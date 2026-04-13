Chilavert se comparó con los mejores arqueros de la historia: los únicos dos argentinos que puso a la par suya

El ex arquero paraguayo sorprendió al participar de un ping pong con el youtuber Ezzequiel

La opinión de José Luis Chilavert sobre los mejores arqueros de la historia volvió a generar debate en el mundo del fútbol, luego de que el exguardameta paraguayo enumerara a quienes considera los más destacados en su puesto y se ubicara él mismo entre los máximos referentes. Chilavert afirmó que “Dibu Martínez está conmigo. Somos los mejores”, y también incluyó al histórico Ubaldo Fillol, a quien calificó como “the best”, así como a Dino Zoff, a quien definió como su ídolo y uno de los mejores del mundo.

La selección de Chilavert se produjo durante una conversación con el youtuber Ezzequiel. Durante un breve pin pong cuya consigna fue “Hablá cuando escuches a un arquero mejor que vos”, a Chilavert le mencionaron nombres emblemáticos del arco internacional. Entre los porteros destacados aparecieron el Mono Burgos, Nery Pumpido, Pato Abbondanzieri, René Higuita, Marcelo Barovero, Claudio Taffarel, Mono Navarro Montoya, Claudio Bravo, Rogerio Ceni, Franco Armani, Óscar Córdoba y Alisson.

Solo respondió cuando le mencionaron a Dibu Martínez. “Lo pongo a Dibu conmigo. Somos los mejores”, aseguró marcando su preferencia por el arquero argentino campeón del mundo y actual guardameta del Aston Villa. Además, dijo que el Pato Fillol “también es the best” y acerca de Dino Zoff, reconoció: “Es mi ídolo. Está entre los mejores del mundo”.

Entre los que le mencionaron también estuvieron Víctor Valdés, Peter Cech, Dida, Edwin van der Sar, Hugo Gatti, Sepp Maier, Thibaut Courtois, Peter Schmeichel, Iker Casillas y Oliver Kahn, sobre este último el paraguayo comentó: “Es un gran colega, pero no llega al nivel mío”.

José Luis Chilavert en su partido despedida del fútbol en noviembre del 2004 (Foto Baires)

La valoración de Chilavert sobre su propio lugar entre los mejores arqueros refleja la personalidad que lo distinguió durante toda su carrera. Considerado uno de los porteros más influyentes y singulares de las últimas décadas, el paraguayo nació en Luque, Paraguay, el 27 de julio de 1965, y construyó un recorrido profesional que abarcó más de dos décadas. Según la IFFHS, disputó 737 partidos oficiales, marcó entre 62 (48 en Vélez, 8 en la Selección de Paraguay y 6 en los otros clubes que jugó como Zaragoza, Peñalol y Racing Estrasburgo), ganó diez títulos importantes, y fue elegido tres veces como mejor arquero del mundo (1995, 1997 y 1998).

La carrera de José Luis Chilavert comenzó en el Club Sportivo Luqueño en 1980. Luego pasó por Guaraní, donde obtuvo el Campeonato Paraguayo en 1984. Su salto internacional se concretó en San Lorenzo de Almagro en Argentina, y más tarde en Real Zaragoza de España, donde perfeccionó sus habilidades técnicas y se especializó en la ejecución de tiros libres y penales. En la selección paraguaya, debutó en 1989 y anotó su primer gol oficial ese mismo año. Chilavert se consolidó como figura tras su llegada a Vélez Sársfield en 1991 bajo la conducción de Carlos Bianchi. En el club de Liniers, se convirtió en referente absoluto y fue protagonista de la obtención de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1994.

Durante su etapa en Vélez, Chilavert no solo se destacó por su capacidad defensiva, sino por su aporte goleador. Logró un récord inédito al marcar tres goles en un mismo partido oficial, todos desde el punto penal, frente a Ferro Carril Oeste en 1999. Además, fue reconocido como el portero sudamericano más influyente de su generación y considerado por la IFFHS como el sexto mejor arquero del siglo XX y el segundo de Sudamérica.

José Luis Chilavert, un emblema del arco paraguayo y del mundo (AP)

En la selección paraguaya, Chilavert jugó 74 partidos internacionales y participó en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Su liderazgo fue clave en la clasificación y el desempeño del equipo nacional, y en Francia 1998 fue incluido en el Equipo del Torneo de la FIFA. Además de su paso por Argentina y España, jugó en el RC Strasbourg de Francia, donde ganó la Copa de Francia en 2001, y cerró su carrera profesional en Peñarol de Uruguay, obteniendo el Campeonato Uruguayo en 2003.

La personalidad de Chilavert también marcó su trayectoria. Conocido por su carácter frontal y su liderazgo absoluto, protagonizó episodios de fuerte exposición mediática y mantuvo una relación tensa con la prensa y con algunos rivales. Tras su retiro, Chilavert ha continuado vinculado al fútbol como comentarista y analista, y su opinión sobre los arqueros históricos sigue generando repercusiones en el ambiente deportivo.