Andrés Gimeno a partir de las 11:00.

Mariano Navone (44°), campeón este año en el Challenger de Cap Cana y en el ATP de Bucarest, regresará a la competencia en el torneo español. El tenista de 9 de Julio cerrará la jornada en la cancha central Rafael Nadal frente al ruso Andrey Rublev (15°), a quien nunca enfrentó.

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 500 de Barcelona (Crédito: EFE/Alejandro García)

En la jornada inicial, el primer triunfo argentino en Barcelona fue para Tomás Etcheverry (29°), quien logró una valiosa victoria ante el británico Jack Draper (28°), octavo preclasificado. El platense se impuso por 3-6, 6-3 y 4-1, momento en que su rival debió retirarse por molestias físicas. Ahora se medirá con el portugués Nuno Borges (52°), vencedor del francés Adrian Mannarino (46°) por 6-3 y 6-4.

A su vez, Marco Trungelliti (79°), que había ingresado como perdedor afortunado tras caer en la segunda ronda de la clasificación, quedó eliminado en el debut frente al serbio Hamad Medjedovic (88°) por 7-5 y 6-4.

En Múnich, Francisco Cerúndolo (19°) se impuso al indio Sumit Nagal (292°) por un doble 6-2. En los octavos de final, el porteño se enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp (49°), quien superó al suizo Marc-Andrea Huesler (340°) por 7-6(7) y 6-3.