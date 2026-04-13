Ciencia

Descubren el origen de un cáncer de pulmón difícil de tratar y abren la puerta a terapias más precisas

Científicos hicieron el hallazgo al analizar 19 tumores mediante técnicas genéticas y moleculares. Cómo los resultados podrían favorecer el desarrollo de mejores estudios para el abordaje

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cáncer de pulmón de células pequeñas combinado es un tumor agresivo que combina varios tipos de células cancerosas en una sola masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de pulmón de células pequeñas combinado, conocido como cSCLC, mezcla varios tipos de células cancerosas en un solo tumor. Esto lo vuelve difícil de tratar y entender, porque no se parece a ningún otro diagnóstico.

Investigadores descubrieron que todas esas células tienen un origen común y que pueden transformarse unas en otras. Es como si el tumor se reinventara a sí mismo a partir de una sola célula original.

Eso significa que, aunque el tumor parezca un mosaico, todas sus partes vienen de la misma célula inicial y no son solo una mezcla de tumores distintos.

El hallazgo, que fue publicado en Cells Reports Medicine, podría cambiar la manera de considerar al tumor cSCLC: permite imaginar tratamientos más precisos y diagnósticos mejor enfocados.

Pulmones
Científicos encontraron que el cáncer de pulmón de células pequeñas combinado (cSCLC) reúne varios tipos celulares en un único tumor. Desafía a los tratamientos convencionales. Freepik

Si se sabe que el tumor tiene un solo origen, se pueden buscar puntos débiles que sirvan para atacarlo desde el principio.

La investigación fue realizada por investigadores del Hospital Huadong e Institutos de Ciencias Biomédicas de la Universidad Fudan en China, el Instituto Karolinska en Suecia y el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, Estados Unidos.

El reto de entender un tumor

laboratorio ciencia investigacion cientifica microscopio (freepik)
Confirmaron que todas las células del cSCLC comparten un origen común y pueden transformarse unas en otras/Freepik

El cSCLC pone de cabeza a los médicos porque mezcla células de diferentes tipos en el mismo tumor. Hasta ahora, se le aplicaban terapias pensadas para otros cánceres, sin tener en cuenta su verdadera naturaleza.

Los investigadores se preguntaron si esas combinaciones son solo una coincidencia o si todas esas células comparten un origen y pueden cambiar de forma.

El objetivo fue responder una duda básica pero clave: ¿las células del tumor nacen distintas o una sola célula puede transformarse y generar todas esas variantes?

Esta investigación también quiso saber cómo el entorno del tumor, lleno de fibroblastos (células que forman tejido conectivo) y células inmunitarias, puede influir en ese cambio de identidad y en la agresividad del cáncer.

El viaje de una célula que se transforma

Ilustración 3D realista de un pulmón humano en sección, con un tumor visible y grupos de células inmunes de colores variados, algunas marcadas con P2RX7.
El cSCLC evoluciona desde una sola célula inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder sus preguntas, los investigadores analizaron 19 tumores de cSCLC que no habían recibido tratamientos previos.

Utilizaron herramientas modernas como la secuenciación del exoma, la transcriptómica espacial y el análisis de ARN de núcleo único, que permiten seguir el comportamiento de las células y su organización dentro del tumor.

Descubrieron que las células tumorales no cambian de un tipo a otro de forma abrupta. Primero pasan por estados intermedios, en los que muestran rasgos de más de un tipo celular a la vez. Esto ayuda a entender cómo el tumor puede contener tanta variedad en su interior.

El estudio también identificó mutaciones en los genes TP53 y RB1 en todas las zonas del tumor, lo que refuerza la idea de que todo se origina a partir de una sola célula que luego da lugar a distintos tipos.

laboratorio ciencia investigacion cientifica microscopio (freepik)
El estudio identificó mutaciones en los genes TP53 y RB1 en todo el tumor/Archivo Freepik

Para mejorar el diagnóstico, los investigadores crearon una prueba llamada cSCLC Detector. Esta herramienta permite detectar el cáncer en muestras muy pequeñas de tejido o incluso en sangre, y ayuda a encontrar casos que antes se escapaban porque solo se analizaba una parte del tumor.

Otra observación clave fue que los fibroblastos y las células inmunes no están distribuidos al azar. Se agrupan en diferentes áreas, lo que puede hacer que algunas partes del tumor respondan mejor o peor a los tratamientos.

Las células del cSCLC avanzan en un proceso de transformación. Comienzan pareciéndose a otros tipos de cáncer de pulmón, como LUAD o LUSC, y después asumen características típicas de SCLC. Pasan por etapas combinadas que no se ven en otros tumores.

Lo que falta por descubrir en el cSCLC

El detector cSCLC permite identificar el cáncer en muestras mínimas de tejido o en sangre. Podría mejorar el diagnóstico de esta enfermedad compleja. EFE/STRINGER/Archivo
El detector cSCLC permite identificar el cáncer en muestras mínimas de tejido o en sangre. Podría mejorar el diagnóstico de esta enfermedad compleja. EFE/STRINGER/Archivo

Una limitación del estudio fue que las muestras analizadas se tomaron en un solo momento, por lo que no se pudo observar cómo cambian los tumores a lo largo del tiempo.

Los investigadores sugirieron realizar estudios más largos para encontrar biomarcadores que ayuden a predecir cómo va a evolucionar la enfermedad.

En las conclusiones, el equipo señaló que “estos hallazgos iluminan la evolución y heterogeneidad del cSCLC”. Recomendaron sumar análisis espaciales y moleculares en la clínica diaria, para detectar mejor este cáncer y poder elegir tratamientos personalizados.

Síntomas y medidas de prevención

Imagen simbólica: alguien rompe un cigarrillo, marcando el fin del tabaquismo. Un paso hacia pulmones más saludables y una vida libre de humo. (Imagen ilustrativa Infobae)
Evitar el consumo de tabaco y la exposición a sustancias tóxicas es clave para prevenir el cáncer de pulmón de células pequeñas combinado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los síntomas más frecuentes del cáncer de pulmón de células pequeñas combinado incluyen tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho y pérdida de peso sin causa aparente. También pueden aparecer fatiga, tos con sangre y sensación de debilidad general.

Para prevenir este tipo de cáncer, la recomendación principal es evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo de cigarrillo. Protegerse en ambientes con sustancias tóxicas y realizar controles médicos periódicos ayuda a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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