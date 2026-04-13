Receta de brochette vegetariana a la parrilla, rápida y fácil

Esta propuesta, simple y colorida, permite adaptar los ingredientes al gusto personal, logrando una cocción pareja y una presentación tentadora

Las brochettes vegetarianas a la parrilla ofrecen una alternativa versátil y ligera para quienes buscan opciones sin carne
Las brochettes vegetarianas a la parrilla ofrecen una alternativa versátil y ligera para quienes buscan opciones sin carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las brochettes vegetarianas a la parrilla ofrecen una alternativa ligera y versátil para quienes buscan opciones sin carne en reuniones al aire libre o comidas cotidianas. Su preparación permite combinar una amplia variedad de verduras frescas, aportando color y sabor en cada bocado. Además, este estilo de cocción intensifica los aromas, logrando una textura crocante por fuera y tierna en el interior.

Esta receta destaca por su rapidez y simplicidad. Al requerir solo cortado y ensartado de vegetales, resulta una opción eficiente para quienes disponen de poco tiempo. La variedad de combinaciones permite adaptarlas a diferentes preferencias.

La clave está en elegir vegetales similares para garantizar una cocción uniforme. Asimismo, pueden personalizarse con marinadas sencillas a base de aceite de oliva, hierbas frescas y especias que potencian su sabor sin complicar la preparación.

Receta de brochette vegetariana a la parrilla, rápida y fácil

Para preparar brochettes vegetarianas a la parrilla, se recomienda seleccionar verduras frescas y de temporada, como berenjenas, cebollas moradas, pimientos, calabacines, tomates cherry y champiñones. Cada vegetal debe cortarse en trozos de tamaño regular, lo que facilita una cocción pareja y asegura que los pinchos mantengan su forma durante el asado. Una vez listos, los trozos se insertan alternados en palitos de brochette previamente humedecidos para evitar que se quemen.

La marinada básica consiste en mezclar aceite de oliva, sal, pimienta, ajo picado y hierbas frescas como romero o tomillo. Los vegetales se embadurnan con esta mezcla y se dejan reposar unos minutos para que absorban los sabores. El asado se realiza sobre una parrilla precalentada, girando los pinchos regularmente hasta que los vegetales estén dorados y tiernos. El tiempo estimado de cocción ronda los 10 a 12 minutos.

Esta preparación admite variaciones como la inclusión de tofu, queso halloumi o incluso frutas como piña, según el gusto personal.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 zucchini mediano
  • 1 berenjena
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento amarillo
  • 1 cebolla morada
  • 150 gramos de champiñones frescos
  • 12 tomates cherry
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco o tomillo
  • Palitos de brochette (de madera o metal)
El secreto de una brochette a la parrilla perfecta está en elegir verduras frescas, de temporada y de tamaño similar para asegurar una cocción uniforme
El secreto de una brochette a la parrilla perfecta está en elegir verduras frescas, de temporada y de tamaño similar para asegurar una cocción uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer brochette vegetariana a la parrilla, paso a paso

  1. Lavar y cortar todas las verduras en cubos medianos. Dejar los tomates cherry enteros.
  2. Remojar los palitos de madera en agua durante 20 minutos para prevenir que se quemen en la parrilla.
  3. Intercalar los ingredientes en los palitos de brochette, alternando colores y texturas.
  4. Mezclar el aceite de oliva con orégano o tomillo, sal y pimienta; pintar las brochettes con esta mezcla.
  5. Colocar los pinchos sobre la parrilla caliente, a una distancia de 15 a 20 cm de las brasas.
  6. Girar cada 3 o 4 minutos para dorar de manera uniforme y evitar que se quemen.
  7. Cocinar durante 12 a 15 minutos o hasta que las verduras estén tiernas pero firmes.
  8. Servir inmediatamente, solas o acompañadas con salsa criolla o chimichurri.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95 kcal
  • Grasas: 4,5 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 3 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta preparación puede conservarse en la heladera por un período de hasta 3 días, siempre que se almacene en un recipiente hermético para mantener la frescura y evitar la absorción de olores de otros alimentos.

Al momento de consumirlas nuevamente, es recomendable recalentar las brochettes en horno o microondas para recuperar parte de su textura original. No es aconsejable congelarlas debido a que las verduras tienden a perder firmeza y pueden volverse blandas al descongelarse.

