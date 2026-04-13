Mariano Martínez regresa a la conducción con su debut en La Jaula de la Moda

El actor tendrá su segunda experiencia como conductor a partir de mayo (Video: Los Profesionales con Flor, El Nueve)

La televisión argentina vuelve a mover fichas. Mariano Martínez será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda, el histórico ciclo fashionista de Ciudad Magazine que se prepara para su temporada número 15 con una renovación en su figura central. La noticia marca el regreso del actor a la conducción, un rol que había explorado por última vez en 2018, cuando estuvo al frente del ciclo, que tuvo corta vida, Primera cita en Telefe.

El desembarco del actor no es menor: llega para ocupar una silla con historia dentro del programa, por la que pasaron primero Horacio Cabak, quien le imprimió durante años una impronta elegante y punzante, y luego el Pollo Álvarez, que aportó un tono más fresco y descontracturado. En ese contexto, el desafío para el actor será encontrar su propio estilo y equilibrar el ADN del ciclo con una mirada personal que logre conectar con la audiencia actual.

La confirmación se dio en medio de versiones cruzadas sobre posibles nombres para encabezar el programa. Incluso había trascendido la posibilidad de un regreso de Cabak, algo que finalmente quedó descartado. La decisión de apostar por Martínez responde a una búsqueda clara de renovación.

El anuncio de las redes de La Jaula de la Moda a Mariano Martínez como conductor del ciclo (Instagram)

El estreno de esta nueva etapa está previsto para los primeros días de mayo y contará con un equipo que ya es parte del sello distintivo del programa. Fabián Medina Flores y Claudio Cosano continuarán como panelistas principales, aportando sus miradas filosas y expertas sobre el mundo de la moda. Ambos son reconocidos por sus análisis sin filtro, capaces de generar tanto aplausos como polémicas, un ingrediente clave en la dinámica del ciclo.

En ese esquema, el rol del conductor no es simplemente presentar los temas, sino también mediar entre opiniones fuertes, ordenar el debate y aportar un punto de vista propio. Allí es donde Mariano Martínez tendrá que demostrar su versatilidad. Aunque su carrera estuvo marcada principalmente por la actuación, su experiencia como modelo y su paso por distintos formatos televisivos le dan herramientas para moverse con soltura en un terreno donde la estética, la actitud y la presencia juegan un papel central.

“Es joven, es guapo y vuelve a la conducción”, aseguró Medina Flores en Los Profesionales con Flor (El Nueve) al referirse a la elección, destacando no solo su perfil mediático sino también su vínculo previo con el universo de la moda. Esa experiencia, sumada a su conocimiento del detrás de escena como actor, podría convertirse en un diferencial a la hora de interpretar tendencias, analizar looks y dialogar con los invitados que pasen por el programa.

La Jaula de la Moda se llevó el oro en los Premios Martín Fierro de 2017

La Jaula de la Moda es, desde hace años, un espacio que combina entretenimiento con análisis fashion. Su propuesta gira en torno a la observación crítica de los outfits de celebridades, tanto en eventos como en redes sociales, con secciones emblemáticas como “el semáforo”, donde los looks son calificados con luces rojas, amarillas o verdes. A esto se suman los clásicos “Sí” y “No”, con recomendaciones directas, y las intervenciones en la calle, donde se evalúa el estilo de la gente común.

Pero más allá de la moda, el programa encontró su éxito en el show. Los cruces entre panelistas, las reacciones de los famosos ante las críticas y el tono irónico con el que se abordan los temas lo convirtieron en un contenido que trasciende lo estrictamente estético. En ese sentido, la llegada de Martínez abre interrogantes sobre qué impronta buscará darle a esta nueva etapa: si se inclinará por un perfil más conciliador o si se animará a sumarse al juego de la crítica con mayor protagonismo.

El ciclo tiene además un peso histórico dentro de la pantalla de Ciudad Magazine. En 2017 fue distinguido con el Martín Fierro de Oro de cable, un reconocimiento que consolidó su lugar como uno de los programas más representativos del género.